«Make America Go Away» գլխարկները ժողովրդականության աճ են գրանցում Գրենլանդիայի շուրջ վեճի ֆոնին

«Make America Go Away» և «NU DET NUUK» գրություններով կարմիր գլխարկները դարձել են Գրենլանդիայի դիմադրության խորհրդանիշ Դոնալդ Թրամփի պահանջներին։
Համացանցում հայտնվել է գրենլանդացիների քաղաքական ընդդիմության քայքայիչ խորհրդանիշ՝ «Make America Go Away» գրությամբ կարմիր գլխարկներ։
Եթե կարծում եք, որ Գրենլանդիայում և Դանիայում հայտնվող կարմիր գլխարկները զարմանալիորեն ծանոթ են թվում, ապա ճիշտ կլինեք։
«Make America Go Away» գրությամբ դաջված գլխարկները նախատեսված են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորած MAGA շարժումը, որը հայտնի է նաև որպես «Make America Great Again» արշավ, ծաղրելու համար։
Կոպենհագենի վինտաժ հագուստի խանութի սեփականատեր Ջեսպեր Ռաբե Տոննեսենի կողմից ստեղծված գլխարկները ձախողվել են անցյալ տարի՝ դրանց մեկնարկից հետո։ Այժմ, երբ ԱՄՆ-ԵՄ լարվածությունը սրվել է, դիզայնը նոր հետաքրքրություն է առաջացնում։
Չնայած եվրոպացի առաջնորդների բողոքներին, Թրամփը կրկնապատկում է Գրենլանդիայի կիսաինքնավար դանիական տարածքը նվաճելու իր մտադրությունը՝ սպառնալով լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանել իր ճանապարհին կանգնած ութ եվրոպական երկրների նկատմամբ։
«Երբ Ամերիկայի պատվիրակությունը մեկնեց Գրենլանդիա, մենք սկսեցինք հասկանալ, որ սա, հավանաբար, կատակ չէր. սա ռեալիթի շոու չէ, այլ իրականություն», – ասաց 58-ամյա Տոննեսենը։
«Այսպիսով, ես ասացի. լավ, ի՞նչ կարող եմ անել»։ Կարո՞ղ եմ զվարճալի ձևով շփվել լավ ուղերձով և միավորել դանիացիներին՝ ցույց տալու համար, որ դանիացի ժողովուրդը աջակցում է Գրենլանդիայի ժողովրդին»։
Տոննեսենի կողմից նախագծված սկզբնական գլխարկի վրա բառերի խաղ կար. «Nu det NUUK!» — դանիական «Nu det nok» արտահայտության փոփոխություն։ Դա նշանակում է «Հիմա բավական է», փոխարինելով Նուուկը՝ Գրենլանդիայի փոքրիկ մայրաքաղաքը։
Գլխարկներ վաճառող մեկ այլ խմբի հիմնադիր՝ «Greenland Support»-ի Վիկտոր Շյոթը, «Business Insider»-ին ասել է, որ իր պատվերների մեծ մասն այժմ գալիս է ԱՄՆ-ից՝ Դանիայից, Գերմանիայից, Իռլանդիայից, Մեծ Բրիտանիայից և Սկանդինավյան երկրներից առաջ։ Շյոթի խոսքով՝ ամբողջ շահույթը ուղղվում է Գրենլանդիայի մանկական բարեգործական կազմակերպությանը, ինչը հետագայում մեծացրել է հետաքրքրությունը արշավի նկատմամբ։
Շյոթը շեշտել է, որ նախագիծը նպատակ չունի նսեմացնել Ամերիկային, այլ փոխարենը քննադատում է Թրամփի կողմից ներկայացված արտաքին քաղաքականության ոճը։
Թրամփը աչքերը սևեռած է Գրենլանդիայի վրա
Դոնալդ Թրամփի հետաքրքրությունը Գրենլանդիայի նկատմամբ նոր չէ։ 2019 թվականին նախագահը բացահայտ խոսել էր կղզին գնելու հնարավորության մասին, ինչը միջազգային զարմանք առաջացրեց և Դանիայի կողմից կտրուկ մերժում ստացավ։
Այնուամենայնիվ, Գրենլանդիան մեծ ռազմավարական նշանակություն ունի։ Այն գտնվում է Արկտիկայի և Ատլանտյան օվկիանոսի սահմանագծին, ունի բնական պաշարների հարուստ հանքավայրեր, այդ թվում՝ հազվագյուտ հանքանյութեր, և ԱՄՆ պաշտպանության և կապի համակարգերի կարևոր վայր։ Կղզում արդեն գտնվում է ԱՄՆ Պիտուֆիկ տիեզերական բազան, որը նախկինում հայտնի էր որպես Թուլեի ավիաբազա, որը կարևոր է օդային և տիեզերական մոնիթորինգի համար։
Դոնալդ Թրամփը առաջարկել է, որ Վաշինգտոնը պետք է ավելի մեծ վերահսկողություն ունենա Արկտիկական տարածաշրջանի նկատմամբ՝ ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հատկապես Ռուսաստանի և Չինաստանի ռազմական գործողությունների համատեքստում։ Մաքսատուրքերի սպառնալիքները և նույնիսկ ռազմական գործողությունները բացառելուց հրաժարվելը Եվրոպայում ընկալվել են որպես մտահոգիչ շեղում նախկին դաշինքային դիվանագիտությունից։
Գրենլանդիայի ինքնավարության պաշտպանները
Գրենլանդիայի հանրության արձագանքը արագ և վճռական է եղել։ Վերջին շաբաթներին Նուուկում և այլ քաղաքներում ցույցեր են տեղի ունեցել, որոնց բնակիչները շեշտում են, որ կղզու ապագան պետք է ձևավորվի միայն գրենլանդացիների կողմից։ Ցուցարարները հիշեցնում են, որ Գրենլանդիան, չնայած պաշտոնապես կապված է Դանիայի հետ, ունի լայն ինքնավարություն և տարիներ շարունակ քննարկում է հնարավոր անկախությունը՝ բայց իր սեփական պայմաններով և ոչ թե արտաքին ուժի ճնշման տակ։
Այսպիսով, կափարիչները դարձել են ավելին, քան վիրուսային նորույթ կամ նորաձևության հայտարարություն։ Դրանք դարձել են բողոք քաղաքականության կայսերական տոնի դեմ և հիշեցում Գրենլանդիայի ինքնորոշման իրավունքի մասին։
