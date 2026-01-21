21/01/2026

Յոթ օրենսդիրներ լքեցին հոլանդական ծայրահեղ աջ առաջնորդ Վիլդերսի կուսակցությունը՝ հարված հասցնելով ղեկավարությանը

Հեռացումները նշանակում են, որ Գերտ Վիլդերսի Ազատության կուսակցությունը (PVV) այլևս ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը չէ 150 տեղանոց Ներկայացուցիչների պալատում։

Երեքշաբթի օրը յոթ հոլանդացի օրենսդիրներ հրաժարվեցին Գերտ Վիլդերսի ծայրահեղ աջ Ազատության կուսակցությունից (PVV)՝ սեփական խմբակցություն կազմելու համար, ինչը զգալի հարված հասցրեց հակասական հակաիսլամական հրահրող կուսակցությանը, որը հազիվ թե կարողացավ հաղթանակ տանել անցյալ տարվա ազգային ընտրություններում։

X-ում տված հայտարարության մեջ Վիլդերսն ասել է. «Սև օր PVV-ի համար։ Բայց մենք միշտ շարունակում ենք առաջ գնալ։ Նիդեռլանդների համար։ Եվ արևը կրկին կշողա»։

Վիլդերսը խորհրդարանում լրագրողներին ասել է, որ հեռացող օրենսդիրները գոհ չեն նոր կառավարությանը «կոշտ ընդդիմության» քաղաքականություն վարելու իր ծրագրից, երբ այն վերջնականապես ձևավորվի։

Հեռացումները Վիլդերսի կուսակցության վրա ազդեցության ամենամեծ մարտահրավերն են 2006 թվականին դրա հիմնադրումից ի վեր։ Արդյունքում, PVV-ն այլևս ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը չէ 150 տեղանոց Ներկայացուցիչների պալատում։

Geert Wilders appears after pulling his party out of the four-party Dutch coalition in The Hague, 3 June, 2025

Հոկտեմբերի ընտրություններում PVV-ն ստացավ 26 տեղ, նույնքան, որքան կենտրոնամետ D66-ը, որը ստացավ ժողովրդի ձայների մի փոքր ավելի մեծ մասը և ներկայումս բանակցություններ է վարում եռակողմ փոքրամասնության իշխող կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու համար։

Նիդեռլանդների բաժանված օրենսդիր մարմնի մյուս կուսակցությունները խոստացել են կառուցողականորեն համագործակցել փոքրամասնության վարչակազմի հետ, որը, հավանաբար, կձևավորվի D66-ի, քրիստոնյա դեմոկրատների և աջակողմյան Ազատության և ժողովրդավարության ժողովրդական կուսակցության կողմից։

Յոթ հեռացող օրենսդիրները պլանավորում են ստեղծել իրենց սեփական բլոկը խորհրդարանում՝ PVV-ի վետերան օրենսդիր Գիդի Մարկուսցովերի գլխավորությամբ։

NOS ազգային հեռարձակողը մեջբերել է Մարկուսցովերի խոսքերը, որոնք ասել են, որ օրենսդիրները «փորձել են քննարկում սկսել» PVV-ի ներսում վերջին ընտրություններից հետո, բայց դա «հնարավոր չէր»։

Վիլդերսը, որին երբեմն անվանում են հոլանդացի Դոնալդ Թրամփ, հայտնի է իր կոշտ հակամիգրացիոն դիրքորոշմամբ և իսլամի բացահայտ քննադատությամբ։ 2014 թվականին նա դատապարտվեց մարոկկացիներին վիրավորելու համար՝ ընտրությունների գիշերը հանրահավաքում արված դիտողություններից հետո։

Ներկայացուցիչների պալատի ամենաերկար ծառայած անդամ Վիլդերսը ավելի քան երկու տասնամյակ ապրել է շուրջօրյա պաշտպանության ներքո՝ մահվան բազմիցս ստացվող սպառնալիքների պատճառով։

The Dutch parliament buildings in The Hague, 9 February, 2021

