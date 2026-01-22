Թվերով. Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կիսով չափ բաժանեց ԵՄ խորհրդարանը

Եվրոպացի օրենսդիրների հարցումը վճռորոշ համաձայնագիրը դանակի սայրին է դնում չորեքշաբթի օրվա կարևորագույն քվեարկությունից առաջ։
Ըստ քվեարկության մտադրությունների մեր վերլուծության՝ Եվրոպական խորհրդարանի անորոշ պատգամավորները կկնքեն կամ կխափանեն աշխարհի ամենամեծ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնագիրը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան անցյալ շաբաթավերջին աղմուկի մեջ ստորագրեցին երկար սպասված առևտրային համաձայնագիր Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի հետ։
Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը, որը 25 տարի է պատրաստվում, ընդգրկում է 700 միլիոն մարդու, և Բրյուսելը այն համարում է ԵՄ-ի համար կարևոր ռազմավարական գործիք՝ Լատինական Ամերիկայի հետ առևտրային կապերը ամրապնդելու համար, քանի որ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ հարաբերությունները վատթարանում են։
Սակայն մեգա-գործարքը դեռ պետք է ստանա Եվրոպական խորհրդարանի հավանությունը, նախքան ուժի մեջ մտնելը։
Մեր լրագրողները կապ հաստատեցին կուսակցական խմբերի և անհատ օրենսդիրների հետ և պարզեցին խորհրդարանի 719 Եվրախորհրդարանի պատգամավորներից 673-ի քվեարկության մտադրությունները։ Արդյունքները գործարքը վտանգի տակ դրեցին։
Ակնկալվում է, որ այդ օրենսդիրներից առնվազն 301-ը դեմ կլինեն Մերկոսուրի համաձայնագրին, եթե այն ընդունվի Խորհրդարանում, մինչդեռ 319 Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ կաջակցեն դրան։
Սա այն թիվն է, որը չորոշված և չհայտարարված օրենսդիրները կարող են հեշտությամբ փոխել։
Կարևորագույն փորձություն. Սա առևտրային համաձայնագրի համար վճռորոշ պահ է։
Խորհրդարանը ամիսներ շարունակ չի քվեարկելու համաձայնագրի վերաբերյալ, հնարավոր է՝ մինչև մայիս։ Սակայն չորեքշաբթի օրը օրենսդիրները կորոշեն, թե արդյոք համաձայնագրի տեքստը ուղարկե՞լ ԵՄ դատարան՝ իրավական վերանայման համար։
Գործընթացը կհետաձգի գործընթացը մինչև երկու տարով
Այս քվեարկությունը, ըստ էության, չորեքշաբթի է վերջնական հաստատման դեպքում մեծամասնությունը որոշելու համար։ Ակնկալվում է, որ համաձայնագրին աջակցող շատ օրենսդիրներ կմերժեն այն դատարան ուղարկելը։
Սակայն որոշների համար դա այդպես չէ. օրինակ՝ գերմանացի 12 «կանաչ» օրենսդիրները կողմ են համաձայնագրին, բայց նաև աջակցում են դրա դատարան ուղարկելուն՝ դրա օրինականությունը գնահատելու համար, ինչը չորեքշաբթի օրվա քվեարկությունն ավելի խիստ է դարձնում։
ԵՄ խորհրդում՝ դաշինքի միջկառավարական ճյուղում, համաձայնագիրը ստացավ որակյալ մեծամասնություն՝ չնայած Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Ավստրիայի, Իռլանդիայի և Հունգարիայի դեմ լինելուն։ Բելգիան ձեռնպահ մնաց. Իտալիան աջակցեց համաձայնագրին միայն այն բանից հետո, երբ ապահովեց երաշխիքներ և ֆինանսավորման պարտավորություններ իր ֆերմերների համար։
Խորհրդարանի կողմից համաձայնագրի դեմ քվեարկությունը մեծ հարված կհասցներ Բրյուսելին և Գերմանիայի գլխավորած համաձայնագրի կողմնակից ճամբարին։
«Մենք չպետք է թույլ տանք, որ այս հնարավորությունը վատնվի», – անցյալ շաբաթ ասաց արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը՝ կոչ անելով Եվրախորհրդարանին աջակցել համաձայնագրին։ «Մենք այլևս կարիք չունենք խոսելու Եվրոպայի ինքնիշխանության կամ Եվրոպայի գործելու կարողության մասին, եթե մեզ չհաջողվի դրական եզրակացության հասցնել նման ազատ առևտրի համաձայնագրերը»։
Ներքին պառակտումներ
Խորհրդարանում ընդդիմությունը գալիս է տարբեր կողմերից. ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի հայրենասերներ» և ձախակողմյան խմբերի օրենսդիրները, ինչպես սպասվում է, կքվեարկեն համաձայնագրի դեմ։
Մյուս քաղաքական խմբերը բաժանված են։ Նույնիսկ ֆոն դեր Լեյենի սեփական Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության շարքերում, օրենսդիրների մեկ հինգերորդը, ինչպես սպասվում է, կքվեարկի Մերկոսուրի տեքստի դեմ։
Լիբերալ «Renew» խմբի և «Կանաչների» միջև նույնպես տարաձայնություններ կան, մինչդեռ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առևտրային համաձայնագիրը բաժանում է աջակողմյան եվրոպական պահպանողականներին և ռեֆորմիստներին։
Մեծ հարցական է ԵԺԿ-ի ներսում իսպանական պատվիրակության վրա։ Իրենց 22 օրենսդիրներով նրանք նախկինում համարվում էին համաձայնագրի հիմնական ջատագովներից մեկը։
Սակայն տարածաշրջանային ընտրություններից առաջ Մերկոսուրին դեմ ֆերմերների ճնշումը կասկածի տակ է դրել, թե արդյոք նրանք կմնան համաձայնագրի կողմնակից ճամբարում։ ԵԺԿ բարձրաստիճան պաշտոնյաները դեռևս հույսը դնում են նրանց աջակցության վրա՝ չնայած վերջին րոպեի տատանումներին։
Բաց մի թողեք
Նորվեգիան չի մասնակցի Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին», հայտարարում է վարչապետի գրասենյակը
Թրամփը դադարեցնում է եվրոպական մաքսատուրքերը Գրենլանդիայի «շրջանակային» համաձայնագրի համաձայնեցումից հետո
Սերբիայի նախագահը զգուշացնում է ԱՄՆ-Եվրոպա ամուսնալուծության մասին