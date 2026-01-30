Դեմոկրատները և Սպիտակ տունը համաձայնության են եկել ծախսերի վերաբերյալ՝ խուսափելու համար վակումից

Նախագահ Դոնալդ Թրամփը և առաջին տիկին Մելանյա Թրամփը ժամանել են նրա «Մելանիա» ֆիլմի պրեմիերային Վաշինգտոնի Քենեդի կենտրոնում, 2026 թվականի հունվարի 29-ին։
Քայլը տեղի է ունեցել Մինեապոլիսում դաշնային գործակալների կողմից երկու ԱՄՆ քաղաքացիների՝ 37-ամյա Ալեքս Պրետիի և 37-ամյա Ռենե Գուդի մահացու կրակոցից հետո։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է հինգշաբթի օրը Սենատի դեմոկրատների և հանրապետականների միջև կնքված համաձայնագիրը՝ խուսափելու կառավարության փակումից և ժամանակավորապես ֆինանսավորելու Հայրենիքի անվտանգության նախարարությունը (DHS):
Երկու կողմերը համաձայնել են առանձնացնել հայրենիքի անվտանգության ֆինանսավորումը ավելի մեծ ծախսերի օրինագծից և ֆինանսավորել նախարարությունը երկու շաբաթ, քանի որ շարունակվում են բանակցությունները դեմոկրատների կողմից ներկայացված պահանջների շուրջ՝ սահմանափակելու ԱՄՆ ներգաղթի և մաքսային ծառայության (ICE) գործակալությունը, որը DHS-ի մաս է կազմում։
«Հանրապետականներն ու դեմոկրատները միավորվել են՝ կառավարության մեծ մասը մինչև սեպտեմբեր ֆինանսավորելու համար», – գրել է Թրամփը իր Truth Social սոցիալական հարթակում, – «Հուսով եմ, որ և՛ հանրապետականները, և՛ դեմոկրատները կտան անհրաժեշտ երկկուսակցական «ԱՅՈ»-ն»։
Գործարքը կնքվել է այն բանից հետո, երբ Սենատի դեմոկրատները հինգշաբթի օրը քվեարկեցին Առողջապահության և սոցիալական ապահովության ծառայության ֆինանսավորման մասին օրինագիծը արգելափակելու օգտին։ Դեմոկրատները խնդրել են երկշաբաթյա երկարաձգում և հայտարարել են, որ կարգելափակեն լայնածավալ ծախսերի օրինագիծը, եթե իրենց պահանջները չբավարարվեն, ինչը կհանգեցնի կառավարության ևս մեկ փակման։
Ընդամենը երկու ամիս անց դեմոկրատները արգելափակեցին դաշնային առողջապահական սուբսիդիաների ժամկետը լրանալու վերաբերյալ ծախսերի օրինագիծը, որը 43 օրով փակել էր կառավարությունը։
Երկրի նախորդ փակումը ավարտվել էր, երբ չափավոր դեմոկրատների մի փոքր խումբ անջատվել էր և համաձայնության եկել հանրապետականների հետ, բայց այս անգամ դեմոկրատներն ավելի միասնական են Պրետիի և Գուդի մահից հետո։
Երկու կուսակցությունների սենատորները նույնպես կոչ են արել Պրետիի մահվան լիարժեք հետաքննություն անցկացնել, որը Սենատի դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերը անվանել է «ճշմարտության պահ»։
Այնուամենայնիվ, Հայրենիքի անվտանգության մասին օրինագծի վերաբերյալ վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, հավանաբար, դժվար կլինեն։ Դեմոկրատները ցանկանում են, որ Թրամփի ագրեսիվ ներգաղթային ճնշումները դադարեցվեն, սակայն հանրապետականները, հավանաբար, չեն համաձայնի դեմոկրատների բոլոր պահանջներին։
