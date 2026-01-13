Լատվիայի նահանգապետը ձգտում է բարձրանալ Բալթյան երկրների միջև լարվածությունից ԵԿԲ խորհրդի թեկնածուների ցուցակում: Նահանգապետ Մարտինշ Կազակսը լուրջ դիմադրության է բախվում Եվրոպական կենտրոնական բանկի վեց անդամից բաղկացած գործադիր խորհրդի ցանկալի տեղի համար։
Դատեք նահանգապետին նրա արժանիքներով, այլ ոչ թե անձնագրով։ Ահա թե ինչ է Լատվիայի կենտրոնական բանկի ղեկավարը հույս ունի, որ եվրոգոտու ֆինանսների նախարարները կընդունեն դա, քանի որ նա փորձում է առաջ անցնել Եվրոպական կենտրոնական բանկի փոխնախագահի պաշտոնի համար լարված մրցավազքում։
«Ես լավագույնն եմ», – ասել է Մարտինշ Կազակսը եվրոակումբի 21 նախարարների միջև գաղտնի քվեարկությունից առաջ տված հարցազրույցում։ Էստոնիան, Խորվաթիան, Ֆինլանդիան, Լիտվան և Պորտուգալիան նույնպես պայքարում են այդ պաշտոնի համար, որը թափուր կմնա Լուիս դե Գինդոսի ժամկետի ավարտից հետո՝ մայիսի 31-ին։
Փոխնախագահի պաշտոնը չորս թափուր տեղերից առաջինն է, այդ թվում՝ նախագահության պաշտոնը, որոնք պետք է ներկայացվեն ԵԿԲ վեց անդամից բաղկացած գործադիր խորհրդում առաջիկա երկու տարիների ընթացքում, ինչը կհանգեցնի երաժշտական աթոռների և քաղաքական մրցակցության թեժ խաղի եվրոգոտու ամենաազդեցիկ ֆինանսական պաշտոնների համար։
ԵՄ-ի հինգ խոշորագույն տնտեսությունները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան և Նիդեռլանդները, ԵԿԲ-ի 28-ամյա գոյության ընթացքում մեծապես դուրս են մղել Գործադիր խորհրդի համար մրցակցությունը։ Խորհրդի յուրաքանչյուր պաշտոն ունի ութ տարվա ժամկետ, ինչը ավելի դժվարացնում է փոքր երկրների համար սեղանի շուրջ տեղ գտնելը։ Լատվիան կարող է փոքր լինել, բայց Ղազախստանը մեծ հավակնություններ ունի այդ պաշտոնի համար։
«Այս անկայուն, բազմաբևեռ աշխարհում մենք պետք է ամուր կանգնենք։ Ես կցանկանայի տեսնել Եվրոպան որպես աշխարհաքաղաքական առումով գերտերություններից մեկը», – ասաց 52-ամյա նախագահը, կոչ անելով ԵՄ-ին ստեղծել այնպիսի տնտեսություն, որը կարող է դիմակայել Չինաստանի էժան արտահանման, ռուսական ագրեսիայի և ԱՄՆ մաքսատուրքերի արտաքին ճնշմանը։ «Եթե իրավիճակը չփոխվի… ես անհանգստանում եմ Եվրոպայի մասնատման համար»։
ԵՄ միասնությունը լուրջ հարված ստացավ դեկտեմբերին, երբ Չեխիան, Հունգարիան և Սլովակիան պահանջեցին, որ իրենց դուրս պահեն Ուկրաինային ռուսական զորքերից պաշտպանելու համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման ծրագրից։ ԵՄ-ում այդ ճեղքերը կարող են խորանալ, եթե Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ծայրահեղ աջ և եվրոսկեպտիկ կուսակցությունները շարունակեն առաջընթաց գրանցել։
ԵՄ-ի՝ որպես գերտերության, տեղը համաշխարհային ասպարեզում ամրապնդելը բարձր նպատակ է փոխնախագահի համար, որի հրապարակային ելույթները ենթադրում են ԵԿԲ դրամավարկային քաղաքականության նիստերից հետո նախագահի կողքին լուռ նստելը։
Սակայն Ղազախստանը մտադիր չէ Ֆրանկֆուրտում գտնվող կենտրոնական բանկի համար պահեստային անվադող լինել։ Լատվիացին փոխնախագահի պաշտոնը համարում է կատարյալ հարթակ՝ կառավարություններին լոբբինգ անելու համար՝ նպատակին համապատասխանող միասնական շուկա ստեղծելու համար՝ իրականացնելով ԵԿԲ նախկին նախագահ Մարիո Դրագիի 2024 թվականի զեկույցում նշված ցավոտ բարեփոխումները։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Դրագիի զեկույցը դարձրել է տնտեսական քաղաքականության կենտրոնական հենասյուն Բրյուսելում իր երկրորդ ժամկետի համար, սակայն առաջընթացը ցավալիորեն դանդաղ է եղել։ Սեպտեմբերին անցկացված ուսումնասիրությունը պարզել է, որ Դրագիի 383 առաջարկություններից հազիվ 11 տոկոսն է կատարվել։ Մնացածի ավարտը պահանջելու է քաղաքական գործիչների մտածելակերպի փոփոխություն, որը տարածվում է ընտրություններից այն կողմ, ըստ Ղազախստանի։ Ազգային արժույթները եվրոյով փոխարինելը այս տեսակի սերունդային մտածողության վառ օրինակ էր։
«Եթե դուք չունեք ուժեղ տնտեսություն, ապա երբեք չեք ունենա ուժեղ աշխարհաքաղաքական դիրք», – ասաց նա՝ կոչ անելով ավելի մեծ ճնշում գործադրել Դրագիի զեկույցը կյանքի կոչելու և Ուոլ Սթրիթին մրցակցող ֆինանսական շուկա ստեղծելու համար: «Դա նշանակում է, որ ԵԿԲ-ն և դրա գործադիր խորհուրդը, և, իհարկե, փոխնախագահը, պետք է բարձրաձայնեն այս բաների մասին: Դա աշխատանքի մի մասն է»:
Բալթյան երկրների այրվածք
Ղազախները պետք է լավ տպավորություն թողնեն՝ իրենց մրցակիցներից տարբերվելու համար, հատկապես Բալթյան երկրներում: Դիվանագետները ատում են տարածաշրջանից ֆավորիտներ ընտրելը և սովորաբար կընտրեն ավելի քիչ վիճելի առաջարկներ, ինչպես դա եղավ, երբ բոլոր երեք բալթյան երկրները հայտ ներկայացրեցին դաշինքի կեղտոտ փողերի վերահսկող մարմնին հյուրընկալելու համար: Գործակալությունը հայտնվեց Ֆրանկֆուրտում:
Նմանատիպ քաղաքական սցենար կարող է զարգանալ առաջիկա շաբաթներին՝ Ֆինլանդիայի օգտին, ըստ դիվանագետների, որոնք խոսեցին անանունության պայմանով: Ֆինլանդիայի բանկի կառավարիչ (և Բրյուսելի վետերան) Օլլի Ռենը կհամապատասխանի բազմաթիվ աշխարհաքաղաքական չափանիշների, եթե ընտրվի փոխնախագահի պաշտոնում: Ֆինլանդիան նաև սահմանակից է Ռուսաստանին ԵՄ հյուսիսարևելյան ծայրամասում, ինչը ֆինանսների նախարարներին հեշտ ճանապարհ է տալիս Բալթյան երկրներում ֆավորիտ լինելուց խուսափելու համար:
Կազաքսը կոչ է անում նախարարներին կենտրոնանալ դիմորդների ինքնակենսագրականների վրա, այլ ոչ թե նրանց աշխարհագրական շրջաններով խմբավորել։
«Իհարկե, քաղաքական գործընթացի առումով, ամենայն հավանականությամբ, դա ստեղծում է որոշակի լրացուցիչ բարդություն», – ասաց նա։ «Բայց ո՞վ է սպասում, որ, օրինակ, Բենիլյուքսի երկրները միշտ կառաջադրեն միայն մեկ թեկնածու։ Մենք դեռևս առանձին և առանձին երկրներ ենք»։
Մարտական սպիներ
Լատվիան կրում է իր սեփական մարտական սպիները բազմաթիվ ճգնաժամերից, որոնք Ղազախստանը ստիպված է եղել լուծել: Երկրի ֆինանսական հեղինակությունը կտրուկ անկում ապրեց 2018 թվականին, երբ ի հայտ եկան նախկին կենտրոնական բանկի նախագահ Իլմարս Ռիմշևիչսի դեմ կաշառակերության մեղադրանքներ:
Կարճ ժամանակ անց երկրի երրորդ խոշորագույն վարկատուն՝ ABLV Bank-ը, սնանկացավ, երբ ԱՄՆ-ն քրեական հետապնդում սկսեց նրա դեմ՝ նախկին խորհրդային երկրներից Հյուսիսային Կորեայի զենքի ծրագրի հետ կապված կեղտոտ փողերի լվացման համար: Սկանդալները հանգեցրին փողերի լվացման դեմ պայքարի կոշտ բարեփոխումների, որոնցից շատերը վերահսկում էր Ղազախստանը:
«Դա ցավոտ էր տնտեսության որոշակի հատվածների համար», – ասաց նա՝ ազդարարելով Լատվիայի հասունությունը 2018 թվականի սկանդալներից հետո վերականգնվելուց հետո: «Մենք, ընդհանուր առմամբ, համեմատաբար անչափահաս էինք: Ժամանակն է, որ մենք ավելի շատ պատասխանատվություն ստանձնենք [եվրոգոտում]»:
Միայն տնտեսական որակավորումները հազվադեպ են բավարար ԵԿԲ գործադիր խորհրդում տեղ ապահովելու համար, ինչը Լատվիայի փոխնախագահի պաշտոնի համար հայտ ներկայացնելը դարձնում է դժվարին պայքար: Մինչդեռ Կազաքսը վճռականորեն տրամադրված է ապահովել ԵԿԲ-ի երկրորդ տեղը, նա ակնարկեց, որ եթե այս անգամ անհաջողության մատնվի, կրկին կառաջադրվի մյուս պաշտոններից մեկի համար։
«Իմ հմտություններն ու փորձը դեռ առկա են, և եթե ես կարողանամ ինչ-որ լավ բան անել եվրոպական մակարդակով, իհարկե, ուրախ կլինեմ արդյունքի հասնել, եթե ինձ հնարավորություն տրվի», – ասաց նա։ «Թող հաղթի լավագույնը»։
