Եվրոպան քայլում է նուրբ գծով, քանի որ ԱՄՆ-ն անորոշ է մնում Վենեսուելայի ապագայի հարցում:

ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը կոչ արեց «հանգստության և զսպվածության բոլոր կողմերից», քանի որ Թրամփի վարչակազմը Մադուրոյի տապալումից հետո Վենեսուելայի համար անցումային ծրագրի վերաբերյալ անորոշություն էր պահպանում:
Բոլոր անդամ պետությունները, բացառությամբ Հունգարիայից, աջակցել են Կալլասի կողմից կիրակի երեկոյան հրապարակված հայտարարությանը։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը կոչ արեց «բոլոր կողմերից զսպվածության» և կոչ արեց հարգել միջազգային իրավունքը կիրակի երեկոյան հրապարակված հայտարարության մեջ, քանի որ Նիկոլաս Մադուրոյի դրամատիկ տապալումից հետո Միացյալ Նահանգները անորոշություն էր պահպանում Վենեսուելայի համար իր ապագա ծրագրերի վերաբերյալ։
Կալլասի գլխավորած հայտարարությունը աջակցել են ԵՄ 27 անդամ պետություններից 26-ը, միայն Հունգարիան է հրաժարվել դրանից: Բուդապեշտը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մտերիմ դաշնակիցն է, որը շաբաթավերջին Մադուրոյին տապալած ռազմական գործողությունը որակեց որպես «հիանալի» և առաջարկեց, որ ԱՄՆ-ն Վենեսուելան կկառավարի ժամանակավոր հիմունքներով՝ առանց նշելու ավարտի ամսաթիվ։
«ԵՄ-ն հիշեցնում է, որ բոլոր հանգամանքներում պետք է պահպանվեն միջազգային իրավունքի սկզբունքները և ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը», – ասվում է հայտարարության մեջ։ «ԵՄ-ն կոչ է անում բոլոր կողմերին հանգստության և զսպվածության՝ սրացումից խուսափելու և ճգնաժամի խաղաղ լուծումն ապահովելու համար»։
«Վենեսուելայի ժողովրդի կամքը հարգելը մնում է Վենեսուելայի համար ժողովրդավարությունը վերականգնելու և ներկայիս ճգնաժամը լուծելու միակ ճանապարհը», – ավելացրել է նա։
Հայտարարությունը ԵՄ առաջնորդների կողմից անորոշ և հաճախ հակասական հայտարարությունների շաբաթավերջից հետո ԵՄ-ի ամենամոտն է ընդհանուր դիրքորոշմանը։
Մինչդեռ Իսպանիայի նախարար Պեդրո Սանչեսը Լատինական Ամերիկայի երկրների հետ միասին ամենաաղմկոտ քննադատությունն էր՝ շաբաթ օրը Նիկոլաս Մադուրոյին տապալած հարձակումը մերժելով որպես «միջազգային իրավունքի խախտում», Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ավելի զգույշ էր։
Մերցը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ միջամտության իրավական գնահատականը «բարդ է և պահանջում է ուշադիր քննարկում», միաժամանակ ընդգծելով, որ քաղաքական ջանքերը պետք է ուղղված լինեն ժողովրդավարական անցմանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի մեկնաբանել ԱՄՆ «Դելտա Ֆորս» գործողության մանրամասները, բայց ընդունել է Վենեսուելայի ժողովրդի ուրախությունը Մադուրոյի և նրա «դիկտատուրայի» տապալումից հետո։
Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, որը համարվում է Թրամփի հետ ավելի գաղափարապես համահունչ, աջակցել է ԱՄՆ կառավարության կողմից ներկայացված պատմությանը՝ ենթադրելով, որ միջամտությունը «օրինական» էր թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը խթանող պետական ապարատի դեմ։
«Արտաքին ռազմական գործողությունները բռնատիրական ռեժիմներին վերջ տալու ուղին չեն», – ասել է նա շաբաթ օրը հայտարարության մեջ՝ մատնանշելով օրինական «պաշտպանական միջամտությունը հիբրիդային հարձակումների դեմ»։
ԱՄՆ-ն շաբաթ օրը Մադուրոյին և նրա կնոջը՝ Սիլիա Ֆլորեսին, գերի է վերցրել Կարակասում գտնվող իրենց ամրացված համալիրից՝ տպավորիչ ռազմական գործողության միջոցով։ Նրանք այժմ գտնվում են Նյու Յորքի բանտում՝ ԱՄՆ-ի կողմից թմրավաճառության և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքներով։
Եվրոպան քայլում է նուրբ գծով, քանի որ ԱՄՆ-ն անորոշ է մնում Վենեսուելայի ապագայի հարցում:
Քանի որ ԵՄ-ն վերահաստատեց, որ Վենեսուելայի ապագան ամբողջությամբ կախված է իր ժողովրդի կամքից, ԱՄՆ վարչակազմը մնաց անհասկանալի այն մասին, թե ինչպիսին կարող է լինել դա։
Շաբաթ օրը մամուլի ասուլիսում Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ժամանակավորապես կղեկավարի Վենեսուելան՝ առանց ժամկետ կամ մանրամասներ տալու տեղում գործնական կողմերի մասին, մինչև «անվտանգ, պատշաճ և դատողական» անցումային շրջանը տեղի ունենա։
Նա նաև ենթադրեց, որ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջատար ձայնը և Մադուրոյի ամենակոշտ քննադատ Մարիա Կորինա Մաչադոն չի կարողանա ղեկավարել անցումային կառավարությունը։ Թրամփը ընտրությունների անցկացման ժամկետ չի նշել։
Միևնույն ժամանակ, երկրի կառավարումը մեծ մասամբ մնում է Մադուրոյի նախկին փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսի ձեռքում, որը դարձել է փաստացի առաջնորդ։ Թրամփի վարչակազմը պնդել է, որ նա «կանի այն, ինչ» ԱՄՆ-ն կպահանջի իրենից, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ շաբաթ օրը հրապարակային ելույթում նա մարտահրավեր նետեց՝ կոչ անելով ազատ արձակել Մադուրոյին։
«Վենեսուելայի հետ կատարվածը վայրագություն է, որը խախտում է միջազգային իրավունքը», – ասաց նա։ «Պատմությունն ու արդարադատությունը կստիպեն այս զինված ագրեսիան խթանած ծայրահեղականներին վճարել»։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կիրակի օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն գնահատական կտա գործողությունների, այլ ոչ թե խոսքերի հիման վրա։ «Մենք գնահատական կտանք նրանց արածների, այլ ոչ թե հրապարակայնորեն ասածների հիման վրա։ Մենք դա կպարզենք», – CBS News-ին ասել է նա։
Նա պնդեց, որ ԱՄՆ-ն լծակներ ունի երկրի վրա՝ պատժամիջոցների և նավթի միջոցով, և որ Թրամփը չի բացառել որևէ սցենար, եթե երկիրը չկարողանա խզել կապերը թմրանյութերի ապօրինի շրջանառողների հետ, միաժամանակ զգուշացնելով, որ կարող են հաջորդել ավելի շատ հարվածներ, եթե Կարիբյան ավազանում շարունակվեն ենթադրյալ թմրանյութերի նավակների գործողությունները։
Ռուբիոն նաև ասաց, որ դժվար է նոր ընտրությունների ժամանակացույց նշել՝ պնդելով, որ Վենեսուելայի ընդդիմությունը մեծ մասամբ գտնվում է երկրից դուրս, և նախ պետք է լուծվեն կարճաժամկետ մարտահրավերները։
