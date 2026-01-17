Եվրոպական հանձնաժողովը կոչ է անում ծանր արդյունաբերությանը աջակցել «Արտադրված է Եվրոպայում» արտադրությանը

Եվրոպական հանձնաժողովը խնդրում է բիզնես առաջնորդներին «աջակցել և ստորագրել» Ֆրանսիայի կողմից ղեկավարվող նախաձեռնությունը՝ եվրոպական արդյունաբերական արտադրության մասնաբաժինը մեծացնելու համար:
ԵՄ գործադիր մարմնի կոչը հնչել է «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքի ներկայացումից մի քանի օր առաջ:
Եվրոպական հանձնաժողովը աջակցություն է խնդրում ծանր արդյունաբերության ներկայացուցիչներից, ինչպիսիք են պողպատի կամ ալյումինի ոլորտները, առաջիկա օրենսդրության մեջ «Արտադրված է Եվրոպայում» բաղադրիչը աջակցելու համար:
Նպատակն է վերակենդանացնել Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների մրցակցության պայմաններում դժվարություններ ունեցող արդյունաբերությունը։
Կոչը հնչում է ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքի (IAA) հայտարարության նախապատրաստական աշխատանքներին նախորդող ժամանակահատվածում։ Դրա նպատակն է խթանել էներգատար արդյունաբերությունների ապաածխածնացումը՝ միաժամանակ պահպանելով եվրոպական արտադրության մրցունակությունը։
Նմանատիպ օրինագիծ է ընդունվել Եվրոպական Միության կողմից 2024 թվականին՝ առաջնահերթություն տալով ներքին մաքուր տեխնոլոգիաների արտադրությանը, քանի որ դաշինքը մրցում է մինչև 2050 թվականը ցանցային չեզոքության հասնելու համար։
«Էներգետիկայի վրա հիմնված տնտեսական հարաբերությունների վերադարձը՝ մաքսային տուրքերի, զանգվածային սուբսիդիաների, արտահանման սահմանափակումների և անարդար մրցակցության միջոցով, Եվրոպային թողնում է հստակ ընտրության առաջ. կամ մենք զինվում ենք հավակնոտ, պրագմատիկ արդյունաբերական քաղաքականությամբ, կամ մենք ընդունում ենք մեր արդյունաբերական բազայի, գիտելիքների և տնտեսական ինքնիշխանության աստիճանական քայքայումը», – ասվում է Ֆրանսիայի գործադիր փոխնախագահ Ստեֆան Սեժուրնի կողմից ուղարկված նամակում։
Վերլուծաբանները նշում են, որ IAA-ն կարող է զգալիորեն խթանել ԵՄ արդյունաբերական մրցունակությունը, քանի որ պատմականորեն էներգախնայող ոլորտները, ինչպիսիք են ցեմենտի և պողպատի արտադրությունը, և նորարարական զրոյական տեխնոլոգիաները պայքարում են ցածր պահանջարկի և վնասում են միջազգային մրցակցությանը։
Այնուամենայնիվ, քննադատները պնդում են, որ ապագա օրենքը կարող է ունենալ բացասական ազդեցություն՝ խաթարելով մրցունակությունը ԵՄ միասնական շուկայում, հատկապես հաշվի առնելով ավելի առաջադեմ արդյունաբերական շրջանակները այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և Գերմանիան։
«Երբ օգտագործվում է եվրոպական պետական միջոց, այն պետք է նպաստի եվրոպական արտադրությանը», – ասվում է նամակում, որը ձգտում է ապահովել, որ «Եվրոպան մնա արդյունաբերական տերություն», այլ ոչ թե «պասիվ շուկա»։
Ջրածնի արտադրության գործարանի էլեկտրոլիզատորի տեխնիկական սարքավորումները գտնվում են Գերմանիայի Էլսֆլեթի Հունտորֆ շրջանում գտնվող EWE տարածքում։
Ջրածնի արտադրության գործարանի էլեկտրոլիզատորի տեխնիկական սարքավորումները գտնվում են Գերմանիայի Էլսֆլեթի Հունտորֆ շրջանում գտնվող EWE տարածքում։
Ինը երկրների խումբը՝ ներառյալ Չեխիան, Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Իռլանդիան, Լատվիան, Մալթան, Պորտուգալիան, Շվեդիան և Սլովակիան, դեկտեմբերին զգուշացրել էին, որ Հանձնաժողովի ապագա օրենքը կարող է «հետևանքներ ունենալ արդյունավետ մրցակցության, գների և որակի մակարդակի, ինչպես նաև բիզնեսի վրա»։
Միևնույն ժամանակ, Լեհաստանը և Նիդեռլանդները աջակցում են ազդեցության գնահատման կոչերին։
Քվոտաներ, առաջարկ և պահանջարկ, պետական օգնություն
Քաղաքական քննարկումները չափանիշների, խթանների և տեղական արտադրանքի թույլտվությունների վերաբերյալ դեռևս ընթացքի մեջ են, Euronews-ին ասել է ԵՄ դիվանագետը, որը խոսել է անանունության պայմանով։
Նույնը վերաբերում է ֆինանսավորմանը, քանի որ ԵՄ գործադիր մարմինը ուսումնասիրում է ԵՄ ֆինանսավորումը վերջին նախաձեռնությանը կապելու ուղիները։ Դաշինքի բազմամյա բյուջեն (ԲՖԲ) և ԵՄ մրցունակության հիմնադրամը նախատեսված են օգնելու եվրոպական արդյունաբերություններին։
ԵՄ դիվանագետը նշել է, որ հանձնաժողովը դեռևս չի համաձայնեցրել առաջիկա օրենքի շրջանակներում արտադրվող եվրոպական արտադրանքի մասնաբաժնի տոկոսը, սակայն որպես հնարավոր տարբերակներ են առաջարկվել 60%-ից մինչև 80% թվեր։
«Երբ որոշվի, այս ցուցանիշը կներառի հատուկ տարբերակումներ՝ ներմուծման և արտահանման հարցերը լուծելու համար», – ասել է ԵՄ դիվանագետը՝ նշելով, որ ԵՄ-ում արտադրող ոչ եվրոպական ընկերությունների արտադրանքը կարող է համարվել «Արտադրված Եվրոպայում»։
Եվրոպան արդեն իսկ առաջատար է բիզնեսի համար ավելի խիստ բնապահպանական չափանիշներ սահմանելու հարցում, ինչը հանգեցրել է արտադրության ավելի բարձր գների, և նոր օրենքը կարող է հանգեցնել դրանց հետագա աճի։
Հանձնաժողովը դիտարկում է «առաջարկի և պահանջարկի համապատասխանեցման պայմաններ ստեղծելու» հնարավորությունը, ասել է ԵՄ դիվանագետը։ Այդ նպատակով ԵՄ գործադիր մարմինը նախատեսում է ստեղծել այսպես կոչված «առաջատար շուկաներ»՝ Եվրոպայում կայուն, ցածր ածխածնային արդյունաբերական արտադրանքի պահանջարկը խթանելու համար։
Մոտեցումը ձգտում է ստեղծել մաքուր տեխնոլոգիաների և դրանց արտադրանքի, ինչպիսիք են կանաչ պողպատը և ջրածինը, կանխատեսելի շուկա՝ պահանջարկի կողմնային քաղաքականության միջոցառումների միջոցով։
Պետական օգնության միջոցով ֆինանսական աջակցությունը՝ նկատի ունենալով կառավարության կողմից պետական միջոցներն օգտագործողը որոշակի ընկերություններին կամ ոլորտներին վարկեր, դրամաշնորհներ կամ հարկային արտոնություններ տրամադրելու համար, հավանաբար որոշակի փոփոխություններ կկրի IAA-ի շրջանակներում։
«Անդամ պետությունները, հավանաբար, կազատվեն Եվրոպական հանձնաժողովին ածխածնի արտանետումների նվազեցման նախագծերի ֆինանսավորման հարցում տեղեկացնելուց», – ասաց ԵՄ դիվանագետը։
Գործարար առաջնորդների արձագանքները
Եվրոպական արդյունաբերության առաջնորդները, կարծես, ընկալունակ են արձագանքում Հանձնաժողովի կոչին՝ ակտիվացնել ներքին արտադրությունը՝ նշելով Չինաստանի հետ 2025 թվականին «ռեկորդային 350 միլիարդ եվրո առևտրային դեֆիցիտը», ըստ Euronews-ի կողմից տեսած երկրորդ նամակի։
Արդյունաբերության առաջնորդները նշում են, որ IAA-ն ներկայացնում է «տնտեսական անկախության ակտ»՝ արձագանքելով Դրագիի զեկույցին։ Այս զեկույցում Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագին կոչ է արել ԵՄ27-ին կրճատել բացը Չինաստանի և այլ մրցակիցների հետ, հակառակ դեպքում ռիսկի դիմել «դանդաղ տանջանքի»։
«Չինացիներն ունեն «Արտադրված է Չինաստանում», ամերիկացիները՝ «Գնել ամերիկյան», և մյուս տնտեսական տերությունների մեծ մասն ունի նմանատիպ սխեմաներ, որոնք նախապատվություն են տալիս իրենց սեփական ռազմավարական ակտիվներին։ Ուրեմն ինչո՞ւ մենք ոչ»։ ասվում է նամակում, որը պետք է ստորագրեն ԵՄ բիզնեսները։
Եվրոպացի արտադրողների կողմից ակնկալվող արտադրության աճի պատճառով, ոլորտի առաջատարները ֆինանսական աջակցություն են խնդրում «հանրային աճուրդի, ուղղակի պետական օգնության կամ ֆինանսական աջակցության այլ ձևի» միջոցով։
«Հիմա ժամանակն է, որ Եվրոպան ավելի շատ արտադրի, և ամենակարևորը՝ ավելի ռազմավարական։ Մեր տնտեսական անվտանգությունն ապահովելու համար մենք պետք է աջակցենք և նվազեցնենք մեր հիմնական արժեքային շղթաների ռիսկերը», – ասվում է նամակում։
Դեկտեմբերին հետաձգվելուց հետո IAA-ն նախատեսվում է ներկայացնել հունվարի 29-ին, սակայն, ըստ գործին մոտ կանգնած աղբյուրների, կարող է հետագա ուշացումներ ունենալ։
