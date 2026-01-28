28/01/2026

Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Սաարը այցելում է Բաքու՝ տարածաշրջանային լարվածության ֆոնին

infomitk@gmail.com 28/01/2026 1 min read

Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը քննարկել է էներգետիկայի, պաշտպանության և զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցությունը: Իսրայելը աջակցում է իրանցի ցուցարարներին, մինչդեռ Բաքուն հետևում է Իրանում իր էթնիկ ազերի բնակչությանը:

Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը կիրակի օրը այցելել է Բաքու՝ ընդլայնելու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները՝ Իրանի կողմից բողոքի ցույցերի բռնի ճնշման ֆոնին, որը հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել:

Սաարը դատապարտել է Իրանի կողմից ձեռնարկված ճնշումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպումների ժամանակ:

«Իրանում տեղի է ունենում անհավանական մասշտաբների կոտորած», – ասել է Սաարը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում: «Մարդկանց կոտորած է նրանց կառավարող ռեժիմի կողմից: Եթե նրանք այսպես են վարվում իրենց սեփական ժողովրդի հետ, ապա ինչպե՞ս պետք է սպասել, որ նրանք կվարվեն այլ երկրների հետ»:

Իսրայելը աջակցում է Իսլամական Հանրապետությունը տապալելուն ձգտող ցուցարարներին, մինչդեռ Բաքուն հետևում է Իրանի էթնիկ ազերի բնակչությանը, որը, ըստ գնահատականների, կազմում է 15-20 միլիոն մարդ երկրի հյուսիս-արևմուտքում:

Իրանի բողոքի ցույցերի ճնշման հետևանքով զոհերի թիվը տատանվում է մոտավորապես 3100-ից՝ ըստ պետական ​​լրատվամիջոցների, մինչև ավելի քան 30000, որոնք վկայակոչում են անկախ աղբյուրները: Ինտերնետի գրեթե լիակատար անջատումը կանխել է ստուգումը։

Սաարը ժամանել է ավելի քան 40 իսրայելական ընկերությունների և տնտեսական կազմակերպությունների պատվիրակությամբ՝ հանդիպումների, որոնց մասնակցում էին հրեական համայնքի առաջնորդներ և բիզնես ֆորում։

«Իսրայելն ու Ադրբեջանը երկուսն էլ կայունության հիմնասյուներ են մեր տարածաշրջաններում՝ զարգացած տնտեսություններով», – գրել է Սաարը X-ում: «Այսօր ինձ ուղեկցող բարձր մակարդակի գործարար-տնտեսական պատվիրակությունը մեր ռազմավարական և տնտեսական հարաբերությունները ամրապնդելու մեր ցանկության արտահայտությունն է»։

Երկրները հայտարարել են էներգետիկայի, պաշտպանության, ջրային ռեսուրսների կառավարման, գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու ծրագրերի մասին։

Ադրբեջանի պետական ​​նավթային ընկերությունը՝ SOCAR-ը, ձեռք է բերել իսրայելական գազի հանքավայրի 10% բաժնեմաս, ինչը առաջին նման ներդրումն է: Էկոնոմիկայի նախարար Միքայիլ Ջաբարովը նշել է, որ երկրների միջև փոխադարձ ներդրումների ընդհանուր ծավալը կազմում է մոտավորապես 600 միլիոն դոլար։

2025 թվականին Ադրբեջան է այցելել վաթսուն հազար իսրայելցի զբոսաշրջիկ: Երկրում գործում է մոտ 130 իսրայելական ներդրումներով առևտրային կազմակերպություն։

Ադրբեջանի ձեռնարկատերերի կազմակերպությունների ազգային կոնֆեդերացիան և Իսրայելի արտադրողների ասոցիացիան ստորագրել են հուշագիր, որը ներառում է գործարար առաքելություններ, ընկերությունների հանդիպումներ և ներդրումային ուսումնասիրություններ։

«Ադրբեջանն ու Իսրայելն ունեն քաղաքական վստահության և կառուցողական երկխոսության ամուր հիմք, որը հիմնված է քաղաքական և ինստիտուցիոնալ մակարդակներում երկարատև համագործակցության վրա», – ասել է Ջաբարովը։

Ադրբեջանում բնակվում է մոտ 30,000 հրեա՝ իր մեծամասնություն կազմող մուսուլման բնակչության հետ միասին, որը Հարավային Կովկասի ամենամեծ հրեական համայնքներից մեկն է։

The Minister of Foreign Affairs of Israel Gideon Sa'ar and the Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուտտեն քննադատության է ենթարկվում եվրոպացիներին ԱՄՆ-ի անվտանգությունից անկախության մասին «շարունակել երազելու» համար

28/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Բատկան» ինչո՞ւ է անցել Զինված ուժերի «ձեռքի կառավարման»

28/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը «կորցնում է իսլամական աշխարհում Իսրայելի միակ հուսալի դաշնակցի համարումը»

28/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոցարտի օրը՝ ներկայի մեջ․ Կամերային երեկո՝ մեծ լսողությամբ, համերգ, որ շարունակվեց զրույցով․ Լուսանկարներ

28/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանցիները պատմություն են կերտում։ Եվրոպան պետք է գործի. Լուսանկարներ

28/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մերցի պահպանողականները ձգտում են կանխել ծայրահեղ աջերի աճը Գերմանիայի արևելքում

28/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ տեխնոլոգիական ղեկավարը տագնապ է հնչեցնում արտասահմանյան տեխնոլոգիաներից կախվածության վերաբերյալ

28/01/2026 infomitk@gmail.com