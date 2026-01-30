ԵՄ գլխավոր դիվանագետը եվրոպացիներին հետ է մղել Կրեմլի հետ ուղիղ վերամիավորումից, մի գաղափար, որը հրապարակայնորեն աջակցում են Էմանուել Մակրոնը և Ջորջիա Մելոնին։
Վլադիմիր Պուտինը պետք է իրական զիջումների գնա, նախքան Եվրամիությունը հեռախոսը վերցնի ուղիղ կապը վերականգնելու համար, հինգշաբթի օրը հայտարարել է Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը, մինչդեռ ավելի շատ եվրոպացի առաջնորդներ կոչ են անում Կրեմլի հետ ուղիղ փոխգործակցության՝ որպես Սպիտակ տան կողմից միջնորդվող ռուս-ուկրաինական խաղաղության գործընթացի մաս։
«Մենք չենք կարող պահանջատեր լինել այստեղ, որ, գիտեք, գնանք Ռուսաստան (և ասենք) խոսենք մեզ հետ», – հինգշաբթի օրը Բրյուսելում արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո ասաց Կալլասը։
«Ամերիկացիների կողմից Ուկրաինային տրվող զիջումները բավականին ուժեղ են», – հավելեց նա՝ անդրադառնալով այն հաղորդագրությունների, որ Վաշինգտոնը Կիևից խնդրում է հրաժարվել Դոնբասի դեռևս Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից՝ անվտանգության երաշխիքների դիմաց։
«Ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք Ռուսաստանին առաջարկել որևէ բան, բացի այն, ինչ նրանք արդեն ստացել են ամերիկացիների հետ իրենց համաձայնության արդյունքում, ինչը նշանակում է, որ ինչո՞ւ պետք է նրանք խոսեն մեզ հետ։ Որովհետև այս հարաբերություններում նրանք ստանում են այն, ինչ ուզում են»։
Կալասը նշեց այն փաստը, որ Աբու Դաբիում ուկրաինացի, ռուս և ամերիկացի պաշտոնյաների միջև վերջերս կայացած եռակողմ բանակցությունների փուլում Մոսկվան ներկայացված էր զինվորական սպա՝ գեներալ Իգոր Կոստյուկովով, այլ ոչ թե քաղաքական դեսպան՝ «որոշումներ կայացնելու իրավունքով»։
Ե՛վ Կիևը, և՛ Մոսկվան բանակցությունները որակեցին կառուցողական, չնայած նրանց դիրքորոշումները տարբեր են։
Կալասը հավելեց, որ փոխանակ կենտրոնանալու այն բանի վրա, թե ով պետք է խոսի Պուտինի հետ, եվրոպական երկրները պետք է իրենց էներգիան ուղղեն նրա ռազմական մեքենայի հետագա խաթարմանը, որը ուկրաինացիներին մղել է էլեկտրաէներգիայի խափանման՝ զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում։ Բրյուսելը նպատակ ունի հաստատել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների նոր փաթեթ՝ պատերազմի չորրորդ տարեդարձի շուրջ՝ փետրվարի 24-ին։
«Մենք աշխատում ենք Ռուսաստանի վրա ավելի մեծ ճնշում գործադրելու վրա, որպեսզի նրանք ձևացնեն, թե բանակցում են, անցնեն իրականում բանակցելու, ինչպես նաև հաշվի առնեն Ռուսաստանի հետ մեր ունեցած մտահոգությունները, որ այս պատերազմը չի շարունակվի և չի տարածվի այլ տարածքներում»,- ասել է Կալլասը։
«Կարծում եմ՝ կարևոր է հասկանալ սա»։
Խոսե՞լ, թե՞ չխոսել
Ռուսաստանի հետ վերամիավորման վիճելի հարցը բարձր է օրակարգում՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հրապարակային աջակցությունից հետո, ովքեր պնդում էին, որ ԵՄ-ն պետք է միասնական ձայնով խոսի Պուտինի հետ։
«Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ Եվրոպան նույնպես խոսի Ռուսաստանի հետ», – ասել է Մելոնին։ «Եթե Եվրոպան որոշի մասնակցել բանակցությունների այս փուլին՝ խոսելով միայն երկու կողմերից մեկի հետ, վախենում եմ, որ վերջում դրա դրական ներդրումը սահմանափակ կլինի»։
Իտալացի առաջնորդը առաջարկել է ԵՄ-ին նշանակել հատուկ ներկայացուցիչ՝ բոլոր 27 անդամ պետությունների անունից զրույցը վարելու համար, չնայած նա կոնկրետ անուն չի առաջարկել։
Եվրոպական հանձնաժողովը, որը վաղուց ի վեր հանդես է գալիս դիվանագիտական մեկուսացման ռազմավարության կողմնակից, ավելի ուշ խոստովանեց, որ ուղիղ բանակցություններ տեղի կունենան «որոշ պահի», բայց դեռ ոչ։
Հինգշաբթի օրը, նախքան Կալլասի նախագահությամբ անցկացվող նախարարական հանդիպմանը մասնակցելը, Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Քսավիե Բեթելը Euronews-ին ասել է, որ Կրեմլի հետ քննարկումները չպետք է հանվեն սեղանից։
«Մենք պետք է խոսենք նրանց հետ, եթե ուզում ենք լուծում», – Euronews-ի «Europe Today» առավոտյան ծրագրին ասել է Բեթելը։ «Եվ եթե ես չափազանց փոքր եմ դա անելու համար, ապա նախագահ Մակրոնը կամ ինչ-որ մեկը (պետք է) կարողանա ներկայացնել Եվրոպան, քանի որ նրանք չեն ցանկանում խոսել Կայա Կալլասի հետ», – հավելել է նա։
Բեթելը, որը Պուտինի հետ հանդիպել էր Մոսկվայում 2015 թվականին, երբ Լյուքսեմբուրգի վարչապետն էր, ասել է, որ չունի «ես»-ը՝ ասելու, որ ինքը «ճիշտ մարդն» է ԵՄ դեսպանի դերում հանդես գալու համար։
«Բայց եթե մարդիկ համոզված են, որ ես կարող եմ օգտակար լինել, ես դա կանեմ ցանկացած դիրքում», – բացատրել է նա։ «Եվ ես կարիք չունեմ լինել բեմի առաջին պլանում։ Ես կարող եմ դա անել նաև ետևում»։
Այնուամենայնիվ, Պուտինի հետ վերամիավորվելու գաղափարը որոշ մայրաքաղաքների համար մնում է անընդունելի, քանի որ նրանք վախենում են, որ ԵՄ-ն կընկնի թակարդը և կօրինականացնի պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող նախագահին։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն հայտարարում է, որ «հավերժական քիմիական նյութերը» մինչև 2050 թվականը Եվրոպային կարժենա կես տրիլիոն եվրո
Մի՛ կրակեք սուրհանդակի վրա, Մարկ Ռուտտեն ճիշտ է, առայժմ
Եվրոպացի առաջնորդները խոսել են Մար-ա-Լագոյի հանդիպումից հետո Թրամփի հոգեվիճակից ցնցված լինելու մասին