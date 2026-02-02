02/02/2026

Իրանի և ԱՄՆ ներկայացուցիչները հնարավոր է՝ հանդիպեն. Ուկրաինան պատրաստ է շատ դժվար փոխզիջումների. Կալլաս

Իրանի և ԱՄՆ պաշտոնյաների միջև բանակցություններ հնարավոր են առաջիկա օրերին. իրանական Tasnim լրատվական գործակալությանը հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության աղբյուրը։

Հաղորդվում է, որ բանակցություններին իրանական կողմից կմասնակցի երկու պաշտոնյա։

Աղբյուրի փոխանցմամբ՝ բանակցությունների ժամանակը և վայրը դեռևս որոշված չեն։ Երկխոսությունը, ամենայն հավանականությամբ, տեղի կունենա Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչիի և Մերձավոր Արևելքի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆի միջև։

Տեղեկություններ են տարածվել ԱՄՆ-ի և Իրանի պաշտոնյաների միջև առաջիկա օրերին Թուրքիայում բանակցություններ անցկացնելու հնարավորության մասին։

Ուկրաինան պատրաստ է շատ դժվար փոխզիջումների, քանի որ իսկապես ցանկանում է դադարեցնել պատերազմը. Օսլոյում ընթացող անվտանգության համաժողովում հայտարարել է Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։

«Մենք կցանկանայինք տեսնել որոշակի զիջումներ նաև Ռուսաստանից՝ ներառյալ Ռուսաստանի ռազմական բյուջեի և զինված ուժերի, ինչպես նաև նրա միջուկային զենքի սահմանափակումները։ Ավելին, Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի իր կատարած հանցագործությունների համար։ Եվրոպայի դիրքորոշումն այն է, որ Ռուսաստանի վրա ճնշումը պետք է ուժեղացվի», – ընդգծել է Կալլասը։

Նրա խոսքով՝ հենց այսպիսի ճնշումն է, որ կարող է ստիպել Ռուսաստանին իրական երկխոսության մեջ մտնել։

Աբու Դաբիում Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա փետրվարի 4-5-ին, ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։

– Այս բանակցությունները նախկինում հետաձգվել էին երեք կողմերի միջև լրացուցիչ ժամային գրաֆիկի հակասությունների պատճառով;

– Մոսկվայի դիրքորոշումը Ուկրաինայում իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ հետևողական է, Ռուսաստանը շարունակում է բաց լինել բանակցությունների համար;

– Ռուսաստանը շարունակում է պատրաստակամ լինել նպաստել Իրանի շուրջ իրավիճակի լիցքաթափմանը։ Ռուսաստանը ծառայություններ է մատուցել Իրանից հարստացված ուրանի ավելցուկի դուրսբերման համար՝ որպես հնարավոր տարբերակ, որը կվերացնի մի շարք երկրների համար գրգռիչները;

– Ռուսաստանը պահպանում է իր դիրքորոշումը, որ եթե Զելենսկին ցանկանում է բանակցություններ վարել Պուտինի հետ, դրանք պետք է լինեն Մոսկվայում;

– Ուկրաինական կարգավորումը բարդ, բազմակողմանի գործընթաց է։ Որոշ հարցեր լուծվել են, իսկ մյուսները՝ մնում են չլուծված։ Դմիտրիեւը ղեկավարում է տնտեսական համագործակցության աշխատանքային խումբը, և այդ հարցերը հիմնականում նրա իրավասության շրջանակներում են;

– Պուտինի և Մակրոնի միջև շփումների կազմակերպման վերաբերյալ որևէ մանրամասնություն ներկայումս չկա։ Ֆրանսիայի՝ Ռուսաստանի հետ հաղորդակցության ալիք հաստատելու գաղափարը ողջամիտ է։

