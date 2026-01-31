ԵՄ-ն դատապարտում է Իրանի արյունալի բռնաճնշումները, բայց ո՞վ է ամենաշատը առևտուր անում Թեհրանի հետ

ԵՄ-ն հայտարարել է Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին, սակայն առևտուրը շարունակվում է, թեև շատ ցածր մակարդակներում։ Գերմանիան մնում է ԵՄ-ի առաջատար առևտրային գործընկերը այդ երկրի հետ։
ԵՄ նախարարները այս շաբաթ հաստատեցին Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ՝ փորձելով ուժեղացնել ճնշումը մարդու իրավունքների խախտումների և Թեհրանի կողմից Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժմանը աջակցության համար։
ԵՄ-ն առաջին անգամ Իրանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառեց 2000-ականների վերջին՝ արտացոլելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի մի շարք միջոցառումներ Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ՝ սկսած 2006 թվականից, երբ այն պահանջեց Իրանից դադարեցնել ուրանի հարստացումը և միջուկային զենքի հետ կապված առևտուրը։
Ավելի խիստ միջոցառումներ մտցվեցին 2011 թվականին՝ ի պատասխան մարդու իրավունքների շարունակական խախտումների։ Այդ ժամանակվանից ի վեր պատժամիջոցները երկարաձգվել են ամեն տարի և վերջին անգամ երկարաձգվել են մինչև 2026 թվականի ապրիլը։
Այս միջոցառումներին չնայած՝ առևտուրը լիովին չի դադարեցվել։
ԵՄ-ի և Իրանի միջև ապրանքների ընդհանուր առևտուրը 2024 թվականին հասել է 4.6 միլիարդ եվրոյի, ըստ Եվրոստատի։ ԵՄ ներմուծումը կազմել է 850 միլիոն եվրո, իսկ արտահանումը՝ 3.7 միլիարդ եվրո։ Սա հանգեցրել է մոտ 2.9 միլիարդ եվրոյի առևտրային ավելցուկի՝ հօգուտ ԵՄ-ի։
Ծառայությունների առևտուրը նույնպես շարունակվել է։ Եվրոպական հանձնաժողովի տվյալներով՝ ծառայությունների երկկողմանի առևտուրը 2023 թվականին կազմել է 1.68 միլիարդ եվրո, որտեղ ԵՄ ներմուծումը կազմել է 800 միլիոն եվրո, իսկ արտահանումը՝ 870 միլիոն եվրո։
ԵՄ առևտրի բաժինը
Իրանը ԵՄ-ի համար ընդհանուր առմամբ խոշոր առևտրային գործընկեր չէ։ 2024 թվականին այն կազմել է ԵՄ-ի կողմից ԵՄ-ից դուրս գտնվող երկրներ արտահանված բոլոր ապրանքների ընդամենը 0.1%-ը։
ԵՄ-ն նաև այնքան քիչ է գնել Իրանից, որ դաշինքից դուրս գտնվող բոլոր ներմուծումների համեմատ Իրանի բաժինը կլորացվում է մինչև 0%։
2000-ականների կեսերին երկու բաժիններն էլ կազմում էին մոտ 1% կամ մի փոքր ավելի բարձր։
Այս անկումը նաև արտացոլվում է առևտրվող ապրանքների արժեքում: 2004 թվականին ԵՄ-Իրան առևտուրը կազմել է 19.5 միլիարդ եվրո, գագաթնակետին հասնելով ավելի քան 27 միլիարդ եվրոյի 2011 թվականին։
Եվրոստատի վերջին հասանելի տվյալների համաձայն՝ 2024 թվականին այդ թիվը նվազել էր մինչև 4.56 միլիարդ եվրո։
2011 թվականի պատժամիջոցներից հետո առևտուրը 2013 թվականին նվազել է մինչև 6.1 միլիարդ եվրո: Այնուհետև այն վերականգնվել է՝ 2017 թվականին հասնելով 20.7 միլիարդ եվրոյի, ինչը մասամբ կապված է 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի հետ, որը հայտնի է որպես Համատեղ համապարփակ գործողությունների ծրագիր (JCPOA):
Առևտուրը կտրուկ նվազել է 2019 թվականին՝ հասնելով 5.1 միլիարդ եվրոյի և այդ ժամանակվանից ի վեր մնացել է մոտ այդ մակարդակին, նորացված պատժամիջոցների պայմաններում։
2000-ականներին առևտրային հաշվեկշիռը ընդհանուր առմամբ Իրանի օգտին էր: 2011 թվականին պատժամիջոցների խստացումից ի վեր ԵՄ-ն հիմնականում գրանցել է ավելցուկ, որտեղ արտահանումը գերազանցել է ներմուծումը։
Գերմանիան կազմում է ԵՄ-Իրան առևտրի մեկ երրորդը
2024 թվականի դրությամբ Գերմանիան Իրանի ամենամեծ առևտրային գործընկերն էր ԵՄ-ում: Իրանի հետ դաշինքի ընդհանուր առևտրի գրեթե մեկ երրորդը (32.6%) կապված էր Գերմանիայի հետ։
Գերմանիան Իրանից ներմուծել է 212 միլիոն եվրոյի ապրանքներ, մինչդեռ նրա արտահանումը կազմել է 1.27 միլիարդ եվրո։
Իտալիան Իրանի երկրորդ խոշորագույն ԵՄ առևտրային գործընկերն էր՝ 15.6% մասնաբաժնով: Իրանից ներմուծումը կազմել է 185 միլիոն եվրո, իսկ արտահանումը՝ 528 միլիոն եվրո։
Նիդեռլանդները զբաղեցրել է երրորդ տեղը՝ կազմելով ընդհանուր առևտրի 13.3%-ը: Այն Իրանից ներմուծել է 62 միլիոն եվրոյի ապրանքներ և արտահանել 607 միլիոն եվրո: Չնայած ընդհանուր առևտրի առումով երրորդ տեղում է, այն ԵՄ-ի երկրորդ խոշորագույն արտահանողն էր դեպի Իրան։
Իրանի հետ 200 միլիոն եվրոյից ավելի առևտրի ծավալ ունեցող ԵՄ այլ անդամներից են Բելգիան, Իսպանիան, Ֆրանսիան և Բուլղարիան։
Իրանը մի քանի ԵՄ երկրների մի փոքր ավելի շատ է վաճառում, քան գնում է նրանցից, բայց գումարները փոքր են և տնտեսապես նշանակալի չեն։
Միայն Շվեդիան և Լյուքսեմբուրգն են Իրանից մի փոքր ավելի շատ ներմուծել, քան արտահանել, որոնց մնացորդը մի փոքր ավելի քան 5 միլիոն եվրո է։
ԵՄ-ի և Իրանի միջև ամենաշատ առևտրային ապրանքները
Իրանի հետ առևտուրը կարգավորվում է ԵՄ-ի ընդհանուր ներմուծման ռեժիմով, քանի որ Իրանը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ չէ, և ԵՄ-ի և Իրանի միջև երկկողմ առևտրային համաձայնագիր չկա։
Ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի՝ մեքենաներն ու տրանսպորտային սարքավորումները ԵՄ-ի կողմից Իրան արտահանման ամենամեծ կատեգորիան են։
2024 թվականին այս կատեգորիայի արտահանումը կազմել է 1.28 միլիարդ եվրո, որը կազմում է ԵՄ-ի կողմից Իրան արտահանման ընդհանուր ծավալի 34%-ը։ Քիմիական նյութերը և դրանց հետ կապված արտադրանքը նույնպես մեծ մասնաբաժին են կազմել՝ մոտ 1.13 միլիարդ եվրո կամ մոտ 31%։
Իրանից ԵՄ ներմուծումը կենտրոնացած է մի քանի կատեգորիաներում։ Սննդամթերքը և կենդանի կենդանիները կազմում են ամենամեծ մասնաբաժինը, մոտ 305 միլիոն եվրո (Իրանից ԵՄ ներմուծման 37%-ը)։
Հաջորդում են նյութական ապրանքները՝ մոտավորապես 180 միլիոն եվրո (22%)։ Քիմիական նյութերը և դրանց հետ կապված արտադրանքը կազմում են մոտ 188 միլիոն եվրո (23%), մինչդեռ չուտվող հումքը (բացառությամբ վառելիքի) կազմում է մոտ 89 միլիոն եվրո (11%)։
