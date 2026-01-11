Եվրոպան կարող է գործել՝ քաղբանտարկյալներին, ովքեր դեռևս կալանքի տակ են, պետք է ավելին, քան պարզապես խոսքեր

Ֆոն դեր Լեյենը դատապարտում է իրանցի ցուցարարների բռնի ճնշումը: «Մենք միանշանակ դատապարտում ենք այս օրինական ցույցերի բռնի ճնշումը», – ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Իրանում բողոքի ցույցերը բռնկվեցին անցյալ տարվա դեկտեմբերին՝ պայմանավորված երկրի դաժան տնտեսական իրավիճակի նկատմամբ հանրային զայրույթով։ | Քենզո Տրիբույար/AFP via
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը շաբաթ օրը կոչ արեց ազատ արձակել բանտարկված իրանցի ցուցարարներին, քանի որ Թեհրանում կառավարության դեմ ցույցերը շարունակվում են ամբողջ երկրում։
Եվրոպան «ամբողջությամբ աջակցում է» իրանցի ցուցարարներին, ասել է ֆոն դեր Լեյենը X-ում գրառման մեջ։ «Մենք միանշանակ դատապարտում ենք այս օրինական ցույցերի բռնի ճնշումը»։ Նա կոչ արեց անհապաղ ազատ արձակել բանտարկված ցուցարարներին և վերականգնել ինտերնետ հասանելիությունը, որը Իրանում անհասանելի է հինգշաբթի օրվանից։
Իրանում բողոքի ցույցերը բռնկվեցին անցյալ տարվա դեկտեմբերին՝ պայմանավորված երկրի դաժան տնտեսական իրավիճակի նկատմամբ հանրային զայրույթով։ Սակայն մի քանի օրվա ընթացքում դրանք վերածվեցին երկրի հոգևոր ղեկավարության դեմ բացահայտ ընդդիմության։
Հակակառավարական ցույցերը շարունակվեցին շաբաթ օրը՝ հիվանդանոցների գերբեռնվածության մասին հաղորդագրությունների և իրանական զինվորականների կողմից քաղաքացիներին ուղղված կոչի ֆոնին՝ խնդրելով խափանել «թշնամու դավադրությունները»։
Իրանում մարդու իրավունքների պաշտպանների խմբի տվյալներով՝ ուրբաթ օրվա դրությամբ զոհվել է առնվազն 65 մարդ, ձերբակալվել է 2311 անձ, իսկ բողոքի ցույցեր են գրանցվել 180 քաղաքների 512 վայրերում։
«Time» ամսագիրը ուրբաթ օրը հաղորդել է, որ բողոքի ցույցերի ժամանակ զոհվել է ավելի քան 200 մարդ։
Արևմտյան դիվանագետը ասել է, որ ՀԿ-ներին հղում անելով՝ ներկայումս հաղորդվածից ավելի մեծ թվով զոհերի մասին հաղորդագրությունները «հավաստի» են։ NCRI աքսորված ընդդիմադիր խմբի խոսնակը նշել է, որ Իրանի փոքր քաղաքներում սպանվածների թվի նախնական գնահատականների հիման վրա, հավանական է, որ զոհերի թիվը զգալիորեն ավելի բարձր է, քան պաշտոնապես կարող է հաստատվել։
Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան շաբաթ երեկոյան կոչ է արել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ճանաչել որպես ահաբեկչական կազմակերպություն և Իրանի ռեժիմի նկատմամբ կիրառել ավելի շատ պատժամիջոցներ։
«Նրանց, ովքեր քաջաբար դուրս են գալիս փողոց, այդ քաղբանտարկյալներին, որոնք դեռևս կալանքի տակ են, պետք է ավելին, քան պարզապես խոսքեր, Եվրոպան կարող է գործել», – ասել է Մետսոլան X-ում գրառման մեջ:
«Մեկ քայլ՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը որակելով որպես ահաբեկչական կազմակերպություն և շտապ կերպով ԵՄ պատժամիջոցները տարածելով բոլոր այն անձանց վրա, ովքեր աջակցում են ռեժիմին բռնաճնշումների, բռնության և սպանությունների միջոցով»։
Մետսոլան արդեն աջակցել էր ցուցարարներին հինգշաբթի օրը՝ արժանանալով ԵՄ-ում Իրանի առաքելության նկատողությանը, և Եվրամիության գլխավոր դիվանագետ Կայա Կալլասը ցուցարարների նկատմամբ ցանկացած բռնություն անվանել է «անընդունելի»։
Եվրախորհրդարանի այլ պատգամավորներ, այդ թվում՝ գերմանացի կանաչ Հաննա Նոյմանը, որը գլխավորում է խորհրդարանի Թեհրանի հետ հարաբերությունների պատվիրակությունը, կրկնել են Մետսոլայի խոսքերը։ Նա բողոքի ցույցերը բնութագրել է որպես «բեկումնային կետ» Իրանի համար։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը ուրբաթ օրը համատեղ հայտարարություն են տարածել՝ կոչ անելով Իրանի իշխանություններին «զերծ մնալ բռնությունից»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վճռականորեն աջակցել է ցուցարարներին, իսկ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն «աջակցում է Իրանի քաջարի ժողովրդին»։
Շաբաթ օրը Բրյուսելում Իրանի դեսպանատան դիմաց հավաքվել էին ցուցարարներ։ Երբ շաբաթ օրը կեսօրին գնացինք դեսպանատուն, ցուցարարները հեռացել էին, չնայած մի տղամարդ մաքրում էր դարպասի վրայի կարմիր ներկը։
Կիբերանվտանգության վերահսկող NetBlocks կազմակերպության տվյալներով՝ Իրանում ինտերնետի անջատումը հասել է 48 ժամվա նշագծին։ «Իրանն այժմ անջատված է 48 ժամ, քանի որ հեռաչափությունը ցույց է տալիս, որ համազգային ինտերնետի անջատումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ», – ասել է NetBlocks-ը X-ում գրառման մեջ։
