Կիևի անվտանգության երաշխիքները կներառեն «պարտադիր պարտավորություններ՝ աջակցելու Ուկրաինային խաղաղությունը վերականգնելու գործում՝ Ռուսաստանի կողմից ապագա զինված հարձակման դեպքում», ըստ Կիևի «կամավորների կոալիցիայի» դաշնակիցների կողմից երեքշաբթի օրը հրապարակված հայտարարության նախագծի։
Հայտարարության նախագիծը, այլ լրատվամիջոցների շարքում, հրապարակվել է նաև Reuters-ի կողմից։
Ինչպես բացատրվում է փաստաթղթի նախագծում, այդ պարտավորությունները կարող են ներառել ռազմական կարողությունների օգտագործումը, հետախուզական և լոգիստիկ աջակցությունը, դիվանագիտական նախաձեռնությունները և լրացուցիչ պատժամիջոցների ընդունումը։
Ըստ նախագծի հրապարակված մասի՝ Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցները նաև «պատրաստ են պարտավորվել հետևել քաղաքական և իրավական առումով պարտադիր երաշխիքների համակարգին, որը կգործարկվի հրադադարի մեկնարկից հետո»։
Ավելին, ըստ հրապարակված հայտարարության նախագծի, կոալիցիայի անդամները կշարունակեն կարևոր ռազմական օգնություն և զենքի մատակարարում տրամադրել Ուկրաինայի զինված ուժերին՝ ԱՄՆ աջակցությամբ։
Կոալիցիայի երկրները նաև կմասնակցեն ԱՄՆ-ի գլխավորած «հրադադարի մոնիթորինգի և ստուգման մեխանիզմին»։
Հայտարարությունը, ինչպես սպասվում է, կհաստատվի «կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդների՝ Փարիզում կայանալիք գագաթնաժողովում։
Միացյալ Նահանգները գագաթնաժողովում կներկայացնեն նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիթքոֆը և Դոնալդ Թրամփի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները։
Հիմնական գագաթնաժողովին, ինչպես սպասվում է, կմասնակցեն մոտ 35 երկրի և միջազգային կազմակերպությունների, 27 պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ: Կոալիցիայի հանդիպումից հետո Վլադիմիր Զելենսկին մամուլի ասուլիս կտա։
Գագաթնաժողովում «կամավորների կոալիցիայի» երկրների առաջնորդները, ինչպես սպասվում է, կպարտավորվեն աջակցել Ուկրաինային հինգ հիմնական ոլորտներում:
Նախատեսվում է, որ հանդիպումը կկենտրոնանա Ռուսաստանի հետագա ագրեսիայի դեպքում գործողությունների համակարգման և ամերիկյան կողմի հետ համակարգման վրա։ Արևմտյան զորքերը չեն տեղակայվի անմիջապես 1400-կիլոմետրանոց առաջնագծի երկայնքով. հսկողության համար կօգտագործվեն անօդաչու թռչող սարքեր, արբանյակներ և այլ տեխնիկական միջոցներ։
Հիշեցնենք՝ մինչև «կամավորների կոալիցիայի»՝ Փարիզում կայանալիք հանդիպման մեկնարկը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ճաշ են կազմակերպել ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ: Զելենսկին և Մակրոնն առանձին հանդիպում են ունեցել:
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը չի կարողացել պատասխանել այն հարցին, թե ինչով է տարբերվում Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը ԱՄՆ-ի կողմից Վենեսուելայի վրա հարձակումից: Նրան այս մասին հարցրել են BBC-ի «Կիրակի օրը Լաուրա Կուենսբերգի հետ» հաղորդման ժամանակ:
Լրագրող Կուենսբերգը Սթարմերի հետ հարցազրույցում նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը բազմիցս մեղադրել է Ռուսաստանին Ուկրաինայի վրա անարդարացիորեն հարձակվելու համար, և հարցրել է նրան ԱՄՆ-ի կողմից Վենեսուելայի վրա հարձակման վերաբերյալ իր դիրքորոշման մասին:
Սթարմերը շեղվել է հարցից՝ ասելով, որ «իրավիճակն այժմ արագ փոխվում է», և «մենք դեռ շատ բան չգիտենք»: Նա նաև ընդգծել է, որ ինքը կողմ է միջազգային իրավունքին և ցանկանում է պարզաբանել բոլոր մանրամասները՝ նախքան որևէ հայտարարություն անելը:
«Ես նախ ուզում եմ բոլոր փաստերը, բայց այս պահին մենք ամբողջական պատկերը չունենք: Մեծ Բրիտանիան չի մասնակցել գործողությանը: Ես պետք է խոսեմ նախագահ Թրամփի և մեր դաշնակիցների հետ: Ես ոչնչից չեմ խուսափում: Ես իմ կյանքն անցկացրել եմ միջազգային իրավունքի պաշտպանության վրա, բայց ուզում եմ իմանալ, որ ունեմ բոլոր փաստերը: Մենք հիմա դրանք չունենք: Նախ մենք պետք է պարզենք փաստերը, ապա որոշենք հետևանքները»,- նշել է նա։
ԱՄՆ-ի հարձակումից հետո Սթարմերը հայտարարել էր, որ Մեծ Բրիտանիան չի մասնակցել գործողությանը, և նշել, որ ցանկանում է ամեն ինչ քննարկել Թրամփի և նրա դաշնակիցների հետ, մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում Սթարմերին կոչ են արել դատապարտել ԱՄՆ-ի հարձակումը Վենեսուելայի վրա։
2026 թվականի հունվարի 3-ին ԱՄՆ-ն հարվածներ է հասցրել Վենեսուելային և գերի վերցրել նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին։ Հունվարի 5-ին սկսվել է նրա դատավարությունը՝ թմրանյութերի կարտել ղեկավարելու և այլ հանցագործությունների համար։
Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատարն է փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսը։ ԱՄՆ-ն նախկինում հայտարարել էր Վենեսուելան ինքնուրույն կառավարելու մտադրության մասին։
Ավելի վաղ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդն էլ հայտարարել էր Թրամփին Նոբելյան մրցանակ շնորհելու իր պատրաստակամության մասին։
