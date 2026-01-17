17/01/2026

Լիտվան 6 անձի մեղադրում է ահաբեկչության մեջ՝ Ուկրաինայի ռազմական մատակարարումների վրա անհաջող հրկիզման համար

Լիտվայի դատախազները ուրբաթ օրը մեղադրանք են առաջադրել վեց օտարերկրյա քաղաքացիների՝ ահաբեկչության մեջ՝ 2024 թվականին Ուկրաինա ուղարկվող ռազմական տեխնիկան հրկիզելու անհաջող փորձի համար։

Կասկածյալների թվում են մեկ իսպանացի քաղաքացի, մեկ իսպանա-կոլումբիական կրկնակի քաղաքացի, ինչպես նաև Կոլումբիայի, Կուբայի, Ռուսաստանի և Բելառուսի քաղաքացիներ, ասել է դատախազ Արթուրաս Ուրբելիսը։

Դատախազները նշել են, որ հետաքննությունը «հիմնավոր կասկածներ» է տալիս, որ գործողությունները կատարվել են Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության գործակալության՝ GRU-ի հրահանգներով։

Դատախազների խոսքով՝ թիրախը լիտվական TVC Solutions ընկերությունն էր և ընկերության կողմից Ուկրաինայի զինված ուժերի համար արտադրվող շարժական ռադիոկայանները։

Դատախազները նշել են, որ անցորդները նկատել են կասկածյալներին՝ կանխելով հարձակումը։

Երկու կասկածյալներ փախել են Լատվիա և նույն օրը ձերբակալվել։ Ռուսաստանի և Բելառուսի մեկ քաղաքացի մեկնել է Լիտվա՝ երկրորդ հրկիզման փորձ կատարելու համար, բայց նույնպես ձախողվել է։

Կուբայի քաղաքացի է ժամանել Ռուսաստանից՝ վնասը գնահատելու համար, սակայն ձերբակալվել է Լիտվայից հեռանալու փորձ կատարելիս, հայտնել են պաշտոնյաները։

Վեցը մեղադրվում են ահաբեկչական գործունեության ֆինանսավորման, ահաբեկչական գործողություն կատարելու փորձի և ահաբեկչական խմբին մասնակցելու մեջ։ Խմբին մասնակցելու մեղադրանքը նախատեսում է առավելագույնը 15 տարվա ազատազրկում։

Հարձակումը համակարգելու համար հետաքննվում է ևս չորս կասկածյալ, այդ թվում՝ կոլումբիացի, որը սպասում է Լիտվա արտահանձնմանը։ Մնացած կասկածյալների համար տրվել են երեք միջազգային ձերբակալման օրդերներ։

Մեղադրողները կասկածյալներին կապել են Չեխիայում տեղի ունեցած հարձակումների հետ, այդ թվում՝ Պրահայում ավտոբուսների, փոստային բաժանմունքի, առևտրի կենտրոնների և կինոթատրոնի հրկիզման փորձերի հետ։

Մեկ կասկածյալ փորձել է հրկիզել Ռումինիայում գտնվող թղթի պահեստը և նավթի ու գազի ենթակառուցվածքները։ Խումբը նաև թիրախավորել է Լեհաստանում գտնվող պահեստները։

FILE: Pallets of ammunition, weapons and other equipment bound for Ukraine are loaded on a plane at Dover Air Force Base, 30 January 2022

