Կայա Կալասը նոր գրքեր է կարդում, նոր գիրք էլ նվեր է ստացել

ԵՄ դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Կայա Կալասը հայտարարել է, որ ներկայումս գրքեր է կարդում եւ հույս ունի, որ արդյունքում խելացի կդառնա։
Այս մասին նա հայտարարել է ասուլիսի ժամանակ՝ Reuters-ի փոխանցմամբ։
«Դուք գիտեք այն գրքերի ցանկը, որոնք կարդացել եմ։ Այն բավականին երկար է։ Չեմ ասի, թե հիմա կոնկրետ ինչ եմ կարդում, սակայն դա վերաբերվում է տարբեր ռեգիոնների պատմությանը։ Այնպես, որ երբ այս աշխատանքը վերջացնեմ, շատ խելացի կլինեմ»,- ասել է Կալասը։
Այս մասին Կալասը ասել է այն բանից հետո, երբ լրագրողը նրան Սիրիայի մասին հարց է տվել եւ նվիրել գիրք՝ Սիրիայի պատմության մասին։
