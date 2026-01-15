Աշխարհի իրավիճակը հուշում է, որ սա կարող է լինել «լավ պահ» որոշումների համար

ԵՄ գլխավոր դիվանագետ Կալլաս. Աշխարհի դժվարությունները նշանակում են, որ ժամանակն է սկսել …
Բարձր ներկայացուցիչն ասում է, որ համաշխարհային իրադարձությունները նշանակում են, որ հիմա կարող է լավ ժամանակ լինել որոշումներ կայացնելու համար։
Պաշտպանության նախարար Պիստորիուսը ընդունում է Կայա Կալլասին
Կալլասը Եվրոպական խորհրդարանի քաղաքական խմբերի ղեկավարներին ասել է, որ չնայած նա շատ չի պնդում, հիմա կարող է լինել ժամանակը սկսելու որոշակի միջոցառումներ ամբողջ աշխարհում, ըստ դահլիճում ներկա երկու անձանց։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը անձամբ օրենսդիրներին ասել է, որ աշխարհի իրավիճակը նշանակում է, որ կարող է լինել «լավ պահ» որոշումների համար։
Նա խոսում էր մոտավորապես այն ժամանակ, երբ Գրենլանդիայի և Դանիայի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպում էին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ՝ քննարկելով Դոնալդ Թրամփի կողմից Արկտիկական կղզին զավթելու սպառնալիքները։
ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը, որը համակարգում է դաշինքի արտաքին քաղաքականությունը 27 կառավարությունների և Եվրոպական հանձնաժողովի անունից, կատակեց Նախագահների համաժողովի՝ խորհրդարանի խմբերի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։
Նրա մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանի բարձրաստիճան պատգամավորները սկսեցին միմյանց շնորհավորել Նոր տարվա կապակցությամբ։ Նույն Եվրախորհրդարանի պատգամավորները հավելեցին, որ համաշխարհային իրադարձությունները նշանակում են, որ այն այդքան էլ ուրախ չէ, ըստ դահլիճում ներկաների։
Եվրոպայում Թրամփի կողմից Գրենլանդիան անեքսիայի հնարավորության մասին մտավախությունների, Իրանի իսլամիստական ռեժիմի դեմ զանգվածային բողոքի ցույցերի, ինչպես նաև Ուկրաինայում և Ղազայում շարունակվող հակամարտությունների և Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի գործողությունների պատճառով աշխարհաքաղաքականությունը դարձել է ԵՄ-ի ամենահրատապ հարցը։
Կալլասի վերջին քայլերից մեկը մեզ ասելն էր, որ պատրաստ է առաջարկել նոր պատժամիջոցներ Իրանի դեմ՝ կառավարության կողմից հարյուրավոր մարդկանց կյանք խլած բռնաճնշումներից հետո։ Կալլասի խոսնակը առայժմ անմիջապես չի արձագանքել մեր կողմից մեկնաբանության խնդրանքին։
Մեր աջակցությունը Ուկրաինային երկարատև է
Այսօր մենք ներկայացնում ենք 90 միլիարդ եվրոյի վճռորոշ աջակցության փաթեթ, որը համատեղում է ռազմական օգնությունը և բյուջետային աջակցությունը։
Այն կֆինանսավորի Ուկրաինային անհրաժեշտ ռազմական աջակցությունը՝ Ռուսաստանի ներխուժումից պաշտպանվելու համար, միաժամանակ պահպանելով ուկրաինական հիվանդանոցների, դպրոցների և հանրային ծառայությունների աշխատանքը։
Մենք նաև պահպանում ենք ԵՄ-ում ռուսական ակտիվները անշարժացնելու մեր հնարավորությունը։
Իրանի ժողովրդի քաջությունը խոնարհեցնող է
Անվտանգության ուժերի դաժան արձագանքը անընդունելի է և բացահայտում է իր սեփական ժողովրդից վախեցող ռեժիմը։
ԵՄ-ն արդեն իսկ լայնածավալ պատժամիջոցներ է կիրառել Իրանի նկատմամբ։ Մենք այժմ քննարկում ենք լրացուցիչ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։
