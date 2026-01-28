Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Սաարը այցելում է Բաքու՝ տարածաշրջանային լարվածության ֆոնին

Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը քննարկել է էներգետիկայի, պաշտպանության և զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցությունը: Իսրայելը աջակցում է իրանցի ցուցարարներին, մինչդեռ Բաքուն հետևում է Իրանում իր էթնիկ ազերի բնակչությանը:
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը կիրակի օրը այցելել է Բաքու՝ ընդլայնելու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները՝ Իրանի կողմից բողոքի ցույցերի բռնի ճնշման ֆոնին, որը հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել:
Սաարը դատապարտել է Իրանի կողմից ձեռնարկված ճնշումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպումների ժամանակ:
«Իրանում տեղի է ունենում անհավանական մասշտաբների կոտորած», – ասել է Սաարը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում: «Մարդկանց կոտորած է նրանց կառավարող ռեժիմի կողմից: Եթե նրանք այսպես են վարվում իրենց սեփական ժողովրդի հետ, ապա ինչպե՞ս պետք է սպասել, որ նրանք կվարվեն այլ երկրների հետ»:
Իսրայելը աջակցում է Իսլամական Հանրապետությունը տապալելուն ձգտող ցուցարարներին, մինչդեռ Բաքուն հետևում է Իրանի էթնիկ ազերի բնակչությանը, որը, ըստ գնահատականների, կազմում է 15-20 միլիոն մարդ երկրի հյուսիս-արևմուտքում:
Իրանի բողոքի ցույցերի ճնշման հետևանքով զոհերի թիվը տատանվում է մոտավորապես 3100-ից՝ ըստ պետական լրատվամիջոցների, մինչև ավելի քան 30000, որոնք վկայակոչում են անկախ աղբյուրները: Ինտերնետի գրեթե լիակատար անջատումը կանխել է ստուգումը։
Սաարը ժամանել է ավելի քան 40 իսրայելական ընկերությունների և տնտեսական կազմակերպությունների պատվիրակությամբ՝ հանդիպումների, որոնց մասնակցում էին հրեական համայնքի առաջնորդներ և բիզնես ֆորում։
«Իսրայելն ու Ադրբեջանը երկուսն էլ կայունության հիմնասյուներ են մեր տարածաշրջաններում՝ զարգացած տնտեսություններով», – գրել է Սաարը X-ում: «Այսօր ինձ ուղեկցող բարձր մակարդակի գործարար-տնտեսական պատվիրակությունը մեր ռազմավարական և տնտեսական հարաբերությունները ամրապնդելու մեր ցանկության արտահայտությունն է»։
Երկրները հայտարարել են էներգետիկայի, պաշտպանության, ջրային ռեսուրսների կառավարման, գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու ծրագրերի մասին։
Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը՝ SOCAR-ը, ձեռք է բերել իսրայելական գազի հանքավայրի 10% բաժնեմաս, ինչը առաջին նման ներդրումն է: Էկոնոմիկայի նախարար Միքայիլ Ջաբարովը նշել է, որ երկրների միջև փոխադարձ ներդրումների ընդհանուր ծավալը կազմում է մոտավորապես 600 միլիոն դոլար։
2025 թվականին Ադրբեջան է այցելել վաթսուն հազար իսրայելցի զբոսաշրջիկ: Երկրում գործում է մոտ 130 իսրայելական ներդրումներով առևտրային կազմակերպություն։
Ադրբեջանի ձեռնարկատերերի կազմակերպությունների ազգային կոնֆեդերացիան և Իսրայելի արտադրողների ասոցիացիան ստորագրել են հուշագիր, որը ներառում է գործարար առաքելություններ, ընկերությունների հանդիպումներ և ներդրումային ուսումնասիրություններ։
«Ադրբեջանն ու Իսրայելն ունեն քաղաքական վստահության և կառուցողական երկխոսության ամուր հիմք, որը հիմնված է քաղաքական և ինստիտուցիոնալ մակարդակներում երկարատև համագործակցության վրա», – ասել է Ջաբարովը։
Ադրբեջանում բնակվում է մոտ 30,000 հրեա՝ իր մեծամասնություն կազմող մուսուլման բնակչության հետ միասին, որը Հարավային Կովկասի ամենամեծ հրեական համայնքներից մեկն է։
