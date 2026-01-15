Լիտվայի համար, որը ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ անդամ է, որը սահմանակից է Ռուսաստանի Կալինինգրադի էքսկլավին և Բելառուսին, Ուկրաինայում պատերազմը հեռավոր հակամարտություն չի եղել։ Այն նախազգուշացում է։ Ինչպե՞ս է Վիլնյուսը պատրաստվում Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմին։
Վիլնյուսում առօրյա կյանքը շարունակվում է սովորականի պես, բայց այս նորմալության պայմաններում Լիտվան կենտրոնանում է իր անվտանգության ամրապնդման վրա՝ ի պատասխան Եվրոպայի անվտանգության կարգի նոր անորոշության։
Սպառնալիքի ընկալման աճ
Լիտվան տեսնում է Ռուսաստանից սպառնալիքի աճը առաջիկա երեք-հինգ տարիների ընթացքում, ըստ ազգային պաշտպանության փոխնախարար Կարոլիս Ալեքսայի։ Նա որպես հիմնական շարժիչ ուժեր նշում է Ռուսաստանի ռազմական հզորությունը, ուժ կիրառելու պատրաստակամությունը և Եվրոպայի անվտանգությունը վերաձևավորելու ձգտումը։
Լիտվայի նախապատրաստությունները այս զարգացումներին ուղղակի արձագանք են։
«Ռուսաստանը ցույց է տվել ինչպես կամք, այնպես էլ պատրաստակամություն՝ իր նպատակներին հասնելու համար ռազմական ուժ կիրառելու համար», – ասել է Ալեքսան Euronews-ին՝ որպես ամենավառ օրինակ մատնանշելով Ուկրաինան։ Սա միայն Ուկրաինայի մասին չէ։ «Ռուսական ռեժիմը ռազմական ուժը կօգտագործի որպես գործիք՝ եվրոպական անվտանգության ճարտարապետությունը փոխելու համար»։
Պատերազմի արդյունքը՝ լինի դա հրադադար, թե խաղաղության համաձայնագիր, կազդի Ռուսաստանի դիրքորոշման վրա։ Այնուամենայնիվ, Ալեքսան ասաց, որ Վիլնյուսը ակնկալում է, որ Մոսկվան կշարունակի ամրապնդել իր ուժերը ՆԱՏՕ-ի արևելյան սահմանների երկայնքով, այդ թվում՝ Կալինինգրադում։ Նա հավելեց, որ բոլոր ցուցանիշները ցույց են տալիս «հակամարտության և ռուսական ագրեսիայի աճ», եթե զսպման միջոցները բավականաչափ ուժեղ չլինեն։
Դաշնակիցներ տեղում
Լիտվայի կարծիքով՝ զսպումը սկսվում է տեսանելի դաշնակից ներկայությունից։ 2022 թվականից ի վեր ՆԱՏՕ-ի գործունեությունը երկրում զգալիորեն ակտիվացել է, որտեղ կենտրոնական դեր են խաղում Միացյալ Նահանգները և Գերմանիան։
Հիմնական հանգրվանը Գերմանիայի կողմից մինչև 2027 թվականը Լիտվայում բրիգադ մշտապես տեղակայելու որոշումն է։ Ալեքսան դա որակեց որպես «հսկայական քաղաքական և ռազմական ազդանշան», որը ցույց է տալիս, որ Լիտվայի պաշտպանությունը ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պատասխանատվություն է, այլ ոչ թե միայն ազգային։
«Խոսքը մեր տարածքի առաջին դյույմից պաշտպանվելու մասին է», – ասաց նա։ «Մենք իսկապես պետք է համատեղ ցույց տանք, որ սա ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի յուրաքանչյուր անդամ պետության ազգային գործն է, այլև իրականում համատեղ ջանք»։
Գերմանական ուժերն արդեն ներկա են, մինչդեռ Լիտվան արագորեն արդիականացնում է իր ենթակառուցվածքները՝ առաքելությունները հեշտացնելու և ամբողջ բրիգադը հյուրընկալելու համար։ ԱՄՆ զորքերը նույնպես պահպանում են մշտական ներկայություն, իսկ այլ դաշնակիցներ, այդ թվում՝ Նիդեռլանդները և Նորվեգիան, ներդրում են ունենում ցամաքային, օդային և ծովային ոլորտներում։
Հակաօդային պաշտպանությունն այժմ կարևոր դեր է խաղում։ Լիտվան կառուցում է իր սեփական համակարգերը, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Բալթյան տարածաշրջանում ռոտացիա են կատարում ցամաքային ՀՕՊ ստորաբաժանումների և կործանիչ ինքնաթիռների միջոցով։ Ծովում ՆԱՏՕ-ն շարունակում է իր Բալթյան առաքելությունը՝ լրացվելով Եվրոպական Միության ջանքերով՝ կարևորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը ամրապնդելու համար։
Ազգային ռազմական հզորության կառուցում
Դաշնային ներկայությունից զատ, Լիտվայի գլխավոր առաջնահերթությունը ազգային պաշտպանության հավակնոտ կառուցումն է՝ ապահովելու համար, որ երկիրը պատրաստ լինի և դիմակայի ներկայիս սպառնալիքներին։
Կառավարությունը պարտավորվել է մինչև 2030 թվականը ստեղծել լիովին գործունակ ազգային դիվիզիա, որը կարող է պայքարել ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ միասին։ Ալեքսան սա համարում է Լիտվայի ռազմական արդիականացման կենտրոնական հենասյունը։
«Սա նշանակում է ոչ միայն մարտական բրիգադներ, այլև բոլոր հնարավոր աջակցության հնարավորությունները՝ մեր դաշնակից ուժերի հետ ուս-ուսի պայքարելու համար Լիտվայում»։ Նա բացատրեց, որ լոգիստիկան, ինժեներական, բժշկական աջակցությունը, հրամանատարությունն ու վերահսկողությունը նույնքան կարևոր են։
Դրան հասնելու համար Լիտվան միլիարդավոր եվրոներ է ներդնում ժամանակակից սարքավորումների մեջ։ Հիմնական գնումների նախագծերը ներառում են տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, ինչպիսիք են CV90-ը, գերմանական և ֆրանսիական հրետանային համակարգերը և ԱՄՆ-ում արտադրված HIMARS հրթիռային հրետանին։ Այս ներդրումները կատարվում են սեղմված ժամանակացույցով, ինչը ճնշում է ստեղծում սարքավորումներ ձեռք բերելու, դրանք ինտեգրելու և տասնամյակի վերջում ստորաբաժանումները մարտունակ դարձնելու համար։
«Մենք պարզապես հարթակներ չենք գնում», – ասաց Ալեքսան։ Լիտվան կառուցում է «համատեղելի, 2030 թվականի վերջին մարտունակ ստորաբաժանումներ»։
Լիակատար պաշտպանությունը և հասարակության դերը
Լիտվայում պատրաստվածությունը գերազանցում է ռազմական սահմանները. լիակատար պաշտպանության հայեցակարգը կենտրոնանում է ազգային դիմադրողականության և պատրաստվածության ամրապնդման վրա հասարակության բոլոր մակարդակներում։
Հիմնական տարրը Լիտվայի հրաձգային միությունն է՝ կամավորական ուժ, ինչպես ազգային գվարդիան։ Դրա անդամների թիվը 2021 թվականի մոտ 10,000-ից աճել է մինչև այսօրվա ավելի քան 18,000։
«Սա ցույց է տալիս մեր հասարակության էներգիան և նվիրվածությունը», – ասաց Ալեքսան։ «Մենք հասկանում ենք, որ մենք փոքր ազգ ենք, բայց պետք է ունենանք դիմացկուն և արդիական պաշտպանական արդյունաբերություն»։
Պաշտպանության ծախսերը արտացոլում են այս տրամադրությունը։ Այս տարի Լիտվան պաշտպանության վրա կծախսի իր ՀՆԱ-ի մոտ 5%-ը։ Հանրային աջակցությունը դաշնակիցներին և ռազմական ներդրումներին բարձր է։ Պաշտպանության նախարարության հարցումը ցույց է տվել, որ լիտվացիների գրեթե 80%-ը կողմ է դաշնակիցների և ՆԱՏՕ-ի ուժերի տեղակայմանը երկրում։
Աճում է նաև այն ընկալումը, որ պատրաստվածությունը պետք է գերազանցի պրոֆեսիոնալ զինվորների շրջանակը։ Մինչդեռ շարունակվում են բանավեճերը զորակոչի ապագայի շուրջ, այդ թվում՝ այն պետք է լինի համընդհանուր և թե ինչպես պետք է կանայք ներառվեն, Ալեքսան ասաց, որ ուղղությունը հստակ է. «Հասարակության շատ, շատ ավելի մեծ մասը հասկանում է, որ պետք է ավելին անեն»։
Կրթությունը այս ջանքերի մի մասն է։ Լիտվան ընդլայնում է ազգային անվտանգության և քաղաքացիական դիմադրության դասընթացները դպրոցներում և աջակցում է ոչ պաշտոնական նախաձեռնություններին, ինչպիսիք են քաղաքացիական անօդաչու թռչող սարքերի ուսումնական կենտրոնները։ «Խոսքը պատերազմի նախապատրաստման մասին չէ այս դաժան իմաստով, այլ մեր երեխաների համար անօդաչու թռչող սարքեր օգտագործելու հնարավորությունների ընձեռման մասին», – ընդգծեց Ալեքսան։ «Խոսքը քաղաքացիական հմտությունների և դիմադրողականության զարգացման մասին է ժամանակակից անվտանգության միջավայրում»։
Հիբրիդային սպառնալիքներ և մոխրագույն գոտու պատերազմ
Լիտվայի պաշտպանական պլանավորումը ավելի ու ավելի է կենտրոնանում այն սպառնալիքների վրա, որոնք բաց հակամարտություն չեն։ Կիբերհարձակումները, ապատեղեկատվությունը, դիվերսիան և հիբրիդային պատերազմի այլ ձևերը դիտվում են որպես մշտական ռիսկեր ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև նրա գործընկերների, ինչպիսին է Բելառուսը, կողմից։
«Մենք արդեն տեսնում ենք, թե ինչպես են այս մեթոդները կիրառվում», – ասաց Ալեքսան։ «Ապագա հակամարտությունները կարող են սկսվել առանց տանկերի սահմանները հատելու»։
Արդյունքում, Լիտվան ներդրումներ է կատարում կիբերպաշտպանության, տեղեկատվական կայունության և ապատեղեկատվության դեմ պայքարի մեջ՝ հասարակությանը հնարավորություն տալով դիմադրել մանիպուլյացիաներին և խափանումներին։
ԵՄ-ի դերը. փող, շարժունակություն և կարգավորում
Լիտվան սերտորեն կապում է իր պաշտպանական կարողությունների զարգացումը եվրոպական և տրանսատլանտյան աջակցության հետ։ ԵՄ-ն ֆինանսավորման զգալի մասը կտրամադրի «անվտանգ վարկերի» միջոցով, ինչը թույլ կտա Լիտվային մինչև 2030 թվականը մոտ 50 պաշտպանական նախագծերի համար հասանելիություն ունենալ մինչև 6.3 միլիարդ եվրոյի։ Լիտվան նաև լրացուցիչ աջակցություն է ակնկալում ԵՄ պաշտպանական ծրագրերի և դաշինքի հաջորդ բազմամյա բյուջեի միջոցով։
Ալեքսան ասաց, որ նույնքան կարևոր են նաև կարգավորիչ բարեփոխումները, որոնք ուղղված են Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերության խթանմանը։ Բյուրոկրատական խոչընդոտների կրճատումը և արտադրության արագացումը կարևոր են, եթե Եվրոպան լուրջ է վերաբերվում զսպմանը։
Ռազմական շարժունակությունը մնում է մեկ այլ առաջնահերթություն։ Սահմաններից այն կողմ զորքերի և սարքավորումների ավելի արագ տեղաշարժը, որը հաճախ անվանում են «ռազմական Շենգեն», ուղղակիորեն կաջակցի ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական ծրագրերին արևելյան թևում։
Ուկրաինան որպես պաշտպանության առաջին գիծ
Լիտվան մնում է Ուկրաինայի ամենաուժեղ կողմնակիցներից մեկը՝ իր ՀՆԱ-ի առնվազն 0.25%-ը հատկացնելով ռազմական օգնությանը։ Նվիրատվություններից զատ, Վիլնյուսը համատեղ պաշտպանական արտադրության նախագծերի վրա է աշխատում Ուկրաինայի և եվրոպացի գործընկերների հետ։
«Ուկրաինային աջակցելը մեր սեփական անվտանգությանն աջակցելն է», – ասաց Ալեքսան։ «Ուկրաինայի դիմադրությունը Եվրոպայի պաշտպանության առաջին գիծն է»։
Լիտվացի պաշտոնյաները շեշտում են, որ Եվրոպան չի կարող իրեն թույլ տալ ինքնագոհություն։ Հիմնական մարտահրավերը զսպման թափի պահպանումն է, նույնիսկ այն դեպքում, երբ մյուսները գայթակղվում են ինքնագոհությամբ կամ խաղաղության կեղծ զգացողությամբ։
«Մենք պատերազմ չենք ուզում», – ասաց նա։ «Մենք ուզում ենք զսպում»։
Նրա ուղերձը Եվրոպային հստակ է. իրական անվտանգությունը պահանջում է մշտական պատրաստվածություն և ներդրումներ կոլեկտիվ պաշտպանության մեջ։ Եվրոպան պետք է պատրաստ լինի և գործի միասին, քանի որ ռևիզիոնիստական տերություններն արդեն պատրաստվում են գործողությունների։
