Թրամփը ծաղրել է Մակրոնին՝ վերհիշելով իրենց հեռախոսազրույցի մանրամասները

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ծաղրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին՝ վերհիշելով իրենց հեռախոսազրույցի մանրամասները։

Ըստ Թրամփի՝ զրույցի ընթացքում նա Մակրոնին առաջարկել է դեղերի գների հետ կապված լուծում, սակայն Ֆրանսիայի առաջնորդը սկզբում հրաժարվել է։ Թրամփը նշել է, որ այնուհետև սպառնացել է 25% մաքսատուրքեր սահմանել։

«Նա ասաց, որ դա չի անի։ Ես ասացի, որ 25% մաքսատուրքեր կսահմանեմ։ Հետո նա ասաց. «Ես կանեմ դա»։ Սա զրույցի ավարտն էր», – ասել է Թրամփը՝ ավելացնելով հեգնական դիտողություն այն մասին, որ Մակրոնը զրույցի ընթացքում արևային ակնոցներ չի կրել։

