․․․ իրանցի կանանց և տղամարդկանց ձայներ են, որոնք պահանջում են ազատություն․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

11/01/2026

Թեհրանի և աշխարհի տարբեր քաղաքների փողոցներում իրանցի կանանց և տղամարդկանց ձայներ են, որոնք պահանջում են ազատություն։

Այս մասին X-ում գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը:

«Խոսքի ազատություն, հավաքների ազատություն, տեղաշարժի ազատություն և, ամենից առաջ, կյանքի ազատություն։ Եվրոպան լիովին աջակցում է նրանց»,- գրել է նա։

1 min read

1 min read

