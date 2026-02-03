Կալլասը հերքում է ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի միջև տարաձայնությունները և մերժում է եվրոպական բանակ ստեղծելու կոչերը

ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը զգուշացրել է, որ ՆԱՏՕ-ի հետ մեկտեղ առանձին ԵՄ բանակ ստեղծելը «չափազանց վտանգավոր» կլինի՝ պնդելով, որ ճգնաժամի դեպքում դա կխաթարի հրամանատարական շղթաները։
Երկուշաբթի օրը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը զգուշացրել է համաեվրոպական բանակ ստեղծելու դեմ՝ այդ գաղափարը որակելով «չափազանց վտանգավոր», քանի որ շարունակվում են բանավեճերը դաշինքի ապագա պաշտպանական կարողությունների վերաբերյալ։
Նորվեգիայում անվտանգության համաժողովում ելույթ ունենալով՝ Կալասը նշել է, որ ցանկացած ռազմական ճգնաժամի դեպքում գլխավոր առաջնահերթությունը պետք է լինի հրամանատարական հստակ կառուցվածքի պահպանումը։
«Եվրոպական մակարդակում մենք մշտապես հանդիպում ենք արդարադատության նախարարների հետ, և նրանք արդեն մտածում են եվրոպական, մինչդեռ պաշտպանության նախարարները միշտ եղել են ազգային՝ ազգային բյուջեներ, ազգային որոշումների կայացում», – ասել է նա։
«Իհարկե, դա անդամ պետությունների իրավասությունն է, ոչ ոք դա չի խլում, բայց անդամ պետությունները չափազանց փոքր են դա մենակ անելու համար: Եթե մենք դա միասին անենք, մենք իրականում կարող ենք ծածկել ավելի մեծ տարածք: Վերցնենք, օրինակ, օդային պաշտպանությունը: Դա միասին անելը թանկ է, ուստի մենք ունենք ինը կարողությունների ոլորտ, որոնք մենք մշակում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությամբ», – ավելացրեց Կալլասը։
Նա պնդեց, որ ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ միասին առանձին եվրոպական բանակ ստեղծելը կարող է շփոթություն առաջացնել ճգնաժամերի ժամանակ: «Եթե դուք արդեն ՆԱՏՕ-ի մաս եք կազմում, ապա չեք կարող առանձին բանակ ստեղծել արդեն իսկ ունեցած բանակից բացի: Որովհետև ճգնաժամի առումով ամենակարևորը հրամանատարական շղթան է. ով ում հրամաններ է տալիս:
Եվ եթե դուք ունեք եվրոպական բանակ, ապա ունեք ՆԱՏՕ-ի բանակ, ապա գնդակը պարզապես ընկնում է աթոռների միջև, և սա չափազանց, չափազանց վտանգավոր է: Ահա թե ինչու եմ ես ասում, որ մենք պետք է ամրապնդենք եվրոպական պաշտպանությունը, որը նույնպես ՆԱՏՕ-ի մաս է կազմում: Այն իսկապես լրացնում է ՆԱՏՕ-ն: Եկեք ՆԱՏՕ-ն պատուհանից դուրս չնետենք», – եզրափակեց նա։
«Նորվեգիան պաշտպանության առաջին գիծն է»
Կալասի ելույթից առաջ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն պատվիրակներին ասաց, որ Նորվեգիան մնում է ՆԱՏՕ-ի առաջնագիծը Ռուսաստանի միջուկային ուժերի դեմ, չնայած Վաշինգտոնի հռետորաբանությանը, որը նվազեցնում է ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամների դերը պաշտպանության մեջ։
«Երբ ես առաջին անգամ հանդիպեցի նախագահ Թրամփին, ես նրան ասացի սա, նայեցի նրա աչքերի մեջ և ասացի. կարևոր է, որ Նորվեգիայի վարչապետը տեսնի ԱՄՆ նախագահի աչքերի մեջ և ասի. «Իմ սահմանից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է աշխարհի ամենամեծ միջուկային զինանոցը։ Եվ դա ուղղված չէ ինձ, պարոն նախագահ, այլ ձեր դեմ», – ասաց նա։
«Տարբերություն է ստեղծում, որ մենք վերահսկում ենք այդ սուզանավերը։ Մենք գիտենք, թե երբ են նրանք լքում նավահանգիստը։ Մենք գիտենք, թե երբ են նրանք փորձարկում իրենց նոր զենքի համակարգերը։ Եվ մենք կիսվում ենք դրանով ձեզ հետ և համագործակցում ենք դրա վերահսկման հարցում։
Եվ այդ պատճառով ես պարզապես պետք է ասեմ, որ բացարձակապես կեղծ է հնչում, երբ ԱՄՆ նախագահը Դավոսում ասում է, որ «մենք ամեն ինչ տվել ենք ՆԱՏՕ-ին, և ՆԱՏՕ-ն ոչինչ չի տալիս դրա դիմաց»։ Դա սխալ է»։
Ստյորեն նաև ընդգծեց առաջիկա Արկտիկական զորավարժությունների մասշտաբը: «Մեկ ամիս անց մենք կունենանք 25,000 զինվորական զորավարժություններ Նորվեգիայի հյուսիսում, Ֆինլանդիայի հյուսիսում: Այնտեղ ես տեսա երկու ամենամեծ պատվիրակությունները՝ Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի, յուրաքանչյուրը՝ 4000-ից 5000 զինվորական: Եվ կրկին, սա բարեգործություն չէ: Սա փոխադարձ շահերից է բխում: Մենք կպահպանենք դա, մենք կհոգանք դրա մասին և կհիշեցնենք մեր ամերիկացի գործընկերներին դրա մասին»:
Ռուտտե. Եվրոպան չի կարող պաշտպանվել առանց ԱՄՆ աջակցության
Վերջին շաբաթներին ՆԱՏՕ-ի ներսում նոր լարվածություն է նկատվել, որը սրվել է Դոնալդ Թրամփի կողմից եվրոպացի դաշնակիցների նկատմամբ բազմիցս քննադատության և Դանիայի կիսաինքնավար տարածք Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու սպառնալիքների պատճառով: ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն վերջերս ԵՄ օրենսդիրներին ասել է, որ Եվրոպան չի կարող պաշտպանվել առանց ԱՄՆ աջակցության:
Կալասը մերժել է ՆԱՏՕ-ի ներսում պառակտման մասին պնդումները՝ պնդելով, որ դաշինքի և ԵՄ-ի միջև համագործակցությունն ամրապնդվել է: «Ես համաձայն չեմ, որ իրականում կա պառակտում», – ասել է նա:
«Մենք փորձում ենք օգնել մեր անդամ պետություններին ավելացնել իրենց պաշտպանական ծախսերը և դա անել մյուս բոլոր անդամ պետությունների, ինչպես նաև Նորվեգիայի նման երկրների հետ միասին, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք։ Եվ Եվրամիության 23 անդամներ նույնպես ՆԱՏՕ-ի մաս են կազմում, ուստի մենք իրականում համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ։
Սա լրացում է այն ամենին, ինչ անում է ՆԱՏՕ-ն, և մենք իսկապես աշխատում ենք ձեռք ձեռքի տված»։
Հարցին, թե արդյոք նա համաձայն է Ռուտտեի այն գնահատականի հետ, որ Եվրոպան դեռևս չի կարող ինքնուրույն կանգնել առանց ԱՄՆ-ի, Կալլասը նշեց, որ դեռ շատ անելիքներ կան։
«Դրա վերաբերյալ շատ պարզ էր», – ասաց նա։
«Այժմ իրավիճակն այսպիսին է, բայց մենք աշխատում ենք ավելի անկախ լինել նաև անվտանգության հարցում, քանի որ պարզ է, որ մեր խոցելիությունները մեր թույլ կողմերն են։ Ահա թե ինչու մենք աշխատում ենք ավելի շատ ներդրումներ կատարել պաշտպանության, նաև հնարավորությունների մեջ և այն համարել եվրոպական, ոչ միայն ազգային»։
