Իրանը ԵՄ բոլոր երկրների զինված ուժերը ճանաչել է ահաբեկչական կազմակերպություններ՝ ի պատասխան ԵՄ վերջին որոշման

Իրանը եվրոպական երկրների բոլոր բանակները դասակարգել է որպես ահաբեկչական խմբավորումներ:
Այս մասին փետրվարի 1-ին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը՝ հղում անելով 2019 թվականի օրենքին։ Այս քայլը պատասխան էր Եվրամիության կողմից Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչելու որոշմանը։
«ԵՄ-ի որոշումից հետո եվրոպական բանակները այժմ համարվում են ահաբեկչական խմբավորումներ», – Ղալիբաֆի խոսքերն է մեջբերել իրանական «Իսնա» լրատվական գործակալությունը։
Մեկնաբանելով ԵՄ որոշումը՝ խոսնակը հավելել է, որ նման միջոցառումներով Եվրոպան «ցանկանում է հանգստացնել իր տիրոջը՝ Ամերիկային»։
Մեջլիսի նիստում խորհրդարանի անդամները որպես համերաշխության նշան հագել են ԻՀՊԿ համազգեստ։ Որոշ քաղաքական գործիչներ, բարձրացրած բռունցքներով, վանկարկել են «Մահ Ամերիկային» և «Մահ Իսրայելին» կարգախոսներ։
Անցյալ հինգշաբթի Եվրամիությունը որոշել է ԻՀՊԿ-ն ճանաչել որպես ահաբեկչական կազմակերպություն՝ Իրանում վերջերս զանգվածային բողոքի ցույցերի դաժան ճնշման պատճառով։ Այս քայլը համարվում է մեծապես խորհրդանշական, քանի որ դրա գործնական նշանակությունը սահմանափակված է արդեն իսկ խիստ պատժամիջոցներով։
ԵՄ-ում ԻՀՊԿ-ին սև ցուցակում ներառելու վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են արդեն երկար տարիներ։
Դոնալդ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգները դարձավ առաջին երկիրը, որը 2019 թվականին ԻՀՊԿ-ն ճանաչեց որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Կարճ ժամանակ անց Իրանի խորհրդարանն ընդունեց պատասխան միջոցառումների մասին օրենք, որը նախատեսում էր հայելային միջոցառումներ ապագայում նմանատիպ սահմանափակումների դեպքում։ Այս օրենքը կիրառվեց ի պատասխան Բրյուսելի՝ ԻՀՊԿ-ի վերաբերյալ որոշման։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Իրանի էլիտար ռազմական ուժն է՝ ստորաբաժանում, որը զգալիորեն գերազանցում է կանոնավոր բանակին։
Վերջին տասնամյակների ընթացքում ԻՀՊԿ-ն ոչ միայն զարգացրել է իր ռազմական ներուժը, այլև զգալիորեն ընդլայնել է իր սոցիալական և տնտեսական ազդեցությունը՝ ունենալով բաժնեմասեր տարբեր բիզնեսներում՝ հյուրանոցային ցանցերից մինչև ավիաընկերություններ։
