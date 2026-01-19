Կօգտագործեն ԵՄ-ի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքները, եթե Թրամփի նոր մաքսատուրքերը իրականություն դառնան

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը երկուշաբթի օրը փորձել է կանխել Գրենլանդիայի շուրջ Դոնալդ Թրամփի հետ բախման վերաճումը Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի միջև նոր առևտրային պատերազմի՝ կոչ անելով «հավասարակշռված» արձագանքել ԱՄՆ նախագահի վերջին սակագնային սպառնալիքներին։
Այս մոտեցումը ազդանշան էր Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդների միջև մարտավարական տարաձայնությունների մասին՝ կապված այն բանի հետ, թե ինչպես արձագանքել Թրամփի՝ հաջորդ ամիս մի քանի եվրոպական երկրների վրա նոր սակագներ սահմանելու սպառնալիքին։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կիրակի օրը կոչ արեց Բրյուսելին ակտիվացնել ԵՄ-ի Հակահարվածային գործիքը (ACI)՝ ԵՄ-ի «առևտրային բազուկան», ի պատասխան Թրամփի՝ հաջորդ ամիս եվրոպական երկրների վրա նոր սակագներ սահմանելու սպառնալիքին։
Մյուս կողմից, Մերցը կոչ արեց Թրամփի նկատմամբ ավելի քիչ բախումային մոտեցում ցուցաբերել՝ ընդունելով, որ առևտրային պատերազմը հատկապես վնասակար կլինի Գերմանիայի արտահանման վրա կենտրոնացած տնտեսության համար, միաժամանակ վստահություն հայտնելով, որ Բեռլինն ու Փարիզը կգտնեն ընդհանուր դիրքորոշում։
«Ֆրանսիան ամերիկյան մաքսատուրքերից տարբեր չափով է տուժում, քան մենք, և այս առումով ես հասկանում եմ, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը և Ֆրանսիայի նախագահը ցանկանում են մի փոքր ավելի կոշտ արձագանքել, քան մենք», – ասաց Մերցը: «Այնուամենայնիվ, մենք փորձում ենք ընդունել և կկարողանանք գտնել ընդհանուր դիրքորոշում» մինչև հինգշաբթի օրը Բրյուսելում ԵՄ առաջնորդների հանդիպումը։
Գերմանացի պաշտոնյաները հաճախ են արտահայտել իրենց հիասթափությունը, որ Մակրոնը պատրաստ է եղել ավելի մարտական մոտեցում ցուցաբերել Թրամփի նկատմամբ, բայց այնքան ագրեսիվ չի գործել Եվրոպայի ինքնավարությունը ԱՄՆ-ից մեծացնելու համար՝ աշխարհի այլ մասերի հետ լրացուցիչ առևտրային համաձայնագրեր կնքելով: Օրինակ՝ ֆրանսիական ընդդիմությունը երկար ժամանակ խոչընդոտել է Եվրոպայի գործարքը Հարավային Ամերիկայի Մերկոսուր առևտրային դաշինքի հետ։
Մերցն ասել է, որ մտադիր է փորձել հանդիպել Թրամփի հետ չորեքշաբթի օրը Դավոսում, որպեսզի փորձի նվազեցնել լարվածությունը և փոխել նախագահի կարծիքը մաքսատուրքերի վերաբերյալ, ասելով, որ կարծում է, որ Գրենլանդիան պաշտպանելու և առևտրային պատերազմը կանխելու համար համատեղ լուծում գտնելը դեռևս հասանելի է։
«Վերջին 12 ամիսների փորձից մենք գիտենք, որ Թրամփը բազմիցս սպառնում է մաքսատուրքեր սահմանել», – ասաց Մերցը։ «Նա հաճախ է դա անում, բայց բավականին հաճախ նրա հետ զրույցներն ու բանակցությունները նրան ստիպում են ձեռնպահ մնալ դրանից։ Եվ սա իմ ռազմավարությունն է եղել վերջին ինը կամ վերջին ութ ամիսների ընթացքում՝ պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Եվ ես կշարունակեմ դա անել ճիշտ նույն ձևով»։
Ի տարբերություն դրա, Ֆրանսիայի նախագահը շատ ավելի անկեղծ է եղել Թրամփի առևտրային սպառնալիքներին հակազդելու հարցում։
«Ոչ մի սպառնալիք կամ սպառնալիք մեզ վրա չի ազդի», – ասել է Մակրոնը շաբաթավերջին X-ում գրառման մեջ։ «Սակագնային սպառնալիքները անընդունելի են և տեղ չունեն այս համատեքստում։ Եվրոպացիները կարձագանքեն միասնական և համակարգված ձևով, եթե դրանք հաստատվեն։ Մենք կապահովենք, որ եվրոպական ինքնիշխանությունը պահպանվի։ Այս ոգով ես կհամագործակցեմ մեր եվրոպացի գործընկերների հետ»։
Մերցը նույնպես չի բացառել եվրոպական հակահարվածը, եթե Թրամփը շարունակի կիրառել սակագները, չնայած նա հատուկ չի նշել ԵՄ-ի այսպես կոչված առևտրային բազուկան։
«Մենք մեր տրամադրության տակ ունենք գործիքների մի շարք, և մենք համաձայն ենք, որ չենք ուզում դրանք օգտագործել», – ասել է Մերցը։ «Բայց եթե մենք ստիպված լինենք օգտագործել դրանք, ապա մենք դա կանենք։ Ի՞նչ չափով, ի՞նչ ինտենսիվությամբ։ Դա կախված կլինի ԱՄՆ կառավարության հետ ստեղծված իրավիճակից»։
Ֆրանսիան և Գերմանիան պնդում են օգտագործել ԵՄ-ի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքները, եթե Թրամփի նոր մաքսատուրքերը իրականություն դառնան:
Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարները հայտարարել են, որ ԵՄ-ն պետք է կարողանա օգտագործել իր տրամադրության տակ եղած բոլոր գործիքները, եթե ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փետրվարի 1-ին եվրոպական ապրանքների մաքսատուրքերը 10%-ով բարձրացնի։
Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարներ Լարս Քլինգբեյլը և Ռոլան Լեսկյուրը հայտարարել են, որ կհորդորեն եվրոպացի գործընկերներին օգտագործել իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր գործիքները, ինչպիսիք են հարկադրանքի դեմ պայքարի միջոցները, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կատարի իր սպառնալիքը՝ եվրոպական ապրանքների մաքսատուրքերը 10%-ով բարձրացնելու վերաբերյալ։
Երկու նախարարներն էլ երկուշաբթի օրը լրագրողներին ասել են, որ իրենք կանեն ամեն ինչ՝ այդ մաքսատուրքերի կիրառումը կանխելու համար, բայց եթե ԱՄՆ-ն շարունակի իր սպառնալիքը, Եվրամիությունը պետք է համապատասխանաբար գործի։
Լեսկյուրը Թրամփի ճնշումը անվանել է «անընդունելի» և ասել, որ մաքսատուրքերը չպետք է օգտագործվեն որպես զենք։
«Եվրոպան պետք է համոզվի, որ կիրառված սպառնալիքները չեն դառնա իրականություն», – ասել է նա Բրյուսելում։ «Մենք պետք է ցույց տանք, որ պատրաստ ենք օգտագործել մեր տրամադրության տակ եղած բոլոր գործիքները՝ լինեն դրանք սակագներ, առևտրային համաձայնագրեր, թե հարկադրանքի դեմ միջոցներ»։
Քլինգբելն ասաց, որ իրավիճակի լրջությունը չպետք է թերագնահատել։
«Հիմա ժամանակն է, որ մեր ամերիկացի ընկերներն ասեն՝ «մենք չենք ուզում սրացում»։ Մենք նաև ուզում ենք, որ շատ ընկերություններ խուսափեն սրացումից։ Բայց եթե նախագահ Թրամփը կատարի այն, ինչ հայտարարեց փետրվարի 1-ին, ապա մենք պետք է գիտակցաբար արձագանքենք»։
Շաբաթավերջին Թրամփը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն 10%-ով կբարձրացնի եվրոպական ապրանքների մաքսատուրքերը, եթե դաշինքը շարունակի դեմ դուրս գալ Գրենլանդիան վերահսկողությունը ստանձնելու նրա ջանքերին։
ԵՄ-ն այնտեղ կարող է օգտագործել Հակահարվածային գործիքը, որը թույլ է տալիս դաշինքին պատժել անբարյացակամ պետություններին տնտեսական հարկադրանքի համար՝ սահմանափակելով նրանց մասնակցությունը պետական գնումների մրցույթներին, սահմանափակելով առևտրային լիցենզիաները և նույնիսկ փակելով մուտքը միասնական շուկա։
2023 թվականին ընդունված այս գործիքը երբեք չի օգտագործվել, սակայն ԱՄՆ նախագահի կողմից շաբաթավերջին սպառնալիքների սրումը հանգեցրեց գործիքի կիրառման կոչերի, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից։
ԵՄ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները, այդ թվում՝ նախկին հանձնակատարներ Պաոլո Ջենտիլոնին և Սեսիլիա Մալմստրյոմը, նույնպես աջակցել են գործիքի կիրառմանը։
