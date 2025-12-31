Ֆոն դեր Լեյեն. Ուկրաինայի անդամակցությունը Եվրամիությանը երկրի ապագա անվտանգության երաշխիքների հիմնական բաղադրիչն է

Բարձր խաղադրույքներով դիվանագիտությունը նախատեսվում է շարունակել հաջորդ շաբաթ՝ «Կամավորների կոալիցիայի» հավաքով, քանի որ Ուկրաինան ձգտում է ապահովել եվրոպական աջակցությունը:
Միևնույն ժամանակ, ֆոն դեր Լեյենը կրկնապատկեց Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության հարցը՝ որպես Կիևի համար անվտանգության երաշխիքների փաթեթի մաս՝ եվրոպացի առաջնորդների հետ բանակցություններից հետո:
Երեքշաբթի օրը խաղաղության բանակցությունների վերաբերյալ եվրոպացի առաջնորդների հետ բանակցություններ վարելուց հետո Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պնդեց, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը Եվրամիությանը երկրի ապագա անվտանգության երաշխիքների հիմնական բաղադրիչն է:
Ֆոն դեր Լեյենը Բեռլինի ձևաչափի շրջանակներում կոչից հետո, որը ներառում է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Լեհաստանի առաջնորդներին, այլոց թվում, սոցիալական ցանցերում արված գրառման մեջ ասել է, որ 27 անդամներից բաղկացած դաշինքին անդամակցությունը, որին Ուկրաինան ձգտում է միանալ, «ինքնին անվտանգության կարևոր երաշխիք է»:
«Ի վերջո, ազատ ուկրաինական պետության բարգավաճումը կայանում է ԵՄ-ին անդամակցելու մեջ», – ասել է նա: «Միանալը օգուտ չի բերում միայն միացող երկրներին. ինչպես ցույց են տալիս ընդլայնման հաջորդական ալիքները, Եվրոպայի ցուցադրությունը օգուտ է բերում»:
Նրա մեկնաբանությունները հաջորդում են ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի և Եվրոպայի պաշտոնյաների միջև բարձր խաղադրույքներով դիվանագիտության մեկշաբաթյա տևողությանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ երկկողմ հանդիպումից հետո նրա ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ երեք երկրների միջև անվտանգության երաշխիքները «գրեթե համաձայնեցված են»։
ԵՄ-ին անդամակցությունը համարվում է կարևոր բաղադրիչ, սակայն այն բազմաթիվ մարտահրավերներ է պարունակում դաշինքի համար։ ԵՄ-ին անդամակցելը պահանջում է էական բարեփոխումներ և պետք է միաձայն հաստատվի բոլոր 27 առաջնորդների կողմից։
Հանձնաժողովի համար Ուկրաինայի անդամակցությունը ներկայացնում է նուրբ հավասարակշռություն՝ բոլոր թեկնածու երկրների համար հավասար արժանիքների վրա հիմնված գործընթաց իրականացնելու և երկրի արտակարգ իրավիճակը ճանաչելու միջև, քանի որ խաղաղության բանակցությունները շարունակվում են։
Ուկրաինան նաև բախվում է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի վետոյի հետ, որը բազմիցս պնդել է, որ Կիևը չի համապատասխանում ԵՄ-ին անդամակցելու չափանիշներին, փոխարենը լավագույն դեպքում առաջարկելով սերտ գործընկերություն։ Այս տարի նրա վետոն խոչընդոտել է Ուկրաինայի անդամակցության բանակցություններում ցանկացած առաջընթաց, այդ թվում՝ տեխնիկական կլաստերային գործընթացի միջոցով։
Եվրոպական հանձնաժողովը պնդում է, որ Ուկրաինան տեխնիկապես պատրաստ է առաջ շարժվել գործընթացում։ Դանդաղ տեմպից հիասթափությունը բանավեճ է առաջացրել անդամակցության միաձայն կանոնների վերաբերյալ, սակայն իրավական փոփոխությունների առաջարկները նույնպես առաջընթաց չեն գրանցել։
Երեքշաբթի առավոտյան Բեռլինի խմբի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո Հոլանդիայի ժամանակավոր վարչապետ Դիկ Շուֆը հայտարարել է, որ «Կամքի կոալիցիան», որը Ուկրաինային աջակցող երկրների խումբ է՝ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և ավելի լայն եվրոպական անվտանգության կառույցների գլխավորությամբ, կհավաքվի հաջորդ շաբաթ։
Գերմանիայի կանցլերը կոչ է անում «ազնվության» բանակցություններում
Կիրակի օրը Մար-ա-Լագոյում երկկողմ հանդիպումից հետո Թրամփը և Զելենսկին ողջունել են ԱՄՆ-ի գլխավորած խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ առաջընթացը։
Այնուամենայնիվ, բանակցությունները հետաձգվել են այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Ուկրաինան հարձակվել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անձնական նստավայրի վրա՝ ռազմական գործողությունների հետագա սրման արդյունքում։
Կիևը հերքել է Պուտինի նստավայրի վրա որևէ հարձակում՝ այն անվանելով «լիակատար կեղծիք», որը նախատեսված է խաղաղության ջանքերը խոչընդոտելու համար։
Երկուշաբթի օրը Թրամփը լրագրողներին ասել է, որ Պուտինը իրեն տեղեկացրել է ենթադրյալ միջադեպի մասին։
«Սա լավ չէ, ինձ դուր չի գալիս», – ասել է ԱՄՆ նախագահը։ «Սա հարմար ժամանակը չէ դա անելու համար։ Մեկ բան է վիրավորական լինելը, մեկ այլ բան՝ նրա տան վրա հարձակվելը»։
ԱՄՆ նախագահը չի նշել, թե արդյոք ԱՄՆ հետախուզական գործակալությունները որևէ տեղեկություն ունեն ենթադրյալ հարձակման վերաբերյալ, փոխարենը հղում անելով Ռուսաստանի նախագահին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կպատասխանի ենթադրյալ հարձակումից հետո։ Շաբաթավերջին Ռուսաստանը հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային՝ անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հերթական հարվածներով, որոնք հիմնականում թիրախավորել են մայրաքաղաք Կիևը։
Եվրոպացի առաջնորդները պակաս հավատահավատ էին թվում ռուսական պնդումների նկատմամբ։
Երկուշաբթի օրը եվրոպացի առաջնորդների հետ հեռախոսազրույց անցկացնելուց հետո սոցիալական ցանցերում արված գրառման մեջ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը նշել է, որ խաղաղության գործընթացը առաջ է շարժվում, բայց այն «կպահանջի ազնիվ և թափանցիկություն բոլորից, այդ թվում՝ Ռուսաստանից»։
Զելենսկիի, Պուտինի և եվրոպացի առաջնորդների հետ զրույցից հետո ԱՄՆ նախագահը լավատեսորեն է տրամադրված խաղաղ կարգավորման հեռանկարների նկատմամբ՝ պնդելով, որ պատերազմի ավարտը երկու կողմերի շահերից է բխում։
Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ Կիևի կողմից հնարավոր տարածքային զիջումների հարցը, այդ թվում՝ Ռուսաստանի պահանջները՝ վերահսկողություն ձեռք բերելու Ուկրաինայի արևելյան շրջանի՝ Դոնբասի ամբողջության նկատմամբ, մնում է չլուծված և «շատ դժվար» հարց է։
Թրամփը նաև ասել է, որ եվրոպացիները, մեծ մասամբ, պետք է կրեն անվտանգության երաշխիքների շուրջ ջանքերը, բայց հավելել է, որ ԱՄՆ-ն նույնպես կօգնի։
Առանձին, Զելենսկին երկուշաբթի օրը WhatsApp-ի ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողներին ասել է, որ ԱՄՆ անվտանգության երաշխիքները կսահմանվեն 15 տարով, բայց Կիևը ձգտում է երկարաձգել դրանք։
Ուկրաինայի նախագահը, փոխարենը, մատնանշեց 30-ից 50 տարվա ժամանակահատվածը՝ պնդելով, որ Ռուսաստանը արդեն ավելի քան մեկ տասնամյակ է, ինչ հարձակվել է իր երկրի վրա, ուստի ավելի երկարաձգումը կփոխի խաղի կանոնները Ուկրաինայի համար։ «Դա կլինի պատմական որոշում», – ասաց նա։
