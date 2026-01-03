Ֆրանսիան կհետաքննի Գրոկի կողմից մերկացած կանանց դիփֆեյքերը

Հարյուրավոր կանայք և դեռահասներ հայտնել են, որ սոցիալական ցանցերում հրապարակված իրենց լուսանկարները Գրոկը «մերկացրել» է։
Ֆրանսիայի իշխանությունները կհետաքննեն Grok արհեստական ինտելեկտի հարթակի կողմից X-ում ստեղծված սեռական բնույթի բացահայտ դիփֆեյքերի տարածումը Փարիզի դատախազությունում։
Ֆրանսիացի օրենսդիրներ Արթուր Դելապորտը և Էրիկ Բոտորելը հունվարի 2-ին կապ են հաստատել դատախազության հետ, այն բանից հետո, երբ Grok-ը ստեղծել և X-ում հրապարակել է հազարավոր ոչ համաձայնեցված սեռական բնույթի դիփֆեյքեր։
«Այս փաստերը ավելացվել են X-ի վերաբերյալ առկա հետաքննությանը», – հայտարարել է դատախազությունը՝ նշելով, որ այս հանցագործությունը պատժվում է երկու տարվա ազատազրկմամբ և 60,000 եվրո տուգանքով։
Երկու օրենսդիրները հաստատել են, որ իրենք հաղորդումներ են ներկայացրել իշխանություններին։
Վերջին երկու օրերի ընթացքում հարյուրավոր կանայք և դեռահասներ հայտնել են, որ սոցիալական ցանցերում հրապարակված իրենց լուսանկարները «մերկացվել» են Grok-ի՝ X սոցիալական ցանցում ինտեգրված արհեստական ինտելեկտի կողմից՝ օգտատերերի խնդրանքով։ Այս արհեստական ինտելեկտի կողմից ստեղծված լուսանկարների մոնտաժները «խախտում են պատկերված մարդկանց արժանապատվությունը», – պնդում է Դելապորտը դատախազին ուղղված իր նամակում։
Ֆրանսիայի թվային գործերի գրասենյակը հայտնել է, որ կառավարության երեք նախարարներ՝ էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարար Ռոլան Լեսկյուրը, արհեստական բանականության և թվային գործերի կրտսեր նախարար Անն Լե Էնանֆը և հավասարության նախարար Օրոր Բերժեն, դատախազին և կառավարության առցանց հսկողության Pharos հարթակին հայտնել են «ակնհայտորեն անօրինական բովանդակության» մասին՝ «դրա անհապաղ հեռացման համար»։
Ֆրանսիայի երեխաների հարցերով գերագույն հանձնակատար Սառա Էլ Հայրին ասել է, որ «վրդովված է» այս գործելակերպից։
Գործը կամրապնդի X-ի դեմ Ֆրանսիայի կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի կողմից արդեն իսկ սկսված հետաքննությունը, որը նոյեմբերին ընդլայնվել էր՝ ներառելով Grok-ի կողմից տարածվող հակասեմական և Հոլոքոստի ժխտման հայտարարությունները։
X-ը հրապարակման պահին չի արձագանքել
Grok-ի կողմից X-ի վերաբերյալ գրառման մեջ, որը ի պատասխան անչափահասների «ծայրահեղ անպատշաճ» պատկերների վերաբերյալ մտահոգությունների, ասվում է. «Կան առանձին դեպքեր, երբ օգտատերերը խնդրել և ստացել են արհեստական ինտելեկտի պատկերներ, որոնք պատկերում են անչափահասներին նվազագույն հագուստով»։
«xAI-ն ունի պաշտպանության միջոցներ, բայց բարելավումներ են ընթանում նման հարցումները լիովին արգելափակելու համար», – ասել է Գրոկը։
Հրապարակման պահին Եվրոպական հանձնաժողովը մեկնաբանություն տալու խնդրանքին չէր արձագանքել։
Էլիզա Գկրիցին իր ներդրումն է ունեցել այս հոդվածում
