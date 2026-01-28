ԵՄ տեխնոլոգիական ղեկավարը տագնապ է հնչեցնում արտասահմանյան տեխնոլոգիաներից կախվածության վերաբերյալ

Արտասահմանյան տեխնոլոգիաներին հույսը դնելը «կարող է զենք դառնալ մեր դեմ», – ասում է Եվրահանձնաժողովի Հեննա Վիրկունենը։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրահանձնաժողովի գործադիր փոխնախագահ Հեննա Վիրկունենը երեքշաբթի օրը տագնապ է հնչեցրել Եվրոպայի կախվածության վերաբերյալ արտասահմանյան տեխնոլոգիաներից՝ ասելով, որ «շատ հստակ է, որ Եվրոպան ապրում է իր անկախության պահը»։
«Վերջին տարվա ընթացքում բոլորը իսկապես գիտակցել են, թե որքան կարևոր է, որ մենք կախված չլինենք մեկ երկրից կամ մեկ ընկերությունից, երբ խոսքը վերաբերում է որոշ շատ կարևոր տեխնոլոգիաների», – ասել է նա POLITICO-ի կողմից կազմակերպված միջոցառման ժամանակ։
«Այս ժամանակներում … կախվածությունները կարող են զենք դառնալ մեր դեմ», – ասել է Վիրկունենը։
Միջոցառմանը միջամտությունը, որը կոչվում է «Եվրոպայի մրցավազքը թվային առաջնորդության համար», տեղի է ունենում տրանսատլանտյան հարաբերությունների հատկապես զգայուն ժամանակահատվածում, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին սպառնալիքները՝ Գրենլանդիան զավթելու մասին, եվրոպացի քաղաքական գործիչներին ստիպեցին մտածել վրեժխնդրության մասին։
Վիրկունենը հրաժարվել է Միացյալ Նահանգներին առանձնացնել որպես այն գործընկերներից մեկը, որոնցից ԵՄ-ն պետք է ազատվի ռիսկերից։ Նա մատնանշեց Covid-19 համավարակը և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը որպես միջադեպեր, որոնք մատնանշում են Եվրոպայի «խոցելիությունները»։
Նա ասաց, որ ԱՄՆ-ն մեր հիմնական գործընկերն է, բայց նաև նշեց, որ «դա շատ կարևոր է մեր մրցունակության և մեր անվտանգության համար, որ մենք ունենանք նաև մեր սեփական կարողությունները, որ մենք կախված չլինենք»։
Տեխնոլոգիական ինքնիշխանության հարցերով հանձնաժողովի գործադիր փոխնախագահը կողմ է արտահայտվել հանրային պայմանագրերն օգտագործելու գաղափարին՝ որպես եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունների և արտադրանքի զարգացումը աջակցելու միջոց։
«Մենք, իհարկե, պետք է շատ ավելի ակտիվորեն օգտագործենք հանրային գնումները նաև Եվրամիությունում մեր սեփական աճող տեխնոլոգիաները խթանելու համար», – ասաց նա, երբ հարցրին «Գնեք եվրոպական ապրանքներ» ծրագրի վերաբերյալ իր դիրքորոշման մասին։
Այդ ծրագրերը, որոնք առաջ է մղում Ֆրանսիայի ԵՄ հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնին՝ ապահովելու համար, որ միլիարդավոր դոլարների գնումների պայմանագրերը հոսեն դեպի ԵՄ բիզնեսներ, պետք է ուրվագծվեն առաջիկա «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքում, որը մի քանի անգամ հետաձգվել է։
«Հանրային ծառայությունները, կառավարությունները, համայնքները, տարածաշրջանները, նաև Եվրոպական հանձնաժողովը, մենք ՏՀՏ ծառայությունների շատ մեծ հաճախորդներ ենք», – ասաց Վիրկունենը։ «Եվ մենք կարող ենք նաև մեծապես խթանել եվրոպական նորարարությունները [և ստարտափները], երբ գնում ենք ծառայություններ»։
Վիրկունենը վերահսկում է տեխնոլոգիական ինքնիշխանության խթանմանն ուղղված օրենսդրության փաթեթը, որը, ինչպես սպասվում է, կհրապարակվի այս գարնանը, ներառյալ ամպային և արհեստական բանականության, ինչպես նաև միկրոչիպերի վերաբերյալ գործողությունները՝ այն ոլորտները, որոնցում Եվրոպան հետ է մնում համաշխարհային մրցակիցներից։
Հանձնակատարին հարցնելիս, թե որտեղ է նա տեսնում Եվրոպայի համար արտաքին կախվածությունից ազատվելու ամենամեծ անհրաժեշտությունը, նա պատասխանեց, որ չնայած դժվար է ընտրել միայն մեկ ոլորտ, «չիպերը շատ կարևոր նախապայման են ցանկացած այլ տեխնոլոգիաների համար»։
«Մենք չենք կարողանում նախագծել և արտադրել շատ առաջադեմ չիպեր։ Դա շատ խնդրահարույց է մեր տեխնոլոգիական հաճախորդի համար։ Այսպիսով, ես տեսնում եմ, որ կիսահաղորդչային չիպերը շատ կարևոր են ցանկացած այլ տեխնոլոգիաների համար», – ասաց նա։
