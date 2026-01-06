Կրկին մոտենում է որոշման օրը. ԵՄ-ում պետք է որոշում կայացնեն, ինչ սպասել

Քանի որ Եվրոպական հանձնաժողովը պետք է երաշխիքներ տրամադրի իրենց ֆերմերների համար մտահոգված հակառակորդներին, ԵՄ 27 նախարարները չորեքշաբթի օրը կհանդիպեն «քաղաքական» քննարկման՝ ուրբաթ օրը կարևորագույն առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ սպասվող քվեարկությունից առաջ։
Սա ևս մեկ կարևոր շաբաթ է վիճահարույց Մերկոսուր համաձայնագրի համար։ Եվրոպական Միության գյուղատնտեսության նախարարները չորեքշաբթի օրը կհանդիպեն կարևոր քաղաքական բանակցությունների համար, որոնք կարող են հանգեցնել համաձայնագրի վերաբերյալ քվեարկության ուրբաթ օրը։
ԵՄ դիվանագետը Euronews-ին ասել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպվող հանդիպմանը կմասնակցեն ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը, գյուղատնտեսության հանձնակատար Քրիստոֆ Հանսենը և առողջապահության և կենդանիների բարեկեցության հանձնակատար Օլիվեր Վարհելյին։
Միասին նրանք պետք է «պարզաբանումներ» տան գյուղատնտեսական ընդհանուր քաղաքականության հաջորդ բյուջեում ֆերմերների եկամուտների շարունակական աջակցության վերաբերյալ։
Գործարքը, որը նպատակ ունի ստեղծել ազատ առևտրի գոտի Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի հետ, դեկտեմբերյան ԵՄ գագաթնաժողովում բուռն քննարկումների կենտրոնում էր։
Դրա կողմնակիցները՝ Գերմանիայի և Իսպանիայի գլխավորությամբ, պնդում են արագ հավանության համար՝ աշխարհատնտեսական լարվածության ժամանակաշրջանում նոր շուկաներ մուտք գործելու համար, մինչդեռ Իտալիան և Ֆրանսիան հաջողությամբ հետաձգեցին կարևորագույն քվեարկությունը՝ իրենց ֆերմերներին պաշտպանելու համար, ովքեր վախենում են, որ չեն կարողանա մրցակցել Լատինական Ամերիկայից ներմուծվող ապրանքների հետ։
Այս շաբաթվա բանակցությունների արդյունքից կախված՝ ԵՄ գյուղատնտեսության նախարարների հանդիպումը կարող է բացել դուռը Մերկոսուրի համաձայնագրի վերաբերյալ ուրբաթ օրը կայանալիք քվեարկության համար։ Գործարքի իրականացման համար անհրաժեշտ է ԵՄ անդամ պետությունների որակյալ մեծամասնության աջակցությունը։
Կրկին մոտենում է որոշման օրը
Չորեքշաբթի օրվա օրակարգի հարցերի թվում կլինեն ԵՄ ներմուծվող արտադրանքում պարունակվող թունաքիմիկատների սահմանափակումները, Ֆրանսիան պահանջում է, որ գործարքը ներառի փոխադարձություն արտադրության չափանիշներում։
Ֆրանսիան մի քանի շաբաթ է, ինչ բախվում է գյուղատնտեսական ճգնաժամի, որի պատճառով ֆերմերները բողոքում են ինչպես Մերկոսուրի համաձայնագրի, այնպես էլ կառավարության կողմից անասունների վրա ազդող վարակիչ վիրուսի՝ գանգի մակերիկամային հիվանդության դեմ պայքարի դեմ։
Կիրակի օրը ուղարկված նամակում Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն կոչ արեց ԵՄ-ին խստացնել սահմանային վերահսկողությունը այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք չեն համապատասխանում ԵՄ սանիտարական և բուսասանիտարական չափանիշներին։
Ֆրանսիայի կառավարությունը նաև հայտարարեց, որ կհրաման կհրապարակի Լատինական Ամերիկայից ԵՄ-ում արգելված թունաքիմիկատների մնացորդներ պարունակող ներմուծումը կասեցնելու մասին։
Այդ միջոցառումը, սակայն, կպահանջի Եվրոպական հանձնաժողովի հաստատումը։ Փարիզի ճնշումը արդեն իսկ հանգեցրել է նրան, որ Հանձնաժողովը առաջարկի պաշտպանիչ միջոց՝ եվրոպական շուկայի մոնիթորինգը ուժեղացնելու համար՝ անսպասելի խափանումներից խուսափելու համար։
Այդ օրենսդրությունը Եվրոպական խորհրդարանի և ԵՄ խորհրդի միջև համաձայնագրի առարկա էր և, ինչպես սպասվում է, այն կհաստատվի 27 անդամ պետությունների կողմից ուրբաթ օրը՝ ԵՄ դեսպանների հանդիպման ժամանակ։
Բաց մի թողեք
Ինչպես կողմնորոշվել Կիպրոսի ԵՄ նախագահության քաղաքականության օրակարգում
Դանիայի վարչապետը զայրացած է Գրենլանդիայի նկատմամբ Թրամփի «անհրաժեշտությունից»՝ Վենեսուելայի վրա ԱՄՆ-ի հարվածներից հետո
Թրամփը պնդում է, որ Ուկրաինան չի թիրախավորել Վլադիմիր Պուտինի Նովգորոդի նստավայրը, ինչպես պնդում է Կրեմլը