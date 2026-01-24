Իտալիայի վարչապետը դիմել է Թրամփին վերանայել «Խաղաղության խորհրդի» ձևաչափը. Լուսանկար

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին դիմել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին վերանայել Գազայի հատվածի վերակառուցման և կառավարման «Խաղաղության խորհրդի» ձևաչափը:
Նա այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ միջկառավարական գագաթնաժողովում, հաղորդել է ANSA-ն:
«Նախաձեռնության կառուցվածքի հետ կապված օբյեկտիվ խնդիրներ կան, որը մենք նույնիսկ սահմանադրական ենք համարում: Այսօրվա դրությամբ մեզ ներկայացված օրենքը հակասահմանադրական է և, հետևաբար, անհամատեղելի մեր իրավական համակարգի հետ: Ես կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտ է, և ես հարցրեցի ամերիկացիներին, թե արդյոք նրանք պատրաստ են վերանայել այս համաձայնագիրը», – ասել է Մելոնին:
Վարչապետն ընդգծել է, որ հրադադարի ամրապնդման և այն երկարաժամկետ լուծման վերածելու համար անհրաժեշտ աշխատանքը պահանջում է Իտալիայի մասնակցությունը:
Բաց մի թողեք
Նիդեռլանդները հրաժարվել է միանալ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին»
Եվրախորհրդարանի անվտանգության և պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահը կոչ է արել ԱՄՆ-ում պահվող ոսկու պաշարները վերադարձնել Գերմանիային
Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է սահմանել