ԵՄ բյուջեի պարզ կանոնները, Ֆոն դեր Լեյենը և «Եվրոպայի հայրենասերները»

ԵՄ բյուջեի պարզ կանոնները կարող են թուլացնել ծախսերի վերահսկողությունը, զգուշացնում են ԵՄ աուդիտորները։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ելույթ է ունենում Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդարանում։
Բրյուսելում շատերը մտահոգված են, որ Եվրոպական հանձնաժողովի «պարզեցման» ջանքերը կարող են թուլացնել ծախսերի նկատմամբ վերահսկողությունը և վտանգել պետական միջոցների պատշաճ կառավարումը։
Հետազոտությունների ոլորտում ԵՄ առաջիկա բյուջեում կանոնների պարզեցումը կարող է խաթարել դաշինքի կարողությունը վերահսկելու, թե ինչպես են ծախսվում հատկացված միջոցները, ասվում է Եվրոպական աուդիտորական դատարանի երկուշաբթի օրը հրապարակված զեկույցում։
Դատարանը, որը պատասխանատու է ԵՄ միջոցների հավաքագրման և ծախսման աուդիտի համար, գնահատել է մրցունակության և հետազոտությունների համար նախատեսված ԵՄ հաջորդ բյուջեն, որը կազմում է 409 միլիարդ եվրո՝ 2028-2034 թվականների ԵՄ 2 տրիլիոն եվրո ընդհանուր բյուջեի մոտ մեկ հինգերորդը։
Աուդիտորների զեկույցում ընդգծվում է, որ հետազոտությունների ոլորտը հատկապես ենթարկվում է սխալների, ինչպիսիք են գերփոխհատուցումը, և, հետևաբար, պարզեցման միջոցառումները, ինչպիսիք են միանվագ ֆինանսավորումը, կարիք ունեն երաշխիքների՝ միջոցների չարաշահումը կանխելու համար։
«ԵՄ ֆինանսական կառավարումը պարզեցնելու Հանձնաժողովի մտադրությունը չպետք է լինի հաշվետվողականության, արդյունավետության, արդյունավետության և տնտեսողության հաշվին», – եզրակացնում է դատարանը։
Պարզեցման օրակարգ
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում իր երկրորդ ժամկետը սկսելուց ի վեր Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հետապնդել է «պարզեցման» նախագիծ, որը նպատակ ունի կրճատել բյուրոկրատիան և վերացնել ԵՄ կանոնակարգը՝ դաշինքը տնտեսապես ավելի մրցունակ դարձնելու համար։
Այդ ոգով Հանձնաժողովը ներկայացրել է մի շարք նոր օրենսդրական առաջարկներ, որոնք կոչվում են «համալիրներ», որոնց նպատակն է պարզեցնել ԵՄ հիմնական օրենսդրական առաջարկները, օրինակ՝ թվային և կանաչ քաղաքականությունները ընդգրկող առաջարկները։
Այս մոտեցումը վերջերս վիճարկվել է Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Թերեզա Ռիբերայի կողմից։ Դեկտեմբերի սկզբին Bruegel վերլուծական կենտրոնում ունեցած ելույթում նա պնդել է, որ պարզեցումը չի կարող չափազանց հեռու գնալ։
«Ապակարգավորումը վերացնում է պաշտպանության միջոցները, ծախսերը դնում է քաղաքացիների և հարկ վճարողների վրա, ստեղծում է անորոշություն, խոչընդոտում է ներդրումները», – ասել է նա։
Նմանատիպ մտահոգություններ են արտահայտվել նաև Եվրոպական խորհրդարանում, որն այժմ քննարկում է Հանձնաժողովի համալիր առաջարկների ճարտարապետությունը։
Ի թիվս այլ բաների, ԵՄ օրենսդիրները զգուշացրել են, որ «մոտավորությունների» օգտագործումը համապարփակ օրենսդրության մեջ կարող է նվազեցնել դաշինքի վերահսկողության կարողությունը և դժվարացնել գումարների ծախսման եղանակի հաստատումը։
«Եվրոպայի հայրենասերները» այս շաբաթ նոր վստահության քվեարկություն կներկայացնեն ֆոն դեր Լեյենի դեմ
«Եվրոպայի հայրենասերներ» կազմակերպության նախագահ Ջորդան Բարդելլան Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստի ժամանակ
«Եվրոպայի հայրենասերներ» ծայրահեղ աջ խումբը անվստահության քվեարկություն կներկայացնի ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովի դեմ՝ վիճարկելով ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագրի ստորագրումը: Հայտարարությունը սպասվում է այս շաբաթ, բայց հաջողության հավանականությունը գործնականում զրոյական է:
«Եվրոպայի հայրենասերներ» ծայրահեղ աջ խումբը այս շաբաթ նոր անվստահության քվեարկություն կներկայացնի Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովի դեմ, հայտնել են խմբի մի քանի աղբյուրներ Euronews-ին:
Կուսակցական աղբյուրների համաձայն՝ տեքստը պատրաստման փուլում է և կարող է վերջնականապես հաստատվել խմբի բյուրոյի երեքշաբթի օրը Բրյուսելում կայանալիք նիստում:
«Հայրենասերները» կներկայացնեն այս առաջարկը՝ ի պատասխան անդամ պետությունների կողմից անցյալ շաբաթ հաստատված «Մերկոսուր» առևտրային համաձայնագրի ստորագրման, որը, ինչպես սպասվում է, կկնքվի հունվարի 17-ին կայանալիք պաշտոնական արարողության ժամանակ։
Խմբի նախագահ և «Ֆրանսիական ազգային միավորման» պատվիրակությունը գլխավորող Ջորդան Բարդելլան մեղադրել է Բրյուսելին և Փարիզին եվրոպացի ֆերմերների շահերը զիջելու մեջ։
Նա առաջին անգամ անվստահության քվեարկություն էր նախատեսել անցյալ շաբաթ, երբ առևտրային համաձայնագիրը հաստատվել էր ԵՄ անդամ պետությունների կողմից՝ հարթելով դրա ավարտի ճանապարհը ավելի քան 20 տարի տևած բանակցություններից հետո։
Եվրախորհրդարանում քվեարկությունը կզուգորդվի Ֆրանսիայի խորհրդարանում «Ազգային միավորման» կողմից ներկայացված անվստահության առանձին առաջարկի հետ։
«Եվրոպայի համար հայրենասերներ» խմբի կողմից անցյալ տարվա հոկտեմբերին ներկայացված նախորդ առաջարկության մեջ կազմը պնդում էր, որ հանձնաժողովը անտեսել է «մի քանի ազգային խորհրդարանների, Եվրախորհրդարանի և եվրոպացի ֆերմերների ուժեղ և բազմիցս արտահայտված դիմադրությունը» «Մերկոսուրին», որը հատկապես դուր չի գալիս Ֆրանսիայում։
Նմանատիպ ձևակերպումներ, ինչպես սպասվում է, կներառվեն նաև այս շաբաթվա նոր տեքստում։
Նպատակն այն է, որ այն պատրաստ լինի քվեարկության Ստրասբուրգում կայանալիք հաջորդ լիագումար նիստի ժամանակ, որը նախատեսված է հունվարի 19-22-ը։
Տեքստը կարող է նաև ներառել հղում «ֆոն դեր Լեյենի կառավարման ոճին», որին մեղադրում են իր անձի շուրջ կենտրոնացված հանձնաժողով վարելու մեջ, Euronews-ին ասել է «Հայրենասերներ» եվրապատգամավորներից մեկը, չնայած ճշգրիտ ձևակերպումը դեռևս վերջնականապես որոշվում է։
Խորհրդարանական աղբյուրների համաձայն՝ ժամանակացույցը խիտ է, և խումբը ձգտում է արագացնել ընթացակարգը։ Քվեարկությունը շարունակելու համար անհրաժեշտ կլինի 72 ստորագրություն, ինչը խնդիր չպետք է լինի, քանի որ «Հայրենասերներ Եվրոպայի համար»-ն ունի 85 եվրապատգամավոր։
Այնուամենայնիվ, ստորագրությունները պետք է վավերացվեն խորհրդարանի ներքին ծառայությունների կողմից, և անվստահության առաջարկի տեքստը պետք է անցնի վավերացման գործընթաց, որը սովորաբար մի քանի օր է պահանջում հաստատման համար։ Եթե դա տեղի ունենա, քվեարկությունը, հավանաբար, կհետաձգվի հաջորդ ամիս՝ փետրվարի 9-12-ը նախատեսված հաջորդ լիագումար նիստին։
Եթե քվեարկությունը տեղի ունենա, սա կլինի Եվրախորհրդարանի չորրորդ փորձը՝ տապալելու ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովը այս օրենսդիր մարմնի ընթացքում։
Նախորդ երեք փորձերը, որոնք անցկացվել են 2024 թվականին, մոտ չէին ֆոն դեր Լեյենի պաշտոնանկությանը, բայց սկզբում բացասական տրամադրություն ստեղծեցին նրա հանձնաժողովի նախագահի համար։
Անվստահության առաջարկ կարող է ներկայացվել, եթե խորհրդարանի 10 անդամից մեկը աջակցի առաջարկին։ Եթե այն ընդունվի, տեսականորեն, դա կստիպի ամբողջ հանձնաժողովը հրաժարական տալ։
Այն հաստատելու համար անհրաժեշտ է Եվրախորհրդարանում տրված ձայների առնվազն երկու երրորդը, որը ներկայացնում է բոլոր գործող Եվրախորհրդարանի պատգամավորների մեծամասնությունը, բարձր շեմ, որը գործնականում անհնար է հասնել, եթե խոշոր խմբերը, ինչպիսին է ԵԺԿ-ն, որը աջակցում է ֆոն դեր Լեյենին, դեմ քվեարկեն կամ ձեռնպահ մնան։
Անվստահության այս նոր առաջարկի հաջողության հավանականությունը նվազագույն է։
Հոկտեմբերին «Եվրոպայի հայրենասեր» կուսակցության կողմից ներկայացված անվստահության քվեարկության արդյունքում քվեարկության արդյունքում 378 պատգամավոր դեմ, 179 կողմ և 37 ձեռնպահ ձայներ ստացան, ընդ որում՝ կենտրոնամետ ուժերը միավորվեցին՝ աջակցելու ֆոն դեր Լեյենի նախագահությանը, ով քվեարկությունից հետո ամրապնդեց իր դիրքերը։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ «սրացումների» չի գնա, բայց հնարավորինս փորձում է հեռու վանել Կովկասից
Ի՞նչ կարող են անել ԵՄ-ն և ՆԱՏՕ-ն՝ Թրամփին կանգնեցնելու համար
Օդանավակայաններն ու ԵՄ-ն վիճում են սահմանային վերահսկողության նոր կանոնների շուրջ