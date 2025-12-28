28/12/2025

Քիր Սթարմերը նշում է, որ ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերը չեն հատի Brexit-ի առկա կարմիր գծերը

Մեծ Բրիտանիայի արհմիությունները կոչ են անում Լեյբորիստական ​​կուսակցությանը վերանայել ԵՄ մաքսային միությունը:

Արհմիությունները ցանկանում են, որ Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը քննարկի ԵՄ մաքսային միությունը, սակայն վարչապետ Քիր Սթարմերը նշում է, որ ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերը չեն հատի Brexit-ի առկա կարմիր գծերը։

Մեծ Բրիտանիայի ամենամեծ արհմիութենական մարմինը կոչ է արել Լեյբորիստական ​​կուսակցության կառավարությանը քննարկել ԵՄ մաքսային միությանը վերամիանալու հարցը՝ վերաբացնելով Brexit-ի հիմնական թերացումը, քանի որ կուսակցությունը պայքարում է թույլ աճի և իր ավանդական հիմքից ճնշման աճի դեմ։

Արհմիությունների կոնգրեսի (TUC) գլխավոր քարտուղար Փոլ Նովակն ասել է, որ Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը պետք է ձգտի ԵՄ-ի հետ հնարավորինս սերտ տնտեսական հարաբերություններ հաստատել՝ առևտրային վեճերը մեղմելու և տնային տնտեսությունների եկամուտները աջակցելու համար։

«Կառավարությունը պետք է անի ամեն ինչ՝ Եվրոպայի հետ տնտեսապես և քաղաքականապես հնարավորինս սերտ դրական աշխատանքային հարաբերություններ կառուցելու համար… մինչև մաքսային միությունը ներառյալ», – ասել է Նովակը։

Մեծ Բրիտանիան դուրս եկավ ԵՄ մաքսային միությունից 2016 թվականի Brexit-ի հանրաքվեից հետո՝ պաշտոնապես դուրս գալով դաշինքից 2020 թվականի հունվարին՝ այն ժամանակվա վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի օրոք։

Մեծ Բրիտանիան շարունակեց հետևել ԵՄ առևտրային կանոններին անցումային շրջանում, նախքան 2021 թվականի հունվարի 1-ին մաքսային միությունից լիովին դուրս գալը, երբ ուժի մեջ մտավ ԵՄ-Մեծ Բրիտանիա առևտրի և համագործակցության համաձայնագիրը։

Այս քայլը վերականգնեց Մեծ Բրիտանիայի կարողությունը՝ կնքելու անկախ առևտրային համաձայնագրեր, բայց ներմուծեց մաքսային ստուգումներ, ծագման կանոնների պահանջներ և նոր խոչընդոտներ արտահանողների համար։

Վարչապետ Քիր Սթարմերը մինչ այժմ բացառել է մաքսային միությանը վերադառնալը՝ այն ներկայացնելով որպես կարմիր գիծ, ​​միաժամանակ խոստանալով Բրյուսելի հետ ավելի լայն «վերագործարկում»։

«Մենք ավելի սերտ հարաբերություններ ենք հաստատում ԵՄ-ի հետ մի շարք ճակատներում, այդ թվում՝ առևտրի և տնտեսության ոլորտում», – այս ամսվա սկզբին պատգամավորներին ասել է Սթարմերը՝ հավելելով. «Մենք ունենք հստակ կարմիր գծեր միասնական շուկայի և մաքսային միության հետ կապված»։

