Մակրոնը մտնում է իր «կաղ բադի» դարաշրջանը. Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի «նախագահական» ձևը

Օրենսդրական փոխզիջումը կտեղափոխվի երկրորդ պլան՝ քաղաքական մրցախաղերի ֆոնին, քանի որ Ելիսեյան պալատի համար մրցավազքը թեժանում է։
Երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի բյուջետային պայքարն ավարտվի, ֆրանսիական քաղաքականությունը կանցնի քարոզարշավի ռեժիմի, ասում են քաղաքական գործիչները, այդ թվում՝ Մակրոնի երեք դաշնակիցները։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի տոնակատարությունները 2026 թվականի բյուջեի ընդունման կապակցությամբ կարճատև կլինեն։ Հաստատվելուց հետո նա «կաղ բադ» կլինի մինչև հաջորդ տարվա գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրությունները։
Ներկայիս և նախկին նախարարները, օրենսդիրները և քաղաքական օգնականները, այդ թվում՝ Մակրոնի երեք դաշնակիցները ասել են, որ այժմ, երբ բյուջետային պայքարն ավարտվել է, և զայրացած քաղաքացիների ու անհանգիստ շուկաների մտահոգությունները հանդարտվել են, ֆրանսիական քաղաքականության ամբողջ ցիկլը կանցնի քարոզարշավի ռեժիմի՝ օրենսդրական աշխատանքի հաշվին։
Առաջինը՝ հաջորդ ամիս տեղի կունենան մունիցիպալ ընտրությունները, որտեղ Ֆրանսիայի բոլոր 35,000-ից ավելի համայնքների ընտրողները կընտրեն քաղաքապետեր և քաղաքային խորհուրդներ։ Այնուհետև ամբողջ ուշադրությունը կկենտրոնանա ամենակարող նախագահի պաշտոնի համար մրցավազքի վրա, Մակրոնը չի կարող կրկին առաջադրվել ժամկետի սահմանափակման պատճառով, և հարցումները ցույց են տալիս, որ նրան կարող է փոխարինել ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության թեկնածուն։
«Սա [Մակրոնի] ժամկետի ավարտն է», – բյուջեի ընդունման մասին ասել է վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի մտերիմ նախկին խորհրդականը։
Գաբրիել Ատալը՝ Մակրոնի նախկին վարչապետը, որն այժմ ղեկավարում է Ֆրանսիայի նախագահի կուսակցությունը, անցյալ ամիս ֆրանսիական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հաստատել է, որ իր զորքերին ասել է, որ բյուջեն նշանավորում է Մակրոնի երկրորդ ժամկետի «ավարտը»։
«Ես պնդում եմ իմ ասածների վրա», – FranceInfo-ին ասել է Ատալը։
Որպես նախագահ՝ Մակրոնը շարունակում է ուժեղ ազդեցություն ունենալ արտաքին գործերի և պաշտպանության վրա՝ երկու ոլորտների, որոնք նրան կպահեն համաշխարհային ասպարեզում՝ հաշվի առնելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկրորդ ժամկետի հետևանքով առաջացած աշխարհաքաղաքական ցնցումները։
Սակայն ներքին կյանքում նրան խոչընդոտել են 2024 թվականի արտահերթ ընտրությունները, որոնք հանգեցրին խորհրդարանի անորոշության։
Լեկորնուն կարողացավ խուսափել բյուջեի ընդունման հարցում տապալվելուց միայն նրա երկու անմիջական նախորդների շնորհիվ՝ շնորհիվ իր քաղաքական հմտության, որոշ փոխզիջումների և մի քանի համարձակ որոշումների։ Դրանց թվում էին Մակրոնի կենսաթոշակային բարեփոխումների դադարեցումը, որը բարձրացնում էր կենսաթոշակային տարիքը, և իր խոստումից հրաժարվելը՝ չօգտագործել սահմանադրական հետին դուռը՝ այն առանց քվեարկության անցկացնելու համար։
«Լեկորնուն բավականաչափ խելացի էր, որպեսզի բյուջեի փուլն անցներ և ավարտվեր բարձր նոտայով։ Դա գովելի է, հաշվի առնելով, որ [նախկին վարչապետներ Միշել] Բարնիեն և [Ֆրանսուա] Բայրուն չկարողացան դա անել, և նա դա արեց զգալի հմտությամբ», – ասաց նախարարական խորհրդականը, որը, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուսները, անանուն մնաց՝ անկեղծորեն խոսելու համար։
Սակայն Լեկորնուի որոշումը՝ առաջիկա շաբաթներին առաջնահերթություն տալ անվիճելի միջոցառումներին, խոսում է առջևում սպասվող դժվարությունների մասին։
Այս առաջնահերթությունները ներառում են կենտրոնական կառավարության և տեղական իշխանությունների միջև իշխանության բաժանման սահմանումը, ինչպես նաև սոցիալական ապահովության վճարումների արդյունավետացումը և կենտրոնացումը, որոնք ներկայումս բաշխվում են ad hoc ձևով։ Լեկորնուն նաև պլանավորում է վաղաժամ սկսել աշխատել Ֆրանսիայի 2027 թվականի ֆինանսական ծրագրերի վրա՝ փորձելով կանխել անընդմեջ երրորդ բյուջետային ճգնաժամը։
«2027 թվականին նախագահական ընտրություններ կլինեն։ Մինչ այդ մենք պետք է համաձայնության գանք վերջնական արդյունքի շուրջ, որը թույլ կտա երկրին առաջ շարժվել», – հինգշաբթի օրը Sud Radio-ի եթերում ասաց կառավարության խոսնակ Մոդ Բրեգոնը։
Լեկորնուն բազմիցս շեշտել է, որ իր կառավարությունը պետք է անջատվի նախագահի պաշտոնի համար մրցավազքից՝ մեղադրելով «կուսակցական ախորժակներին» թե՛ բյուջետային ճգնաժամի, թե՛ իր 14-ժամյա կառավարության փլուզման համար, որը, ի վերջո, փոխարինվեց ավելի քիչ հավակնոտ նախարարների շարքով։
Սակայն հեգնական է, որ Ֆրանսիայի կառավարության որոշ պաշտոնյաներ և պատգամավորներ այժմ ասում են, որ ինքնահռչակված զինվոր-վանական վարչապետը, հնարավոր է, իր բյուջետային հաղթանակով իրեն դրել է նախագահի թեկնածուի շարքում։
Ipsos-ի հարցման մասնագետ Մաթյո Գալյարն ասել է, որ Լեկորնուն ակնհայտորեն դարձել է ավելի կենսունակ նախագահի թեկնածու, սակայն նշել է, որ վարչապետից նախագահ անցնելը «միշտ դժվար խնդիր է»։
Խորհրդարանական առաջնորդներից մեկը շատ ավելի քիչ լավատես էր։ Նրանք ասել են, որ նույն «կուսակցական ախորժակները», որոնց մասին Լեկորնուն վաղուց զգուշացրել էր, հավանաբար նրան կարժենան աշխատանքից, նախքան ընտրողները կգնան ընտրատեղամասեր՝ Մակրոնի իրավահաջորդին ընտրելու համար։
«[Լեկորնուն] քիչ ընկերներ ունի… Եվ հիմա, երբ բյուջեն ընդունվել է, յուրաքանչյուր քաղաքական խումբ կարող է զվարճանալ՝ նրան պաշտոնից հեռացնելով, որպեսզի հաջորդ նախագահական ընտրություններից առաջ իրենց դրոշը բարձրացնի», – ասել է առաջնորդը։
Ֆոն դեր Լեյենի կառավարման ոճը «լավը չէ Եվրոպայի համար», ասում է նախկին հանձնակատարը: Նիկոլաս Շմիտն ասել է, որ Հանձնաժողովին պակասում է «ռազմավարություն» և «քաջություն» և չի կարողացել դիմակայել ԱՄՆ-ին, երբ այն պատժամիջոցներ կիրառեց Թիերի Բրետոնի նկատմամբ։
«Համակարգը, թե ինչպես է կազմակերպված Կոլեգիան՝ շատ կենտրոնացված, անվանեք այն նախագահական կամ այլ համակարգ՝ լավը չէ Կոլեգիայի համար, լավը չէ Հանձնաժողովի համար և լավը չէ Եվրոպայի համար ընդհանրապես», – ասել է Նիկոլաս Շմիտը։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի «նախագահական» ձևը, որով նա ղեկավարում է Եվրոպական հանձնաժողովը, վնասում է Եվրոպային, ըստ նրա թիմի նախկին անդամի։
«Ես տպավորություն ունեմ, որ հանձնակատարները այժմ մեծ մասամբ լռեցված են», – POLITICO-ին տված հարցազրույցում ասել է Նիկոլաս Շմիթը, որը ֆոն դեր Լեյենի առաջին հանձնաժողովի աշխատանքի և սոցիալական իրավունքների հանձնակատարն էր։
«Համակարգը, թե ինչպես է կազմակերպված Քոլեջի աշխատանքը՝ շատ կենտրոնացված, անվանեք այն նախագահական կամ այլ համակարգ՝ լավ չէ Քոլեջի համար, լավ չէ Հանձնաժողովի համար և լավ չէ Եվրոպայի համար ընդհանրապես», – ասաց նա։
Շմիթը ներկայացրել է Լյուքսեմբուրգը հանձնաժողովում 2019-ից 2024 թվականներին և Եվրոպական սոցիալիստների կուսակցության գլխավոր թեկնածուն էր 2024 թվականի ԵՄ ընտրություններում։ Սոցիալիստները հույս ունեին, որ նա կարող է մնալ երկրորդ ժամկետով, բայց Լյուքսեմբուրգի կառավարությունը փոխարենը առաջադրեց Քրիստոֆ Հանսենին, ով ֆոն դեր Լեյենի սեփական կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից էր։ Շմիտն այժմ Եվրոպական առաջադեմ ուսումնասիրությունների հիմնադրամի՝ PES վերլուծական կենտրոնի նախագահն է։
Չնայած անսովոր է, որ գործող հանձնակատարները բացահայտ քննադատեն ֆոն դեր Լեյենին, Քոլեջի մի քանի նախկին անդամներ դա արել են։ Միշել Բարնիեն օգտագործել է իր հուշագրությունը՝ մեղադրելու իր նախկին ղեկավարին հանձնաժողովում «ավտորիտար շեղման» նախագահության մեջ։ Մեկ այլ նախկին հանձնակատար՝ Թիերի Բրետոնը, նույնպես ասել է, որ ֆոն դեր Լեյենը չափազանց շատ իշխանություն ունի՝ պնդելով, որ Եվրոպան «չի կառուցվել կայսրուհի կամ կայսր ունենալու համար»։
Որպես հանձնակատար՝ Շմիթը պատկանում էր մի խմբակցության, որը ներսից վիճարկում էր ֆոն դեր Լեյենի որոշ քայլեր, այդ թվում՝ փոքր բիզնեսի հարցերով դեսպանի պաշտոնում մտերիմ դաշնակցի նշանակումը, որը Եվրախորհրդարանը քննադատեց թափանցիկության բացակայության համար։
Նա նաև մեղադրեց Հանձնաժողովին երկարաժամկետ տեսլականի և ռազմավարական պլանավորման բացակայության մեջ։
«Արդյո՞ք մենք իրական ռազմավարական քննարկում ունեցանք Եվրոպայի վերաբերյալ աշխարհում, որն արդեն իսկ տարբեր աշխարհ էր, քան մենք նախկինում գիտեինք։ Մենք իրական ռազմավարական մոտեցում, իրական ռազմավարություն չունեինք», – ասաց նա ֆոն դեր Լեյենի առաջին ժամկետի մասին։ Հանձնաժողովի խոսնակը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ:
ԱՄՆ հարաբերությունների վերաբերյալ Շմիթը քննադատեց Հանձնաժողովին՝ նախկին հանձնակատար Բրետոնին հրապարակավ չպաշտպանելու համար, որին Վաշինգտոնը արգելել էր ճանապարհորդել՝ ամերիկյան սոցիալական ցանցերի և տեխնոլոգիական հսկաների կարգավորման անարդար ջանքերի պատճառով։ Հանձնաժողովի խոսնակ Թոմաս Ռեգնիեն այդ ժամանակ ասել էր, որ հանձնակատարների կոլեգիան համաձայնել է Բրետոնին տրամադրել իրավական և ֆինանսական աջակցություն։
Բրետոնը այն հանձնակատարն էր, որը առաջ մղեց և օգնեց կիրառել ԵՄ «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքը (DSA), որը կանոնակարգ է, որը նախատեսված է խոշոր առցանց հարթակներում բովանդակության մոդերացիայի քաղաքականությունը կիրառելու համար։
Շմիտն ասաց, որ օրենքները, որոնցից ԱՄՆ-ն դժգոհ է, որոնք կարգավորում են թվային ծառայությունները և թվային շուկաները, ընդունվել են բոլոր 27 հանձնակատարների, այդ թվում՝ ֆոն դեր Լեյենի կողմից, և ոչ միայն Բրետոնի կողմից։
«Սա այն կետն է, երբ մենք պետք է ավելի շատ համերաշխություն ցուցաբերեինք և ասեինք՝ «ոչ, սա մեկը չէ, սա մենք բոլորս ենք»։ Բայց գիտեք, քաջությունը միշտ չէ, որ կիսվում է, այդ թվում՝ քաղաքական ոլորտներում», – ասաց նա։
Շմիտը նաև քննադատեց Հանձնաժողովի ապակարգավորման ջանքերը, որոնք ձգտում են կրճատել բյուրոկրատիան տեխնոլոգիաներից մինչև շրջակա միջավայրի քաղաքականություն՝ այսպես կոչված համալիր փաթեթների միջոցով։
Նա ասաց, որ չնայած օրենքներ մշակելը կարող է չափազանց երկար տևել, «միայն մեկ ակնթարթում դուք կարող եք հրապարակել այս հակաօրենսդրական ակտը կամ փորձել ամբողջ գործընթացը հետ մղել»։ Նա ասաց, որ սա «լավ միջոց չէ» բյուրոկրատիայի կրճատման հարցը լուծելու համար։
Կենտրոնակենտրոն ձախակողմյան այլ գործիչներ նույնպես արձագանքել են քննադատությանը։ Իրաչե Գարսիան՝ խորհրդարանում սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբակցության ղեկավարը, համեմատել է կարգավորման գործընթացը Դոնալդ Թրամփի խաղացանկից դուրս եկած մի բանի հետ։
Եվրոպական օմբուդսմենը նոյեմբերին հայտարարել է, որ Հանձնաժողովի կողմից համալիր գործընթացի կառավարումն ունի «ընթացակարգային թերություններ», որոնք հավասարազոր են «վատ կառավարման»՝ հղում անելով սեղմված ժամանակացույցին և բարեփոխումների մշակման արագությանը։
Հանձնաժողովը հետևողականորեն արդարացրել է համալիր փաթեթները որպես պարզեցման միջոցառումներ, որոնք ուղղված են մրցունակության բարձրացմանը և բիզնեսի վրա վարչական բեռի կրճատմանը։
