Եվրոպան և Հնդկաստանն այսօր պատմություն են կերտում․ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն

Եվրոպան և Հնդկաստանն այսօր պատմություն են կերտում։
Մենք կնքել ենք բոլոր գործարքների մայրը։
Մենք ստեղծել ենք երկու միլիարդ բնակչություն ունեցող ազատ առևտրի գոտի, որից երկու կողմերն էլ կշահեն։
Սա միայն սկիզբն է։
Մենք մեր ռազմավարական հարաբերությունները կզարգացնենք՝ դարձնելով դրանք ավելի ամուր։
Այս մասին X-ի իր բլոգում գրել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը
Ստորև ներկայացնում ենք նրա ելույթը Հնդկաստանում համաձայնագրի կնքման արարողութան ժամանակ։
Վարչապետ Մոդի,
Նախարար Գոյալ,
Հանձնակատար Շեֆչովիչ,
Հարգելի՛ ներկայացուցիչներ,
Տիկնայք և պարոնայք,
Մեծ պատիվ և առանձնահատուկ հաճույք է այսօր ձեզ հետ լինելը։ Ես մեծապես ողջունում եմ ձեր ներդրումը լսելու այս հնարավորությունը։ Սա իսկապես կարևոր օր է ԵՄ-Հնդկաստան հարաբերությունների համար, հատկապես տնտեսական և գործարար տեսանկյունից։ Քանի որ գործարար ոլորտը Եվրոպայի և Հնդկաստանի միջև հարաբերությունների բանալին է։ Այս պահին ամուր գործընկերությունները երբեք այսքան կարևոր չեն եղել։ Եվ մեկ բան պարզ է. Հնդկաստանը և Եվրոպան վստահելի և հուսալի ռազմավարական գործընկերներ են։ Մենք միասին ենք։ Միավորված մեր հանձնառության մեջ՝ օգնելու մեր բիզնեսներին գոյատևել, զարգանալ և աճել։ Նվազեցնելու մեր ռազմավարական կախվածությունները։ Եվ իրացնելու մեր տնտեսական հարաբերությունների անհավանական ներուժը։
Սա ինձ հասցնում է իմ առաջին կետին։ Այսօր վարչապետ Մոդիի հետ մենք ավարտեցինք Եվրոպայի և Հնդկաստանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի բանակցությունները։ Միասին Եվրոպան և Հնդկաստանը ստեղծում են աշխարհի ամենամեծ առևտրային գոտիները։ Եվրոպայի և Հնդկաստանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագիրը հստակ ռազմավարական ընտրություն է։ Ընտրություն՝ անորոշ աշխարհում որոշակիության և կանխատեսելիության համար։ Այս ազատ առևտրի համաձայնագիրը բիզնեսներին կտա այն, ինչ նրանք ամենաշատն են գնահատում՝ հստակ կանոններ, կայուն շուկա մուտք գործելու հնարավորություն և երկարաժամկետ վստահություն ներդրումներ կատարելու համար։ Այն ազդանշան է, որ Եվրոպան և Հնդկաստանը ընտրում են համագործակցությունը մասնատման փոխարեն, և գործընկերությունը՝ անորոշության փոխարեն։ Որովհետև մեր ազատ առևտրի համաձայնագիրը նոր դարաշրջան է մտցնում։ Այն միավորում է աշխարհի երկու խոշորագույն տնտեսությունները։ Դա 2 միլիարդ բնակչություն ունեցող շուկա է՝ համաշխարհային ՀՆԱ-ի մեկ քառորդը։ Այն բերում է ավելի ցածր սակագներ և արտահանման տուրքեր, ինչպես նաև պարզեցված մաքսային ընթացակարգեր։ Եվրոպական ընկերություններն արդեն իսկ Հնդկաստանում աշխատանքի են վերցնում ավելի քան 3 միլիոն մարդու։ Եվ հնդկական ընկերությունները ավելի ու ավելի շատ են ներդրումներ կատարում Եվրոպայում։ Տասը տարվա ընթացքում Եվրոպայի և Հնդկաստանի միջև առևտրվող ապրանքները գրեթե կրկնապատկվել են՝ հասնելով 120 միլիարդ եվրոյի։ Այժմ ազատ առևտրի համաձայնագիրը կբացահայտի ավելի մեծ ներուժ և կմիավորի մեր ուժեղ կողմերը՝ աճի ավելի մեծ մակարդակներ ստեղծելու համար։ Եվ սա միայն սկիզբն է։
Սա իմ երկրորդ կետն է։ Առևտուրը կապում է տնտեսությունները, բայց ներդրումները խարիսխ են դնում դրանց վրա։ Ավելի խորը ներդրումներն են, որոնք իսկապես ամրապնդում են մեր տնտեսական հարաբերությունները։ Ներդրումները կառուցում են երկարաժամկետ գործընկերություններ, աշխատատեղեր և դիմադրողականություն։ Այսպիսով, ես ուզում եմ, որ մեր ազատ առևտրի համաձայնագիրը լինի հարթակ ոչ միայն ավելի շատ առևտրի, այլև ավելի շատ ներդրումների համար։ Եվրոպական ընկերությունները պատրաստ են ավելի շատ ներդրումներ կատարել Հնդկաստանում։ Ինչպես EDF Renewables-ի գլխավորած արևային նախագծերի համար 1.1 միլիարդ եվրոյի ներդրումը: Կամ IKEA-ի առաջին խանութի երկար սպասված բացումը Հնդկաստանում՝ այստեղ՝ Դելիում: Բայց ես գիտեմ, որ մենք կարող ենք շատ ավելին անել: Հետևաբար, ես ողջունում եմ շուկայի հասանելիության, ֆինանսների և ներդրումների վերաբերյալ շարունակական քննարկումները: Այս շրջանակը առևտրից այն կողմ խորացնելու համար վարչապետ Մոդին և ես խնդրել ենք մեր թիմերին ավարտել ներդրումների պաշտպանության և աշխարհագրական նշումների վերաբերյալ բանակցությունները: Վստահ եմ, որ մենք կարող ենք առաջընթաց գրանցել երկկողմանի ներդրումների համար անվտանգ շրջանակ ապահովելու համար։
Իմ երրորդ կետը վերաբերում է անվտանգ և հուսալի մատակարարման շղթաներին: Մենք բոլորս հասկանում ենք կախվածությունները նվազեցնելու և դիվերսիֆիկացիան մեծացնելու անհրաժեշտությունը: Այսպիսով, մենք կենտրոնանում ենք որոշակի ռազմավարական արդյունաբերությունների և կարևորագույն տեխնոլոգիաների վրա: Ինչպես առաջադեմ բաղադրիչները, որտեղ մեր նոր կիսահաղորդչային համաձայնագիրը կլինի գլխավորը: Այլընտրանքային մատակարարման շղթաների ստեղծումը մեծ հնարավորություններ է ստեղծում: Եվ այսօր ես կարող եմ ներկայացնել «Կապույտ հովիտներ» անվամբ նոր նախաձեռնություն: Սրանք նախատեսված են ռազմավարական ոլորտներում արդյունաբերական համագործակցությունը խթանելու համար՝ կապելով բիզնեսը, կարգավորող մարմինները և ներդրողները: Դրանք կօգնեն վերացնել խոչընդոտները, մոբիլիզացնել ներդրումները և ընդլայնել համատեղ արդյունաբերական հզորությունները: Յուրաքանչյուր «Կապույտ հովիտ» կկենտրոնանա որոշակի ոլորտի վրա, ինչպիսիք են մաքուր տեխնոլոգիաները կամ մեքենաշինությունը, Հնդկաստանի որոշակի վայրում: Եվրոպական և հնդկական բիզնեսները կխրախուսվեն Կապույտ հովտի ներսում գործընկերություններ ձևավորել: Այսպիսով, նպատակն է խթանել ավելի շատ բիզնես-բիզնես հարաբերություններ: Եվ ավելի ինտեգրել միմյանց արժեքային շղթաները: Այս հայեցակարգը իդեալական է այն ոլորտների համար, որտեղ Եվրոպան և Հնդկաստանը ակտիվ են ինչպես մատակարարման, այնպես էլ պահանջարկի կողմից: Ասամում փորձարկվել է փոքր, բայց շատ հաջողված փորձնական նախագիծ: Եվ հիմա մենք կընդլայնենք սա՝ ներառելով ավելի մեծածավալ նախագծեր Հնդկաստանի այլ մասերում, այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են արևային ինվերտորները և էլեկտրոլիզատորները:
Սա ինձ հասցնում է իմ վերջին կետին: Մաքուր անցումը հսկայական շահաբաժիններ ունի նրանց համար, ովքեր առաջնորդում են այն, ներառյալ էներգիայի ցածր գները և մրցունակության բարձրացումը: Այս ներուժը օգտագործելու, ներդրումները խթանելու և բիզնեսը խթանելու համար մենք այս տարի կանցկացնենք Քամու էներգիայի բիզնեսի գագաթնաժողով: Եվ մեր կանաչ ջրածնի աշխատանքային խումբը կխթանի նորարարությունը և կխաղա կարևոր դեր ապաածխածնացման գործում: Մենք ցանկանում ենք միավորվել Հնդկաստանի հետ այս նոր սահմանագծում: Որովհետև ես վստահ եմ, որ Եվրոպան և Հնդկաստանը կարող են առաջնորդել մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում:
Տիկնայք և պարոնայք,
Կա մի հնդկական մեջբերում, որը ինձ դուր է գալիս. Իմաստությունն աճում է լսելու միջոցով: Սա է այն, ինչ մենք այսօր արեցինք այստեղ, և այն, ինչ մենք պետք է անենք ապագայում: Շնորհակալություն ցույց տալու համար, թե ինչպես կարող ենք մեր հարաբերությունները դարձնել ավելի ամուր և խորը։ Ես անհամբեր սպասում եմ տեսնելու ազատ առևտրի համաձայնագրի ողջ ներուժը, որը կյանքի կկոչվի մեր բիզնեսների կողմից։
Շատ շնորհակալ եմ։
