Հայացք՝ ԵՄ-ից․ Իրանում պայթյունների մասին հաղորդումներ, Իսրայելը հերքում է իր մասնակցությունը

Այսօր ավելի վաղ հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել Իրանի հարավային Բանդար Աբբաս նավահանգստային քաղաքում: Հաղորդագրություններ են ստացվում նոր պայթյունների մասին:
Այսօր ավելի վաղ հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել Իրանի հարավային Բանդար Աբբաս նավահանգստային քաղաքում:
Պայթյունը տեղի է ունեցել ութհարկանի շենքում, ստորին հարկերի որոշ հատվածներ լրջորեն վնասվել են, իսկ շենքի պատուհանները կոտրվել են:
Հորմոզգանի ճգնաժամային կառավարման կազմակերպությունը, նշելով, որ Բանդար Աբբասի միջադեպի պատճառների հետաքննությունը շարունակվում է, հայտնել է, որ բնակելի համալիրում տեղի ունեցած պայթյունից հետո 14 մարդ վիրավորվել է, և, ցավոք, 4-ամյա աղջիկ է զոհվել:
Որոշ ոչ պաշտոնական աղբյուրներ պնդում են, որ միջադեպի թիրախը եղել է ԻՀՊԿ-ի ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ալիռեզա Թանգսիրին: Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին կից «Թասնիմ» լրատվական գործակալությունը հերքել է այս լուրերը՝ այն անվանելով «լիովին կեղծ»:
Միևնույն ժամանակ, Իսրայելը հերքել է իր մասնակցությունը, ըստ «Ջերուսալեմ Փոստ»-ի:
Որոշ ներքին աղբյուրներ միջադեպը վերագրել են գազի արտահոսքին, մինչդեռ տեղական հաղորդագրությունները նշում են, որ շենքը գազատար խողովակներով չի հագեցած եղել։
Մինչդեռ պաշտոնական աղբյուրները միջադեպի վայրը նկարագրել են որպես բնակելի շենք, միջադեպից մի քանի րոպե անց անցորդների կողմից նկարահանված տեսանյութերում երևում է փշալար, որը սովորաբար օգտագործվում է ռազմական օբյեկտներում, համալիրի բակի պատերին տեղադրված։
Միևնույն ժամանակ, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (IRGC) ռազմածովային ուժերի հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակը հայտարարել է, որ Հորմոզգանում գտնվող իրենց բազաների վրա անօդաչու թռչող սարքերի հարձակում չի եղել, և որ ուժերին կապված շենքեր չեն վնասվել։
Նմանատիպ պայթյուններ այլ քաղաքներում
Այլ հաղորդագրություններ ցույց են տալիս, որ պայթյունների ձայներ են լսվել նաև Իրանի այլ քաղաքներում, այդ թվում՝ Ահվազում՝ Իրան-Իրաք սահմանի մոտ։
Խուզեստան նահանգի անվտանգության և իրավապահ մարմինների տեղակալը հայտնել է, որ Ահվազում «կենցաղային գազի պայթյունի» հետևանքով հինգ մարդ զոհվել է, իսկ երկուսը՝ վիրավորվել։
Թեհրան նահանգի Ռոբաթ Քարիմ շրջանի տեղական նահանգապետը հերքել է Փարանդ և Ռոբաթ Քարիմ քաղաքներում անվտանգության կամ ռազմական միջադեպի մասին հաղորդագրությունները՝ ասելով, որ դիտված ծուխը առաջացել է Շուր գետի ափերի չոր եղեգնուտներում բռնկված հրդեհից։
Վերջին մեկ ժամվա ընթացքում տարածվել են տեսանյութեր, որոնք ցույց են տալիս բնակելի թաղամասի մոտ ծխի մեծ ամպ, որոնք, ինչպես ասվում է, կապված են շաբաթ օրը Փարանդ քաղաքի հետ։
Սոցիալական ցանցերում լայնորեն շրջանառվող մեկ այլ տեսանյութ վերագրվում է Քումում տեղի ունեցած միջադեպին։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես է ծուխը բարձրանում Քաշան ճանապարհի Ամիր Քաբիր մայրուղու երկայնքով՝ ռազմական օբյեկտի (զինվորական ծառայության կազմակերպության) մոտ։
Քումի հրշեջ ծառայության ղեկավարը նշում է, որ «քաղաքում երևացող ծուխը պայմանավորված է եղեգնուտների մոտ տեղի ունեցած թափոնների հրդեհով»։
Այնուամենայնիվ, սոցիալական ցանցերի օգտատերերը, մատնանշելով Իսրայելի հետ տասներկուօրյա պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած նմանատիպ միջադեպերը, հեգնանքով գրել են, որ, կարծես, այսօր Քումում նույնպես «գազի արտահոսք» է եղել, և ենթադրաբար պայթել է գազի խողովակ։
Միևնույն ժամանակ, Արևելյան Ադրբեջանի նահանգի ճգնաժամային կառավարման վարչությունը, արձագանքելով սոցիալական ցանցերում շրջանառվող լուրերին, հայտնել է, որ այսօր Թավրիզում պայթյուն տեղի չի ունեցել։
Հաղորդվում է, որ ռազմածովային զորավարժությունները հետաձգվել են
Սա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ԻՀՊԿ-ն հայտարարեց այս շաբաթվա վերջում Պարսից ծոցում ռազմածովային զորավարժություններ անցկացնելու ծրագրերի մասին, ինչը հանգեցրեց ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության (CENTCOM) արձագանքին, որը կոչ արեց ԻՀՊԿ-ին խուսափել ծովում սադրիչ վարքից։
Այնուամենայնիվ, «Հեզբոլլահ»-ին և Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը մոտ կանգնած «Ալ Մայադին» հեռուստաալիքը շաբաթ օրը կեսօրին հաղորդեց, որ Հորմուզի նեղուցում Իրանի, Չինաստանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ նախատեսված համատեղ զորավարժությունները չեղարկվել են, և որ Չինաստանն ու Ռուսաստանը որևէ ռազմածովային ուժեր չեն տեղակայի տարածաշրջանում, գոնե մինչև փետրվարի կեսերը։
