Ֆոն դեր Լեյենը օգտագործում է Մակրոնի թուլությունը

Ֆրանսիայի նախագահի կողմից Մերկոսուրի համաձայնագրի դեմ արգելափակող փոքրամասնություն հավաքելու անկարողությունը ընդգծում է, թե ինչպես է նրա ներքին թուլությունը խաթարում նրա ազդեցությունը Բրյուսելում:
Ի տարբերություն դրա, ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Գերմանիան կարևոր հաղթանակ են տարել։
Ֆրանսիան քաղաքական խառնաշփոթի մեջ է հայտնվել այն բանից հետո, երբ Մակրոնը 2024 թվականի հունիսին լուծարեց Ազգային ժողովը, իսկ ուրբաթ օրը Փարիզը գործնականում մեկուսացված էր Եվրամիության համար շրջադարձային պահին, քանի որ չկարողացավ կանգնեցնել Մերկոսուրի համաձայնագիրը։
Ֆերմերների շաբաթներ տևած բողոքի ցույցերից և երկրում անվստահության քվեի սպառնալիքի տակ Մակրոնը որոշեց դեմ լինել այն համաձայնագրին, որը Եվրահանձնաժողովը 25 տարի շարունակ բանակցել էր Մերկոսուրի երկրների՝ Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի հետ։
Եթե համաձայնագիրը կյանքի կոչվի, այն կստեղծի 700 միլիոն բնակչություն ունեցող ազատ առևտրի գոտի՝ նոր շուկաներ բացելով ԵՄ ընկերությունների համար այն ժամանակ, երբ դաշինքի ամենամեծ առևտրային գործընկերը՝ ԱՄՆ-ն, ավելի ներքին է դառնում։
Համաձայնագիրը աջակցած երկրները՝ Գերմանիայի, Իսպանիայի և հենց Հանձնաժողովի գլխավորությամբ, վճռականորեն տրամադրված էին դիմակայել աճող համաշխարհային տնտեսական լարվածությանը՝ դիվերսիֆիկացնելով առևտրային կապերը ԱՄՆ-ից և Չինաստանից դուրս՝ չնայած ֆերմերների բողոքներին, ովքեր տարիներ շարունակ զգուշացրել էին, որ համաձայնագիրը կարող է նրանց ենթարկել լատինաամերիկյան ներմուծման անարդար մրցակցության։
Ֆրանսիան, մասնավորապես, սրեց այդ մտահոգությունները՝ ճնշում գործադրելով Հանձնաժողովի վրա, որն ունի ԵՄ բացառիկ իրավասություն առևտրային քաղաքականության հարցում։
Ըստ ԵՄ դիվանագետներից մեկի, որը Euronews-ին անանուն մնալու պայմանով զրուցել է, Ֆրանսիան ուրբաթ օրը շնորհակալություն է հայտնել Հանձնաժողովին անցյալ տարվա ընթացքում ֆերմերներին արված զիջումների համար, բայց, ի վերջո, արդարացրել է համաձայնագրին իր շարունակական դեմ լինելը՝ հղում անելով քաղաքական պատճառներին։
ԵՄ-ի և Մերկոսուրի երկրների միջև ստորագրման արարողությունը տեղի կունենա հունվարի 17-ին Պարագվայի Ասունսիոն քաղաքում, Euronews-ին հայտնել են հարցին ծանոթ աղբյուրները։
Ինչպես և սպասվում էր, Իտալիան, որի աջակցությունը Ֆրանսիային անհրաժեշտ էր ԵՄ բնակչության 35%-ը ներկայացնող չորս անդամ պետություններից բաղկացած արգելափակող փոքրամասնություն ապահովելու համար, աջակցել է համաձայնագրին։
Սակայն Իտալիան նաև զգալի շահույթներ ստացավ իր ֆերմերների համար՝ ապահովելով Ֆրանսիայի կողմից պահանջվող բոլոր երաշխիքները, այդ թվում՝ Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունից 45 միլիարդ եվրոյի վաղաժամ հասանելիությունը և պարարտանյութերի վրա ԵՄ սահմանային ածխածնային հարկի հետադարձ սառեցումը։
Ֆոն դեր Լեյենի համար այս արդյունքը նույնպես հաղթանակ է
Հանձնաժողովը մեկ տարի ագրեսիվորեն պնդեց գործարքի վրա՝ հաղթահարելով խոչընդոտները՝ տեխնիկական և քաղաքական համաձայնության հասնելու համար։ Ֆոն դեր Լեյենը անզիջում էր՝ չնայած Փարիզի դիմադրությանը, ինչը նախկինում բավարար կլիներ, որպեսզի Հանձնաժողովը նահանջեր՝ Ֆրանսիայի կառավարության զայրույթի առջև կանգնած։
Հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը հայտնի էր իր խոսքերով. «La France… C’est la France!», անդրադառնալով Փարիզի՝ ԵՄ-ի թույլտվության ներքո իր տեղը գտնելու սովորությանը։ Այդ օրերը, կարծես, ավարտվում են։
Ֆոն դեր Լեյենը օգտագործում է Մակրոնի թուլությունը
Մակրոնի՝ 2024 թվականի հունիսին Ազգային ժողովը լուծարելու ցնցող որոշումը ապշեցրեց եվրոպացի գործընկերներին և փոխեց Բրյուսելում հավասարակշռությունը։ Ֆոն դեր Լեյենը, որն այժմ երկրորդ ժամկետով ղեկավարում է ԵՄ գործադիր մարմինը, տեղափոխվել է Ֆրանսիայի նախագահից մի կողմ, չնայած նրա 2019 թվականին նրա նշանակման վճռական աջակցությանը։
Փլուզումից ընդամենը երեք ամիս անց նա օգտվեց Մակրոնի թուլացած դիրքից՝ հեռացնելով Թիերի Բրետոնին՝ հզոր ֆրանսիացի հանձնակատարին, որը համարվում էր չափազանց գերիշխող։
Բրետոնը ԵՄ երկու կարևորագույն թվային օրենքների՝ «Թվային շուկաների մասին» օրենքի և «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի ճարտարապետն էր, և Ֆրանսիայի շահերի անզիջում պաշտպան Բրյուսելում, ինչպես նաև քննադատող ձայն ֆոն դեր Լեյենի հանձնակատարների կոլեգիայում, որտեղ ղեկավարի հետ անհամաձայնությունները հաճախ չեն հանդուրժվում։
Այնուամենայնիվ, Մակրոնը համաձայնվեց նրան փոխարինել իր ամենահին դաշնակիցներից մեկով՝ Ստեֆան Սեժուրնով, որը Եվրախորհրդարանում «Renew»-ի նախկին առաջնորդ էր և 2024 թվականի հունվարից մինչև սեպտեմբեր ծառայել է որպես Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար։
Բրյուսելում Սեժուրնը համարվում է պակաս ազդեցիկ, քան իր նախորդը։ Մինչդեռ Բրետոնի նախկին պորտֆելը ներառում էր նաև թվային քաղաքականությունը, պաշտպանությունը և տիեզերքը, Սեժուրնն այժմ ունի շատ ավելի նեղ պորտֆել, որը կենտրոնացած է արդյունաբերական ռազմավարության և միասնական շուկայի վրա։
Ֆրանսիայի ազդեցության նվազումը աննկատ չի մնացել այլ երկրների դիվանագետների շրջանում, ովքեր սովորել են տեսնել դաշինքի երկրորդ խոշորագույն անդամին քաղաքական մասնատվածության և կուսակցական ներքին պայքարի պատճառով կաթվածահար վիճակում։
Կառավարության ցավոտ ջանքերը՝ զսպելու աճող պարտքը և դեֆիցիտը, դիվանագետներին դրդել են կատակել, որ Ֆրանսիան դարձել է «ամենախնայող անդամ պետությունը»՝ մեծ շեղում իր ավանդական պետական ծախսերից։
Լավ գաղափարներ, վատ ժամանակ Էմանուել Մակրոնի համար: Ֆրանսիայի նախագահն այժմ հայտնվել է անհարմար դրության մեջ։
Փարիզը դեռևս պահպանում է բավարար ազդեցություն՝ ազդելու հիմնական քննարկումների վրա, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է «Արտադրված է Եվրոպայում» նախապատվությանը, որը վաղուց պաշտպանում էր Մակրոնը, իսկ այժմ լայնորեն հավանության են արժանանում այլ առաջնորդների կողմից՝ որպես արտաքին մրցակցության դեմ հակակշիռ։
Արտաքին քաղաքականության հարցում Մակրոնը շարունակել է ձևավորել Եվրոպայի հիմնական բանավեճերը։ Նա վերնագրերում հայտնվեց որպես առաջին եվրոպացի առաջնորդ, որը բարձրացրեց Ուկրաինա ազգային ուժեր տեղակայելու հեռանկարը։ Սկզբում այն անիրատեսական համարվեց, սակայն գաղափարը նոր թափ ստացավ Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց և Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ քաղաքականությունը փոխելուց հետո։
Ցամաքային տեղակայման գաղափարը շուտով քննարկեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը, որից հետո երկու առաջնորդները համատեղ ղեկավարեցին «Կամավորների կոալիցիան»՝ Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքներ մշակելու համար։
Այս շաբաթվա սկզբին Սթարմերը և Մակրոնը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ ստորագրեցին մտադրության հռչակագիր՝ հրադադարի դեպքում բազմազգ ուժեր ստեղծելու մասին։
Այնուամենայնիվ, Մերկոսուրի համաձայնագիրը բացահայտում է նրա թույլ կողմերը այնտեղ, որտեղ այն ամենաշատն է ցավում նրան՝ հայրենիքում։
Օլիվիա Փիվզ, իսկ Խորխե Լիբորեյրոն մասնակցել է այս հրապարակման պատրաստմանը
