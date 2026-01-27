Մեկնարկում է ԵՄ-Հնդկաստան գագաթնաժողովը նվիրված ազատ առևտրի համաձայնագրին. Լուսանկար

Նյու Դելիում մեկնարկում է ԵՄ-Հնդկաստան գագաթնաժողովը, որը գլխավորում են վարչապետ Նարենդրա Մոդին, ԵՄ առաջնորդներ՝ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուալ ֆոն դեր Լայենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան։
Գլխավոր նպատակն է հայտարարել ԵՄ-Հնդկաստանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի մասին, նաև անվտանգության, կլիմայի, տեխնոլոգիաների և միգրացիայի վերաբերյալ համաձայնագրերի մասին։
Երեքշաբթի օրը ԵՄ հանձնաժողովը կնքեց ազատ առևտրի համաձայնագիր Հնդկաստանի հետ՝ կրճատելով ԵՄ ապրանքների մաքսատուրքերը՝ բացառելով գյուղատնտեսությունը՝ Հնդկաստանի իշխանություններին հանգստացնելու համար: Եվրոպական ավտոարդյունաբերությունը, հավանաբար, կլինի համաձայնագրի ամենամեծ շահառուներից մեկը, որը համարվում է «բոլոր գործարքների մայրը»:
Ամիսներ տևած լարված բանակցություններից հետո, Եվրահանձնաժողովը երեքշաբթի օրը կնքեց ազատ առևտրի համաձայնագիր Հնդկաստանի հետ, որը կտրուկ նվազեցնում է ԵՄ ապրանքների մաքսատուրքերը՝ մեքենաներից մինչև գինի, քանի որ աշխարհը փնտրում է այլընտրանքային շուկաներ՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մաքսատուրքերի կիրառումից հետո:
Հայտարարությունը արվել է եվրոպական իշխանությունների, այդ թվում՝ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի բարձր մակարդակի այցի ժամանակ: Երկու երկրներն էլ ողջունել են «ռազմավարական հարաբերությունների նոր գլուխը», քանի որ երկուսն էլ փնտրում են այլընտրանքներ ԱՄՆ շուկային:
Հնդկաստանն այժմ բախվում է Թրամփի վարչակազմի կողմից 50% մաքսատուրքերի, որոնք լրջորեն վնասել են նրա արտահանումը: Այս ամսվա սկզբին Լատինական Ամերիկայի երկրների հետ Մերկոսուրի համաձայնագիրը կնքելուց հետո ԵՄ-ն հայտարարել է, որ նպատակ ունի արագացնել իր առևտրային օրակարգը նոր գործընկերների հետ:
Բանակցությունները հասան վերջնական փուլ, բանակցողները հանդիպեցին շաբաթավերջին և երկուշաբթի օրվա վաղ առավոտյան: Համաձայնագրում ասվում է, որ այն կամրապնդի նրանց համակցված շուկաների «չօգտագործված» ներուժը, բայց չի ներառել քաղաքականապես զգայուն ոլորտներ, ինչպիսին է գյուղատնտեսությունը։
ԵՄ-ի ազդեցիկ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը, որը պատասխանատու էր ԵՄ 27 անդամ պետությունների անունից բանակցությունների համար, ասել է, որ Բրյուսելը նպատակ ունի արագ իրականացնել այն մինչև 2027 թվականը։
Գործարքի հայտարարումից հետո Դելիից Euronews-ին տված հարցազրույցում Շեֆչովիչն ասել է, որ Հնդկաստանի հետ կնքված համաձայնագիրը ցուցադրում է ԵՄ-ի նոր մոտեցումը առևտրի հարցում՝ ավելի պրագմատիկ արդյունքների հարցում, քան քաղաքական կարմիր գծերի վրա կպչելու։
Հաղթանակ Հնդկաստանի շուկան շահող եվրոպական արտահանման համար
Համաձայնագրի համաձայն՝ ԵՄ-ն նպատակ ունի մինչև 2032 թվականը կրկնապատկել Հնդկաստան ապրանքների արտահանումը՝ կրճատելով ԵՄ-ի արտահանման մոտ 96%-ի մաքսատուրքերը, տարեկան խնայելով մոտ 4 միլիարդ եվրո մաքսատուրքերի տեսքով։ Իր ողջ ներուժով գործարքը ստեղծում է 2 միլիարդ մարդուց բաղկացած շուկա։
Եվրոպական ավտոարտադրողները դառնում են ակնհայտ հաղթողներ, քանի որ Հնդկաստանի մաքսային մաքսատուրքերը աստիճանաբար կնվազեն 110%-ից մինչև 10%, եթե կիրառվեն պայմանները։ Մեքենաների, քիմիական նյութերի և դեղագործական արտադրանքի նման ոլորտներում սակագները նույնպես գրեթե ամբողջությամբ կվերացվեն։
Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Իսպանիայի նման երկրների հիմնական արտահանվող գինու և ոգելից խմիչքների մաքսատուրքերը կնվազեն 150%-ից մինչև մոտ 20-30%։ Ձիթապտղի յուղի մաքսատուրքերը կնվազեն 40%-ից մինչև զրո։
ԵՄ ֆերմերների հետ տարիների լարվածությունից հետո հանձնաժողովը հայտարարեց, որ զգայուն գյուղատնտեսական արտադրանքը բացառվել է համաձայնագրից՝ թողնելով տավարի, հավի, բրնձի և շաքարի մեջ։
Ինչ վերաբերում է Հնդկաստանին, համաձայնագիրը անփոփոխ է թողնում կաթնամթերքի և հացահատիկի առևտրային պայմանները՝ համապատասխան Հնդկաստանի իշխանությունների պահանջներին, որոնք այն համարում էին կարմիր գիծ։
Հանձնաժողովը, որը բանակցել է գործարքի շուրջ ԵՄ 27 անդամ պետությունների անունից, հայտարարել է, որ այն ներառում է կայուն զարգացման նվիրված գլուխ, «որը բարելավում է շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և լուծում է կլիմայի փոփոխությունը»։
Համաձայնագիրը չի ներառում աշխարհագրական նշումները, որը բանակցողների համար մեկ այլ վիճելի ոլորտ է, որը կքննարկվի առանձին համաձայնագրում, որը նպատակ ունի պաշտպանել ԵՄ արտադրանքը հնդկական շուկայում իմիտացիայից։
Գործարքը կրճատվել է Թրամփի մաքսատուրքերի ճնշման տակ
Գործարքի ժամկետը կարևոր է, քանի որ երկու կողմերը ձգտում են նվազեցնել իրենց տնտեսությունների ռիսկերը Թրամփի մաքսատուրքերի սպառնալիքից։
Վիճելի համաձայնագրի շրջանակներում ԵՄ-ն անցյալ տարի մաքսատուրքերը եռապատկեց՝ հասնելով 15%-ի, իսկ Հնդկաստանն այժմ գործում է Վաշինգտոնի կողմից սահմանված 50% մաքսատուրքի ռեժիմի ներքո։
Թրամփի վարչակազմը անցյալ տարի Հնդկաստանի վրա լրացուցիչ 25% մաքսատուրք սահմանեց՝ որպես ռուսական նավթ գնելու պատիժ, ինչը Հնդկաստանը պաշտպանում է 1.4 միլիարդ բնակչություն ունեցող երկրին էլեկտրաէներգիա մատակարարելու համար էժան էներգիայի անհրաժեշտության պատճառով։
ԵՄ-ի և Հնդկաստանի միջև բանակցությունները սկսվել են 2007 թվականին, բայց շուտով դժվարությունների են հանդիպել։
Բանակցությունները վերսկսվել են 2022 թվականին, և բանակցությունները ակտիվացել են անցյալ տարի, քանի որ երկու կողմերն էլ ձգտում էին մեղմել Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալու ազդեցությունը։
Երեքշաբթի օրը երկօրյա այցի ընթացքում, որի պատվավոր հյուրներն էին Հանձնաժողովի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարները, համաձայնագիրը ստորագրվելուց հետո ԵՄ-ն հայտարարեց, որ համաձայնագիրը ցույց է տալիս, որ «կանոնների վրա հիմնված համագործակցությունը» մնում է նախընտրելի ուղին դաշինքի և Լատինական Ամերիկայից մինչև Հնդկաստան գործընկերների աճող թվի համար։
Նախքան համաձայնագրի իրականացումը, Եվրոպական խորհուրդը և Եվրոպական խորհրդարանը պետք է վավերացնեն այն, ինչը կարող է դժվարին գործընթաց դառնալ։
Հանձնաժողովը հույս ունի սկսել համաձայնագրի իրականացումը 2027 թվականի հունվարից։
