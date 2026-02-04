Մակրոնը նոր սիրախաղ է սկսում Պուտինի հետ՝ իբր գյուղատնտեսություն են քննարկելու

Մակրոնը հայտարարում է, որ տեխնիկական աշխատանքներ են տարվում Պուտինի հետ Ուկրաինայում պատերազմի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար:
Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարում է, որ քննարկումները ընթանում են «տեխնիկական մակարդակով», միաժամանակ դատապարտելով Մոսկվայի հրաժարումը Ուկրաինայի շուրջ խաղաղ բանակցություններին մասնակցելուց։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երեքշաբթի օրը ազդարարեց, որ պատրաստ է վերսկսել երկխոսությունը իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Ֆրանսիայի արևելք կատարած այցի ժամանակ Մակրոնը հայտարարեց, որ շփումները շարունակվում են «տեխնիկական մակարդակով»։ Նա ասաց, որ գործընթացն իրականացվում է «թափանցիկության և խորհրդակցության» պայմաններում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, բայց ժամանակացույց չնշեց։
Մակրոնը նաև դատապարտեց Ռուսաստանի կողմից վերջերս Ուկրաինայի ենթակառուցվածքների վրա կատարված հարձակումները՝ դրանք որակելով «անհանդուրժելի»։
Երեքշաբթի օրը ռուսական ուժերը լայնածավալ հարվածներ հասցրին Ուկրաինայի էլեկտրացանցին՝ երկրում սառնամանիքային պայմաններում։ Հարձակումները չեն ցույց տալիս «խաղաղության համար բանակցելու իրական պատրաստակամություն», – ասաց Մակրոնը։
Մոտ չորս տարի առաջ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից ի վեր, եվրոպացի առաջնորդների մեծ մասը որոշել է Պուտինին հեռու պահել։
Սակայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի առաջնորդի միջև վերջերս տեղի ունեցած մերձեցումը վերսկսել է բանավեճերը եվրոպական մայրաքաղաքներում, որոնք իրենց զգում են խաղաղության բանակցություններից դուրս։
Հունվարի սկզբին Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հայտարարեց, որ «ժամանակն է, որ Եվրոպան նույնպես խոսի Ռուսաստանի հետ»՝ կոչ անելով նշանակել եվրոպացի «հատուկ դեսպան», որը կխոսի միասնական ձայնով։
Ի տարբերություն դրա, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կրկին հայտարարեց Պուտինի հետ դիվանագիտական ուղիների վերաբացման դեմ՝ հղում անելով Ռուսաստանի նախագահի «մաքսիմալիստական պահանջներին»։
Անցյալ դեկտեմբերին Մակրոնն ասաց, որ «կրկին օգտակար կլինի խոսել Վլադիմիր Պուտինի հետ», հայտարարություն, որն այդ ժամանակ ողջունվեց Կրեմլի կողմից։
Սակայն նա խիստ քննադատության ենթարկվեց 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի ներխուժումից հետո ամիսներին բանակցությունները շարունակելու համար, նախքան շփումները աստիճանաբար դադարեցնելը և իր դիրքորոշումը կոշտացնելը։
Մակրոնը և Պուտինը վերջին անգամ զրուցել են հուլիսին՝ գրեթե երկու ժամ տևած հեռախոսազրույցի ժամանակ, որը կենտրոնացած էր Ուկրաինայի և Մերձավոր Արևելքի վրա։ Սա նրանց առաջին ուղիղ շփումն էր գրեթե երեք տարվա ընթացքում։
Նրանց նախորդ շփումը, որը տեղի է ունեցել 2022 թվականի սեպտեմբերին, վերաբերում էր Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Զապորոժիեի ատոմակայանին։
Բաց մի թողեք
Պատրա՞ստ է արդյոք Պուտինը խաղաղության. Աբու Դաբիի բանակցությունները կբացահայտեն
Արտառոց դեպք՝ Երևանում․ շտապօգնության բժիշկների հերթապահ բրիգադները 2 բուժառուի տեղափոխել են «Արմենիա» բժշկական կենտրոն, որտեղ հրաժարվում են նրանց ընդունել
Վեճ՝ ՆԱՏՕ-ի եւ Միացյալ Նահանգների հետ ԵՄ ունեցած հարաբերությունների վատացման ֆոնին