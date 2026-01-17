Հայացք ԵՄ-ից․ Իրանի շահի աքսորյալ որդին ասում է, որ Իսլամական Հանրապետությունը «կընկնի»

Փահլավին բազմիցս կոչ է արել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին միջամտել, ով չի գործել՝ չնայած Թեհրանին ուղղված մի քանի նախազգուշացումներին։
Իրանի հանգուցյալ շահի որդին ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ վստահ է, որ Իսլամական Հանրապետությունը կընկնի զանգվածային բողոքի ցույցերի ժամանակ և կոչ է արել միջազգային միջամտության։
«Իսլամական Հանրապետությունը կընկնի՝ ոչ թե եթե, այլ երբ», – Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է Ռեզա Փահլավին։ «Ես կվերադառնամ Իրան»։
Փահլավին ապրում է աքսորյալ Միացյալ Նահանգներում 1979 թվականի Իսլամական հեղափոխությունից ի վեր, որը տապալեց նրա արևմտամետ հորը։
Շատ ցուցարարներ վանկարկել են Փահլավիի անունը Իրանը համակած զանգվածային բողոքի ցույցերի ժամանակ, որոնք Թեհրանի ռեժիմը բռնի կերպով ճնշել է։ Մարդու իրավունքների կազմակերպությունների տվյալներով՝ բռնաճնշումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 2572 մարդ, չնայած որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ զոհերի թիվը կարող է հասնել 15000-ի։
Փահլավին ասել է, որ ցանկանում է ծառայել որպես դեմք՝ աշխարհիկ ժողովրդավարության անցումը ղեկավարելու համար՝ չնայած քննադատներին։
«Իրանի ժողովուրդը վճռական գործողություններ է ձեռնարկում տեղում։ Հիմա ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը լիովին միանա նրանց», – ասել է Փահլավին։
Նա կոչ է արել միջազգային հանրությանը «պաշտպանել Իրանի ժողովրդին՝ քայքայելով ռեժիմի ճնշող կարողությունները, այդ թվում՝ թիրախավորելով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարությանը և դրա հրամանատարական ու վերահսկողական ենթակառուցվածքները»։
Նա նաև կոչ է արել բոլոր երկրներին վտարել Իսլամական Հանրապետության դիվանագետներին։
Փահլավին կոչ է արել բողոքի ցույցերի հունվարի 8-ին, որը Իրանի կառավարությունը հետագայում օգտագործել է որպես իրավական շրջադարձային կետ։
Իրանի արդարադատության նախարարը այս շաբաթ հայտարարել է, որ այդ ամսաթվից հետո փողոցներում պարզապես գտնվելն այժմ համարվում է քրեական գործողություն՝ պնդելով, որ իրավիճակը «բողոքից» անցել է «ներքին հակամարտության»։
Թրամփը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ «լավ հեղինակություն» իրեն ասել է, որ Իրանում մահապատիժների ծրագրերը դադարեցվել են, չնայած Թեհրանը նշել է, որ ցուցարարների դեմ ուղղված իր ճնշման շրջանակներում սպասվում են արագ դատավարություններ և մահապատիժներ։
