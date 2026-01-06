Մադուրոն ԱՄՆ դատարանում առաջին անգամ ներկայացել է թմրանյութերի հետ կապված մեղադրանքներով և չի ընդունել իր մեղքը

Մադուրոյի փաստաբանները կվիճարկեն նրա ձերբակալման օրինականությունը՝ պնդելով, որ նա որպես ինքնիշխան պետության ղեկավար անձեռնմխելի է քրեական հետապնդումից։
Վենեսուելայի Նիկոլաս Մադուրոն երկուշաբթի օրը ԱՄՆ դատարանում իր առաջին ելույթի ժամանակ՝ Կարակասում ԱՄՆ-ի ցնցող ռազմական գործողության ժամանակ ձերբակալվելուց ընդամենը մի քանի օր անց, անմեղ է ճանաչել թմրանյութերի հետ կապված մեղադրանքները։
«Ես անմեղ եմ։ Ես մեղավոր չեմ այստեղ նշված ոչ մի բանում», – ասաց նա դատավոր Ալվին Հելլերշտեյնին։
«Ես պարկեշտ մարդ եմ, իմ երկրի նախագահը»։
Մադուրոն ներկայացել է իր կնոջ՝ Սիլիա Ֆլորեսի հետ միասին, որը նույնպես անմեղ է ճանաչվել նմանատիպ մեղադրանքներով՝ դատարանին ասելով, որ ինքը «լիովին անմեղ է»։
Դատարանի արձանագրությունների համաձայն՝ Մադուրոն վարձել է փաստաբան Բարի Ջոել Փոլաքին, որը, հավանաբար, առավել հայտնի է Wikileaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին ներկայացնելով։
Դատավորը հրամայել է երկուսին էլ մնալ ճաղերի ետևում և նշանակել է նոր լսման ամսաթիվ՝ մարտի 17-ը։
Շաբաթ օրը հրապարակված 25 էջանոց մեղադրական եզրակացությունը Մադուրոյին և մյուսներին մեղադրում է թմրամիջոցների կարտելների հետ համագործակցելու մեջ՝ ԱՄՆ հազարավոր տոննա կոկաինի տեղափոխումը հեշտացնելու համար։ Նրանք կարող են դատապարտվել ցմահ ազատազրկման, եթե դատապարտվեն։
Նա և նրա կինը տարիներ շարունակ գտնվել են ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ, ինչը անօրինական է դարձնում ցանկացած ԱՄՆ քաղաքացու համար նրանցից գումար վերցնելը՝ առանց նախապես ֆինանսների նախարարությունից լիցենզիա ստանալու։
Մինչդեռ Մադուրոյի դեմ մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ վենեսուելացի պաշտոնյաները անմիջականորեն աշխատել են «Տրեն դե Արագուա» խմբավորման հետ, ապրիլին հրապարակված ԱՄՆ հետախուզական ծառայությունների գնահատականը, որը հիմնված է հետախուզական համայնքի 18 գործակալությունների տվյալների վրա, չի հայտնաբերել «Տրեն դե Արագուա»-ի և Կարակասի ռեժիմի միջև համակարգվածություն։
Այլ բաների շարքում, մեղադրական եզրակացությունը նաև մեղադրում է Մադուրոյին և նրա կնոջը թմրանյութերի փող պարտք ունեցողների կամ նրանց թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության գործողությունները խաթարող անձանց առևանգումները, ծեծը և սպանությունները պատվիրելու մեջ։
Մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ դա ներառում էր Կարակասում տեղի թմրավաճառի սպանությունը։
Մադուրոյի կինը նաև մեղադրվում է 2007 թվականին հարյուր հազարավոր դոլարների կաշառք ստանալու մեջ՝ «մեծածավալ թմրավաճառի» և Վենեսուելայի ազգային թմրանյութերի դեմ պայքարի գրասենյակի տնօրենի միջև հանդիպում կազմակերպելու համար, որի արդյունքում ստացվել են լրացուցիչ ամսական կաշառքներ, որոնց մի մասը, ըստ մեղադրական եզրակացության, անցել է Մադուրոյի կնոջը։
ԱՄՆ իրավական համակարգում որպես քրեական մեղադրյալ, Մադուրոն կունենա նույն իրավունքները, ինչ ցանկացած այլ անձ, որը մեղադրվում է հանցագործության մեջ, այդ թվում՝ սովորական նյույորքցիներից բաղկացած ժյուրիի կողմից դատվելու իրավունքը։
Մադուրոյի փաստաբանները, ինչպես սպասվում է, կվիճարկեն նրա ձերբակալության օրինականությունը՝ պնդելով, որ նա անձեռնմխելի է քրեական հետապնդումից որպես ինքնիշխան պետության ղեկավար։
Պանամայի ուժեղ դեմք Մանուել Նորիեգան անհաջող կերպով օգտագործեց նույն պաշտպանությունը, երբ ԱՄՆ-ն նրան գերի վերցրեց 1990 թվականին նմանատիպ ռազմական ներխուժման ժամանակ։
Սակայն ԱՄՆ-ն չի ճանաչում Մադուրոյին որպես Վենեսուելայի օրինական ղեկավար, հատկապես 2024 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, որոնք շատ վիճելի էին։
Վենեսուելայի նոր ժամանակավոր նախագահ, Մադուրոյի փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսը, պահանջել է, որ ԱՄՆ-ն վերադարձնի Մադուրոյին, որը հերքել է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ իր ներգրավվածությունը։
Այնուամենայնիվ, կիրակի ուշ երեկոյան նա նաև ավելի հաշտեցնող տոնով է հանդես եկել սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ՝ կոչ անելով Թրամփին համագործակցել և ԱՄՆ-ի հետ «հարգալից հարաբերություններ» հաստատել։
Ձերբակալությունից առաջ Մադուրոն և նրա դաշնակիցները պնդում էին, որ ԱՄՆ գործողությունները Վենեսուելայի հարուստ նավթային և հանքային պաշարները վերահսկելու փորձի մի մասն են։
ԱՄՆ-ն շաբաթ օրը ռազմական գործողության ժամանակ գերի վերցրեց Մադուրոյին և նրա կնոջը՝ գերի վերցնելով նրանց իրենց խիստ ամրացված տանը։
Թրամփն ասաց, որ ԱՄՆ-ն ժամանակավորապես «կկառավարի» Վենեսուելան, սակայն պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կիրակի օրը հայտարարեց, որ չի կառավարելու երկիրը ամեն օր, բացի գոյություն ունեցող «նավթային կարանտինի» կիրառումից։
Կիրակի օրը Թրամփը ենթադրեց, որ ցանկանում է Վաշինգտոնի իշխանությունը տարածել արևմտյան կիսագնդի վրա։
Air Force One-ում ելույթ ունենալով՝ նա Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոյին անվանեց «հիվանդ մարդ, ով սիրում է կոկաին պատրաստել և վաճառել այն Միացյալ Նահանգներին։ Եվ նա դա երկար չի անելու»։
Նա կոչ արեց Վենեսուելայի նախագահ Ռոդրիգեսին ապահովել «լիակատար մուտք» իր երկիր, հակառակ դեպքում կբախվի հետևանքների։
