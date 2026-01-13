Խուլիո Իգլեսիասը մեղադրվում է սեռական ոտնձգության մեջ. Լուսանկար

«Ես զգացի, որ ստիպված եմ դա անել». Խուլիո Իգլեսիասը մեղադրվում է սեռական ոտնձգության մեջ երկու նախկին օգնականների կողմից
Իսպանացի վետերան երգիչը մեղադրվում է տնային աշխատողի և ֆիզիոթերապևտի կողմից սեռական ոտնձգության մեջ, որոնք նկարագրում են Դոմինիկյան Հանրապետությունում և Բահամյան կղզիներում նրա առանձնատներում տիրող ոտնձգությունների մթնոլորտը։
Երկու կանայք, որոնք պնդում են, որ 2021 թվականին աշխատել են իսպանացի լեգենդար երգիչ Խուլիո Իգլեսիասի համար, ասում են, որ հայտնի արտիստը սեռական ոտնձգություն է կատարել իրենց նկատմամբ Դոմինիկյան Հանրապետությունում և Բահամյան կղզիներում գտնվող իր առանձնատներում։
Իսպանիայի ամենահայտնի միջազգային երաժիշտներից մեկի դեմ մեղադրանքները ներկայացված են «elDiario.es»-ի կողմից «Univisión Noticias»-ի հետ համատեղ հրապարակված ռեպորտաժում։
Ըստ ենթադրյալ զոհերի՝ Իգլեսիասը իրականացրել է բացարձակ վերահսկողություն և չարաշահել է լիազորությունները՝ վարքագծով, որը նրանք նկարագրում են որպես սեռական ագրեսիա և մշտական նվաստացում։
Դեպքերը, ենթադրաբար, տեղի են ունեցել այն ժամանակահատվածում, երբ երկուսն էլ աշխատել են երգչի մոտ, որն այժմ 82 տարեկան է՝ մեկը որպես տնային աշխատող, մյուսը՝ որպես ֆիզիոթերապևտ։
Հաղորդագրության մեջ Ռեբեկա և Լաուրա հորինված անուններով նշված երկու կանայք, ըստ տեղեկությունների, հայտնվել են նկարչի Պունտա Կանայում (Դոմինիկյան Հանրապետություն) և Լայֆորդ Քեյում (Բահամյան կղզիներ) գտնվող առանձնատներում։
Լրագրողական հետաքննությունը, որը, ինչպես ասվում է, տևել է երեք տարի և հիմնված է լրացուցիչ ցուցմունքների և փաստաթղթերի վրա, բացահայտում է, որ նախկին աշխատակիցներից մեկը պնդում է, որ իրեն ստիպել են սեռական հարաբերություն ունենալ իսպանացի նկարչի հետ, որի ընթացքում նա, իբր, ապտակել և սեռական հարաբերություն է ունեցել նրա հետ՝ առանց նրա համաձայնության։
«Ես չունեի «ոչ» ասելու հնարավորություն», – թերթին ափսոսում է Ռեբեկան, որը 22 տարեկանում երկու տներում էլ մաքրուհի էր աշխատում։ «Այդ ժամանակ ես նույնիսկ չէի մտածում, որ կարող եմ կորցնել աշխատանքս, ես զգում էի, որ ինձ ստիպում են անել դա՝ առանց «ոչ» ասելու։ Ահա թե ինչ էին նրանք փորձում անել, նրանք փորձում էին ստիպել ինձ անել դա։ Ահա թե ինչ էին նրանք փորձում անել, օրինակ՝ պահանջել, որ ես պետք է դա անեմ։ Նա միշտ այդպիսին էր»։
Ֆիզիոթերապևտ Լաուրան նկարագրում է նաև օրվա ընթացքում այլ տեսակի հպումներ և նվաստացումներ: Եվ երբ սեռական հարաբերություններ էին տեղի ունենում, երկու կանայք էլ ասում են, որ Իգլեսիասի ավագ աշխատակիցը ներկա է եղել։
Խուլիո Իգլեսիասի ղեկավար աշխատող մի կին, որի հետ մեղադրողներից մեկը պնդում է, որ սեռական հարաբերություններ է ունեցել երգչի հետ, մեղադրանքները որակել է որպես «անհեթեթություն» և ասել, որ ինքը միայն «երախտագիտություն, հիացմունք և հարգանք» է զգում արտիստի նկատմամբ, որին նա նկարագրել է որպես «խոնարհ, առատաձեռն, մեծ ջենտլմեն և բոլոր կանանց նկատմամբ շատ հարգալից»։
Իր հերթին Լաուրան ասում է, որ ինքը կարողանում էր «ոչ» ասել, և «որոշակի չափով» Իգլեսիասը հարգում էր իր դիրքորոշումը: «Բայց կային աղջիկներ, որոնք չէին կարողանում «ոչ» ասել: Եվ նա անում էր այն, ինչ ուզում էր նրանց հետ: Եվ նա անում էր այն, ինչ ուզում էր նրանց հետ», – եզրափակում է նա։
Խուլիո Իգլեսիասը, անկասկած, իսպանական և լատինական երաժշտության պատմության ամենահայտնի արտիստն է։ Նրա կայքի համաձայն՝ նա ամենաշատ վաճառվող լատինոամերիկյան արտիստն է և 10 ամենաշատ վաճառվող արտիստներից մեկը՝ 14 լեզուներով վաճառված ավելի քան 300 միլիոն ձայնագրությամբ։
Մենք կապ ենք հաստատել Իգլեսիասի ներկայացուցիչների հետ՝ այս պատմության վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու համար։
