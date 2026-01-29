Հնդկաստանի հետ առևտրային համաձայնագիրը ամրապնդում է ԵՄ-ի ձայնը «բազմաբևեռ աշխարհում»

Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը Euronews-ին ասել է, որ Հնդկաստանի հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը կօգնի կայունացնել սակագներից ցնցված համաշխարհային տնտեսությունը։ Համաձայնագիրը կնվազեցնի ԵՄ արտահանման ավելի քան 90%-ի վրա դրված մաքսատուրքերը։
Եվրամիությունը վերահաստատում է իր դիրքերը բազմաբևեռ աշխարհում՝ այս շաբաթ Հնդկաստանի հետ «բոլոր համաձայնագրերի մայրը» անվանված համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո, Euronews-ին ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։
Երեքշաբթի օրը համաձայնագրի կնքումից հետո Դելիից տված հարցազրույցում Կոստան ասել է, որ համաձայնագիրը կանխատեսելիություն է ապահովում բիզնեսի և ներդրողների համար, բայց նաև անվտանգություն «շատ անկանխատեսելի աշխարհում»։
«Գործարքը մեծ արժեք ունի տնտեսական տեսանկյունից, բայց, թերևս, ավելի կարևոր է այն ուղերձը, որը աշխարհի երկու ամենամեծ ժողովրդավարությունները հղում են միջազգային հանրությանը», – ասել է նա։ «Կարևոր է, անհրաժեշտ է կանխատեսելիություն ապահովել՝ համագործակցության մեջ ներգրավվելու համար, այլ ոչ թե բախման»։
Կոստան մերժել է այն պնդումները, որ սա բազմակողմ առևտրային համակարգի ավարտն է՝ նշելով հակառակը, որ համաձայնագիրը իրականում «բազմակի համակարգը հենարանելու շատ կարևոր միջոց է»։
«Մենք ապրում ենք բազմաբևեռ աշխարհում։ Եվ այս աշխարհում մենք պետք է հենարանենք բազմակողմ համակարգը, պահպանենք միջազգային իրավունքը և երկկողմանիորեն համագործակցենք աշխարհի տարբեր մասերի հետ», – ավելացրեց Կոստան՝ մեջբերելով ԵՄ-ի կողմից անցյալ տարվա ընթացքում կնքված մի շարք առևտրային համաձայնագրեր, այդ թվում՝ Մերկոսուրի հետ։
ԱՄՆ շուկայի այլընտրանքներ
Գործարքը կնվազեցնի եվրոպական արտահանման ավելի քան 90%-ի մաքսատուրքերը՝ տարեկան խնայելով մոտ 4 միլիարդ եվրո մաքսատուրքեր։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ աշխարհի երկրները փնտրում են այլընտրանքներ Միացյալ Նահանգների շուկային՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ագրեսիվ մաքսատուրային քաղաքականությունից հետո։
2025 թվականի ապրիլի «Ազատագրման օրվանից» ի վեր ԱՄՆ-ն առևտրային մաքսատուրքեր է սահմանել ինչպես ընկերների, այնպես էլ թշնամիների համար։
Անցյալ ամռանը Վաշինգտոնը միջնորդեց Բրյուսելի հետ վիճելի առևտրային համաձայնագրի կնքումը Շոտլանդիայում Թրամփի Թըրնբերի գոլֆի դաշտում։
Չնայած համաձայնագիրը նվազեցրեց ԱՄՆ մաքսատուրքերը եվրոպական ապրանքների մեծ մասի վրա՝ այն 30%-ից, որը Թրամփը սպառնացել էր ապրիլին իր մաքսատուրքերի ալիքի շրջանակներում, այն արդյունավետորեն եռապատկեց ԵՄ արտահանման վրա «Ազատագրման օրվանից» առաջ եղած մաքսատուրքերը։ Սա հանգեցրեց Եվրոպական խորհրդարանի անդամների կողմից հակադարձ մեղադրանքների և քննադատության, որ ԵՄ-ն կապիտուլյացիա է արել ԱՄՆ-ի առջև։
Ի պատասխան՝ Եվրոպական հանձնաժողովը վերակենդանացրել է իր առևտրային օրակարգը՝ փնտրելով նոր շուկաներ Լատինական Ամերիկայից մինչև Ասիա։
Իր հերթին, Հնդկաստանը ներկայումս գործում է Վաշինգտոնի կողմից սահմանված 50% սակագնային ռեժիմի ներքո՝ ի պատասխան Դելիի կողմից ռուսական նավթի շարունակական գնումների։
Թրամփի վարչակազմը նշել է, որ կարող է իջեցնել սակագները, որոնք իրենց ներկայիս մակարդակով փաստացիորեն փակում են Հնդկաստանի արտահանումը դեպի ԱՄՆ, միայն այն դեպքում, եթե Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին դադարեցնի ռուսական հում նավթի ներմուծումը։
Հարցին, թե արդյոք նա վախենում է ԱՄՆ վարչակազմի կողմից ԵՄ-Հնդկաստան համաձայնագրի պատճառով պատասխան գործողություններից, Կոստան պատասխանեց՝ ոչ։
«Ինչո՞ւ (պետք է)», – հարցրեց նա։ «Մենք շտկեցինք առևտրային համաձայնագիրը Միացյալ Նահանգների հետ։ Այն այժմ գտնվում է Եվրոպական խորհրդարանում՝ հաստատվելու համար։ Եվ մենք դիվերսիֆիկացնում ենք մեր առևտրային հարաբերությունները»։
Եվրոպացի պաշտոնյան Euronews-ին ասել է, որ բարդ աշխարհաքաղաքական սցենարը, զուգորդված մաքսատուրքերի ներդրման հետ, նոր թափ է հաղորդել Հնդկաստանի հետ համաձայնագիրը կնքելու բանակցություններին։
Կոստան հավելել է, որ երբ «մի քանի տնտեսական գլոբալ գործակալներ խանգարում են համաշխարհային առևտրին», առևտրային համաձայնագրեր են անհրաժեշտ «առևտրային հարաբերությունները կայունացնելու» համար։
Հնդկաստանի առևտրի նախարար Պիյուշ Գոյալը Euronews-ին մամուլի ասուլիսում ասել է, որ Թրամփի քաղաքականությունը չի քննարկվել եռօրյա այցի ընթացքում երկկողմ քննարկումներում, որի ընթացքում պետական պատիվներով դիմավորվել է Կոստայի և ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի գլխավորած մեծ եվրոպական պատվիրակությունը։
«Այդ մասին խոսք չի գնացել», – ասել է Գոյալը։ Կոստան համաձայնել է նրա մեկնաբանությունների հետ։
«Չե՞ք կարծում, որ Հնդկաստանն ու Եվրոպան բավականաչափ մեծ են, որպեսզի կենտրոնանանք մեզ վրա։ Այս գագաթնաժողովը Հնդկաստանի և Եվրամիության մասին էր, և ուրիշ ոչնչի», – ասել է Կոստան։
Բաց մի թողեք
ԵՄ անդամ 27 երկրները հավանություն են տվել Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանին 20 միլիոն եվրոյի աջակցության տրամադրմանը
Եվրոպան և Հնդկաստանն այսօր պատմություն են կերտում․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն
Գործնականում Հնդկաստանը եւ Եվրամիությունը որքանո՞վ շահագրգռգված կլինեն նոր երթուղու գործարկմամբ