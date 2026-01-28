«Եվրոպան այսօր». Բացառիկ հարցազրույց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի հետ

Միացեք Euronews-ի նոր առավոտյան գլխավոր ծրագրին՝ «Եվրոպան այսօր»-ին, Բրյուսելի ժամանակով ժամը 8-ին: Ընդամենը 15 րոպեից մենք ձեզ կտեղեկացնենք օրվա ամենակարևոր նորությունների մասին:
ԵՄ առաջնորդները լցված են ադրենալինով և հոգնածությամբ այս շաբաթ Հնդկաստանում իրենց հաջող այցից հետո: Բրյուսելը և Նյու Դելին ստորագրել են պատմական համաձայնագիր, որը կնվազեցնի բազմաթիվ ապրանքների մաքսատուրքերը՝ պողպատից մինչև պլաստմասսա:
Ուժի մեջ մտնելու համար համաձայնագիրը պետք է ստանա ԵՄ անդամ պետությունների, Եվրոպական խորհրդարանի և Հնդկաստանի կաբինետի հավանությունը: Սակայն ԵՄ-ն կպահպանի տավարի և հավի մսի մաքսատուրքերը՝ որպես ժեստ եվրոպական գյուղատնտեսական համայնքներին:
Euronews-ի ԵՄ խմբագիր Մարիա Թադեոն տեղում գտնվող այն քիչ եվրոպացի լրագրողներից մեկն էր, ով մեզ ուղարկեց Հնդկաստանից թարմացված տեղեկատվություն: Նրա հետ միասին արձագանքել է համաձայնագրի վերաբերյալ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան:
Վերադառնալով Բրյուսել՝ եվրոպացի օրենսդիրները սկսել են ուսումնասիրել համաձայնագրի մանր տառերով տեքստը, որը նրանցից կպահանջվի վավերացնել: Համաձայնագրի բոլոր մանրամասները բացատրելու համար մեր Յակուբ Յանասը մանրակրկիտ կարդաց այն, որպեսզի դուք ստիպված չլինեք, և…
Ապա մենք ուղիղ եթերում կապ հաստատեցինք Եվրոպական տիեզերական համաժողովի հետ, որտեղ ԵՄ պաշտպանության հանձնակատարը հայտարարել է, որ Էլոն Մասկի STARLINK ծրագրին դաշինքի պատասխանը կարող է գործարկվել մինչև 2029 թվականը։
Տարեկան միջոցառման ընթացքում քննարկվող այլ հարցերի մասին իմանալու համար մեզ միացավ Եվրոպական տիեզերքի գլխավոր տնօրեն Յոզեֆ Աշբախերը՝ մեր թղթակից Սաշա Վակուլինայի հետ հարցազրույց վարելու համար։
Դրագին կմիանա ԵՄ առաջնորդներին մրցունակությունը խթանելու համար կազմակերպված հավաքին
Կոստան անցկացրել է ոչ պաշտոնական հանդիպումների շարք, որոնց շրջանակներում 27 առաջնորդները կքննարկեն գաղափարներ՝ առանց եվրոպական գագաթնաժողովի ձևականությունների։
Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագին կմասնակցի Եվրոպական Միության առաջնորդների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի հրավերով, ով ձգտում է արագացնել իր մրցունակության մասին զեկույցի իրականացումը։
Հանգստի հավաքը տեղի կունենա փետրվարի 12-ին և կկենտրոնանա եվրոպական տնտեսության խթանման վրա։ Հավաքին կմասնակցի նաև Իտալիայի նախկին վարչապետ Էնրիկո Լետտան։
Դրագին և Լետտան գրել են երկու ազդեցիկ զեկույցներ ԵՄ միասնական շուկայի և 2024 թվականի մրցունակության վերաբերյալ։
Նյու Դելիից Euronews-ին տված հարցազրույցում, որտեղ ԵՄ-ն ստորագրել է խոշոր առևտրային համաձայնագիր Հնդկաստանի հետ, Կոստան ասել է, որ հավաքը կծառայի որպես միջինստիտուցիոնալ բանավեճի մեկնարկ՝ եվրոպական տնտեսությունը ամրապնդելու և բարեփոխումների օրակարգը իրականացնելու վերաբերյալ։
«Ես հրավիրել եմ Մարիո Դրագիին և Էնրիկո Լետտային միանալ մեզ, երբ մենք ամփոփենք մեր արածը, բայց նաև կքննարկենք, թե ինչ պետք է անենք», – ասել է Կոստան։
«Մենք պետք է նոր թափ ստեղծենք և նոր խթան հաղորդենք» բարեփոխումների նրանց կոչին։
«Ես ակնկալում եմ, որ առաջնորդները հստակ քաղաքական ուղեցույց կտան Հանձնաժողովին և Խորհրդին, ինչպես դա արեցին անցյալ տարի պաշտպանության և անվտանգության հարցերում», – ավելացրեց նա։ «Այս անգամ՝ միասնական շուկայի համար»։
Կոստան անցկացրել է մի շարք ոչ պաշտոնական հանդիպումներ, որոնցում 27 առաջնորդները մտքեր են փոխանակել առանց եվրոպական գագաթնաժողովի ձևականությունների, որը սովորաբար ունենում է ավելի խիստ օրակարգ և փնտրում է փոխզիջում՝ միաձայն եզրակացություններ անելու համար։
Նա պնդում է, որ նահանջի ձևաչափը թույլ է տալիս ավելի բաց քննարկումներ անցկացնել։ Անցյալ տարի առաջնորդները հանդիպել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի հետ՝ քննարկելու եվրոպական անվտանգությունն ու պաշտպանությունը։ Դրագիին և Լետտային հրավիրելով՝ Կոստան հույս ունի վերականգնել 2024 թվականին հրապարակված նրանց առաջարկությունների շուրջ առաջխաղացումը։
Անցյալ տարի Եվրոպական հանձնաժողովի ջանքերը կենտրոնացած էին ԵՄ չափազանց կարգավորումների հետ կապված բյուրոկրատիայի կրճատման և կրճատման վրա։ Գործող կանոնների պարզեցման ուղղությամբ պայքարող վերլուծաբանները ենթադրում են, որ գործադիր մարմինը բավարար ջանքեր չի գործադրում երկու զեկույցների առաջարկություններին համապատասխան իրական բարեփոխումները առաջ մղելու համար։
Անցյալ տարվա սեպտեմբերին հրապարակված Եվրոպական քաղաքականության նորարարական խորհրդի զեկույցում նշվում էր, որ Դրագիի զեկույցում թվարկված առաջարկությունների միայն 11%-ն է իրականացվել դրա առաջին տարում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հանձնաժողովն այն անվանում էր իր տնտեսական կողմնացույց։
Դրագիի ներկայությունը կարող է սրել մտքերը, քանի որ ԵԿԲ նախկին նախագահը մեծ ազդեցություն ունի դիվանագիտական շրջանակներում, եվրոպական մայրաքաղաքներում և ԵՄ հաստատություններում, որտեղ նրա ելույթները ուշադիր հետևվում են։
Դրագին բազմիցս կոչ է արել դաշինքին աշխատել որպես իսկական միություն և կոչ է արել «պրագմատիկ ֆեդերալիստական» մոտեցման փոփոխվող աշխարհում։
Դրագին նաև աջակցություն է հայտնել ԵՄ անդամ պետությունների կողմից համատեղ վարկավորմանը՝ համատեղ շահերի խոշոր նախագծերի, ինչպիսիք են անվտանգությունն ու պաշտպանությունը, ֆինանսավորման համար, և կոչ է արել ինտեգրվել եվրոպական կապիտալի շուկաներին՝ ներդրումները ներգրավելու և ընդլայնելու համար։
