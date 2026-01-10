․․․ իրանցի կանանց և տղամարդկանց ձայներ են, որոնք պահանջում են ազատություն․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

Թեհրանի և աշխարհի տարբեր քաղաքների փողոցներում իրանցի կանանց և տղամարդկանց ձայներ են, որոնք պահանջում են ազատություն։
Այս մասին X-ում գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը:
«Խոսքի ազատություն, հավաքների ազատություն, տեղաշարժի ազատություն և, ամենից առաջ, կյանքի ազատություն։ Եվրոպան լիովին աջակցում է նրանց»,- գրել է նա։
