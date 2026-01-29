Ֆրանսիան և Իսպանիան աջակցում են Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ահաբեկչական խմբավորում ճանաչելուն

Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը շուտով կարող է Եվրամիությունում ճանաչվել որպես ահաբեկչական կազմակերպություն, այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան և Իսպանիան՝ երկու հիմնական դեմ կողմերը, փոխեցին իրենց կարծիքը։
Ֆրանսիան և Իսպանիան իրենց աջակցությունն են հայտնել Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) ահաբեկչական խմբավորում ճանաչելուն՝ նոր խթան հաղորդելով խորհրդանշական քայլին, որը Եվրամիությունը վաղուց չէր ցանկանում անել։
ԻՀՊԿ-ն սև ցուցակում ներառելու գաղափարը վերադարձավ քննարկման սեղանին իրանցի ցուցարարների նկատմամբ բռնի ճնշումներից հետո։ Սակայն Ֆրանսիան և Իսպանիան՝ երկու խոշոր անդամ պետություններ, տատանումներ հայտնեցին, լուրջ կասկածներ հայտնելով, թե արդյոք հնարավոր է հասնել անհրաժեշտ միաձայնության։
Իրավիճակը փոխվեց չորեքշաբթի օրը՝ Բրյուսելում արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման նախօրեին՝ քննարկելու այս թեժ հարցը։
«Ֆրանսիան աջակցում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ընդգրկումը ահաբեկչական կազմակերպությունների եվրոպական ցուցակում», – ասաց Ելիսեյան պալատը։
Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարության աղբյուրները հաստատեցին, որ Մադրիդը կքվեարկի օգտին։
ԻՀՊԿ-ն մեղադրվում է Իրանի կողմից բողոքի ցույցերի բռնի ճնշման կազմակերպման, Ռուսաստանին զենք մատակարարելու, Իսրայելի վրա բալիստիկ հրթիռներ արձակելու և զինված դաշնակիցների՝ «Հեզբոլլահի», «Համասի» և Եմենի հուսիթների հետ սերտ կապեր պահպանելու մեջ։
Միացյալ Նահանգները, Կանադան և Ավստրալիան արդեն ԻՀՊԿ-ն ճանաչել են որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Գերմանիան և Նիդեռլանդները բազմիցս կոչ են արել դաշինքին հետևել օրինակին։
Այս շաբաթվա սկզբին Իտալիան, որը սկզբում դժկամ էր, անցավ հաստատման կողմին՝ այն բանից հետո, երբ նոր տվյալները բացահայտեցին Իրանի կողմից փողոցային բողոքի ցույցերի դաժան ճնշման մասշտաբները։
Մարդու իրավունքների ակտիվիստների լրատվական գործակալության տվյալներով, որը ստուգում է յուրաքանչյուր մահը Իրանի ներսում գործող ակտիվիստների ցանցի միջոցով, սպանվել է առնվազն 5777 իրանցի։ (Ինտերնետի անջատումը բարդացրել է տեղեկատվության հավաքագրումը։)
«Մեր տեսած դաժանությունը ստիպել է նախարարներին և մայրաքաղաքներին վերանայել իրենց դիրքորոշումները», – ասել է բարձրաստիճան դիվանագետը՝ խոսելով անանունության պայմանով։
«Դա կարևոր ազդանշան է Իրանի կառավարությանը և իրանական սփյուռքի աջակցության արտահայտություն, որը երկար ժամանակ կոչ է արել դրան»։
ԻՀՊԿ-ն որպես ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչելը կնշանակեր ակտիվների սառեցում, միջոցներ տրամադրելու արգելք և ճանապարհորդության արգելք նրա բոլոր անդամների համար, որոնցից շատերն արդեն իսկ ենթարկվում են այդ սահմանափակումներին՝ ԵՄ պատժամիջոցների ռեժիմի համաձայն։
Դա նաև կլիներ խորհրդանշական մերժում ռազմականացված կազմակերպության նկատմամբ, որը գործնականում պետական ճյուղ է Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի խիստ վերահսկողության տակ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, ըստ գնահատականների, ունի 125,000-ից 190,000 զինվոր՝ բանակային, նավատորմային և օդային ստորաբաժանումներով։
Ֆրանսիա-իսպանական տեսակետի փոփոխությունը կարող է օգնել համոզել մնացած սկեպտիկներին և ապահովել նշանակման համար անհրաժեշտ մեծամասնությունը։
Ելույթի ահաբեկչական ցուցակում ներկայումս ընդգրկված է 22 խմբավորում, ինչպիսիք են Համասը, Հեզբոլլահի ռազմական թևը և Քրդստանի աշխատավորական կուսակցությունը (PKK):
