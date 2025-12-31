Լատվիան ավարտել է Ռուսաստանի Դաշնության հետ սահմանին ցանկապատի կառուցումը․ Լուսանկար

Լատվիան ավարտել է Ռուսաստանի Դաշնության հետ սահմանին անվտանգության պատնեշի կառուցումը։
Այս մասին հայտնել է LETA լրատվական գործակալությունը՝ հղում անելով աշխատանքներն իրականացնող ընկերությանը։
Ընդհանուր առմամբ, Ռուսաստանի հետ սահմանին կառուցվել է մոտ 280 կիլոմետր երկարությամբ ցանկապատ, որը ապահովում է անընդհատ պատնեշ այն տարածքներում, որտեղ դա տեխնիկապես անհրաժեշտ էր։
Լատվիական կողմը նախատեսում է ամբողջ սահմանը տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքներով հագեցնել մինչև հաջորդ տարվա վերջը։
