Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է «անզիջում» արձագանք Թրամփին՝ ԵՄ-ԱՄՆ հարաբերությունների խռովքի պայմաններում

«Հին կարգը» մեռած է, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը Դավոսում իր ելույթում։
Դավոսի Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում իր լայնածավալ ելույթում Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նշել է, որ դանիական ինքնիշխան տարածքի ինքնիշխանությունը «անզիջում է», չնայած Դոնալդ Թրամփի կողմից այն գնելու կամ անեքսիայի ենթարկելու բազմիցս խոստումներին։ | Gian Ehrenzeller/AFP via Getty Images
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը զգուշացրել է Վաշինգտոնին, որ ձեռքերը հեռու պահի Գրենլանդիայից և ասել է, որ Եվրոպայի արձագանքը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքներին կլինի «անզիջում»։
Դավոսի Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում իր լայնածավալ ելույթում ֆոն դեր Լեյենը նշել է, որ դանիական ինքնիշխան տարածքի ինքնիշխանությունը «անզիջում է», չնայած Թրամփի կողմից այն գնելու կամ անեքսիայի ենթարկելու բազմիցս խոստումներին։
«Մեր պատասխանը կլինի անսասան, միասնական և համաչափ», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը՝ հավելելով, որ ԵՄ-ն «լիակատար համերաշխություն» կցուցաբերի Գրենլանդիայի հետ և պլանավորում է կղզում եվրոպական ներդրումների «զանգվածային» աճ։
Թրամփը շաբաթավերջին խոստացավ պատժիչ սակագներ սահմանել ԵՄ վեց երկրների, Մեծ Բրիտանիայի և Նորվեգիայի նկատմամբ՝ Գրենլանդիայի իր կողմից բռնակցմանը դեմ լինելու համար։ Նա ասաց, որ լրացուցիչ 10 տոկոս սակագինն ուժի մեջ կմտնի փետրվարի 1-ից, եթե Եվրոպան չհանձնի Արկտիկական կղզին։
ԵՄ-ն ներքին բաժանված է այն հարցում, թե ինչպես լավագույնս արձագանքել ամերիկացի նախագահի սուր ճոճող սպառնալիքներին, Ֆրանսիան խնդրել է ԵՄ-ին կիրառել իր Հակահարվածային գործիքը կամ առևտրային բազուկան՝ ԱՄՆ ընկերություններին դաշինքի միասնական շուկայից կտրելու համար, մինչդեռ մյուս մայրաքաղաքները կոչ են արել զսպվածության և երկխոսության։
Թրամփին ուղղված քողարկված նկատողության մեջ ֆոն դեր Լեյենը «Միացյալ Նահանգների ժողովրդին» առանձնացրեց որպես Եվրոպայի ընկերներ՝ կոչ անելով Վաշինգտոնին հարգել անցյալ ամռանը Շոտլանդիայում ԵՄ-ի հետ կնքված առևտրային գործարքը, որը սահմանեց 15 տոկոս սակագնային առաստաղ եվրոպական արտահանման մեծ մասի համար։
«Քաղաքականության մեջ, ինչպես բիզնեսում. գործարքը գործարք է։ Եվ երբ ընկերները ձեռք են սեղմում, դա պետք է ինչ-որ բան նշանակի», – ասաց նա՝ հավելելով, որ Թրամփի առաջարկած նոր մաքսատուրքերը «սխալ» են։
Եվ քանի որ Թրամփը կտրուկ վերաձևակերպում է տրանսատլանտյան դաշինքը, «Եվրոպան պետք է հարմարվի նոր անվտանգության ճարտարապետությանը և այն իրողություններին, որոնց մենք այժմ բախվում ենք», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը՝ հավելելով, որ «հին կարգը» մեռած է։
Ֆոն դեր Լեյենը նաև օգտագործեց ելույթը՝ ցուցադրելու ԵՄ ընկերների ցանցը ամբողջ աշխարհում, այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը դուրս է գալիս բազմակողմ կարգից։
Նոր կարգին հարմարվելը նշանակում է նոր առևտրային դաշինքների ստեղծում՝ Հարավային Ամերիկայի Մերկոսուր դաշինքից, որը անցյալ շաբաթավերջին ավարտեց առևտրային համաձայնագիրը ԵՄ-ի հետ՝ ընդարձակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համար, մինչև Մեքսիկա, Ինդոնեզիա և Հնդկաստան, պնդեց նա։
Բրյուսելը և Նյու Դելին դեռ «անելիք գործ ունեն», – ընդունեց ֆոն դեր Լեյենը, ճիշտ այնպես, ինչպես երկու կողմերը պետք է ձեռք սեղմեն, երբ նա առաջիկա օրերին կմեկնի Հնդկաստան։
«Սակայն մենք գտնվում ենք պատմական առևտրային համաձայնագրի շեմին», – ասաց նա՝ այն որակելով որպես բոլոր առևտրային համաձայնագրերի «մայրը»։
«Խնդիրն այն է, որ աշխարհը մշտապես փոխվել է», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։ «Մենք պետք է փոխվենք դրա հետ մեկտեղ»։
