Եվրոպական հանձնաժողովը զիջումների է գնում Փարիզի և Հռոմի համար՝ հույս ունենալով կնքել Մերկոսուրի ստորագրությունը

Վաղ կանխիկից մինչև մաքսատուրքերի մեղմացում, Հանձնաժողովը հատուկ առաջարկներ է անում Ֆրանսիայի և Իտալիայի համար, քանի որ Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը մտնում է վերջնական փուլ։
Հռոմը ազդանշան է տալիս, որ բաց է այն ստորագրելու համար, Փարիզը զգույշ է մնում ներքին բուռն քննարկումների ժամանակ, քանի որ այս շաբաթ ֆերմերների կողմից նախատեսվում են ավելի շատ բողոքի ցույցեր։
Եվրոպական հանձնաժողովը բազմապատկում է եվրոպացի ֆերմերների համար զիջումները՝ Լատինական Ամերիկայի հետ Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը սահմանելու նպատակով։
Կանխիկից մինչև կարգավորումների մեղմացում, Հանձնաժողովը բավարարում է ծանրքաշային հակառակորդների՝ Իտալիայի և Ֆրանսիայի պահանջները, որոնք պահանջների ցանկ են ներկայացրել, նախքան Մերկոսուրին պարտավորվելը։ Հռոմը ազդանշան է տալիս, որ բաց է այն շուտով ստորագրելու համար, մինչդեռ Փարիզը զգույշ է մնում ֆրանսիացի ֆերմերների կողմից մեկշաբաթյա նախատեսված բողոքի ցույցերից առաջ։
Չորեքշաբթի օրը Հանձնաժողովը համաձայնեց հունվարի 1-ից հետադարձ ուժով կասեցնել պարարտանյութերի վրա ԵՄ սահմանային ածխածնային հարկը, ինչպես պահանջում էին երկու երկրները և համաձայն ֆերմերների խնդրանքների, որոնք ենթադրում էին, որ դա նրանց անբարենպաստ վիճակում կդնի արտադրական ծախսերի հարցում։
Հայտարարությունը հրապարակվել է մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ Հանձնաժողովը համաձայնվեց նաև վաղաժամկետ ֆինանսավորում բացել ֆերմերների համար՝ համապատասխան Իտալիայի պահանջներին։
«Ֆերմերների մտահոգությունները մեր առևտրային քաղաքականության մեջ երկրորդական միտք չեն», – հայտարարությունից հետո ասել է ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը՝ հավելելով. «Դրանք կենտրոնական դեր ունեն» Եվրոպայի համար։
Ֆրանսիացի և իտալացի պաշտոնյաները մտահոգված են, որ իրենց երկրի գյուղատնտեսական ոլորտը կենթարկվի ԵՄ ներմուծվող պարարտանյութերի արժեքի «զգալի աճի», որի գները, ըստ գնահատականների, կբարձրանան մոտ 25%-ով՝ նոր հարկերի պատճառով։
Երեքշաբթի օրը Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի նամակում գյուղացիներին խոստացվել է 45 միլիարդ եվրոյի հասանելիություն Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականության (ԳԳՔ) բյուջեից արդեն 2028 թվականին։
«Իտալիայի համար սա նշանակում է գյուղատնտեսության համար ավելի շատ ռեսուրսներ ունենալ հաջորդ յոթ տարվա բյուջեում՝ համեմատած ներկայիսի հետ», – չորեքշաբթի օրը լրագրողներին ասել է Իտալիայի գյուղատնտեսության նախարար Ֆրանչեսկո Լոլոբրիջիդան։
Ջորջիա Մելոնին է պահում Մերկոսուրի համաձայնագիրը կնքելու բանալին։
Հանձնաժողովի վերջին որոշումները համոզեցին Իտալիային աջակցել առևտրային համաձայնագրին։
Հռոմի դիրքորոշումը կարևոր է, քանի որ համաձայնագրի հաստատման համար անհրաժեշտ է անդամ պետությունների որակյալ մեծամասնություն, և վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կողմից անցյալ տարվա դեկտեմբերին խնդրված հետաձգումը խափանեց տարեվերջին նախատեսված ստորագրումը։
Լոլոբրիջիդան չորեքշաբթի օրը՝ գյուղատնտեսության նախարար գործընկերների հետ հանդիպումից առաջ, առաջարկեց, որ պայմաններն այժմ բավարար են։
«Եթե հանձնաժողովը հավաստիացնի իր պարտավորությունները, Իտալիան կաջակցի համաձայնագրին», – լրագրողներին ասաց նա։ Տեսականորեն, դա կնպաստի դրա ստորագրմանը, որը Գերմանիայի և Իսպանիայի նման երկրները փորձում են հավաստագրել իրավաբանորեն պարտադիր եղանակներով արդեն այս ամիս։
Իտալիայի կողմից համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ֆրանսիան մնում է ամենամեծ խոչընդոտողը։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ հանձնաժողովը ձգտում է իրականացնել համաձայնագիրը, դիվանագետները ընդունում են, որ այն չի կարող պարտադրվել Ֆրանսիայի կառավարությանը առանց քաղաքական պատմության, որը կարող է թույլ տալ նրանց աջակցել դրան։
Էմանուել Մակրոնի գլխավորած Ֆրանսիայի կառավարությունը բախվում է խորը գյուղատնտեսական ճգնաժամի, որը կարող է սրվել հինգշաբթի օրը Փարիզում բողոքի ցույցերով, հենց այն ժամանակ, երբ ԵՄ Կիպրոսի նախագահությունը քննարկում է համաձայնագրի վերաբերյալ քվեարկություն նշանակել Բրյուսելում ուրբաթ օրը։
Չորեքշաբթի օրը, գյուղացիներին հանգստացնելու հետագա ջանքերի շրջանակներում, Ֆրանսիան կասեցրեց ԵՄ-ում արգելված թունաքիմիկատների մնացորդներ պարունակող գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծումը։
Միջոցառումը դեռևս պահանջում է Հանձնաժողովի կանաչ լույսը։
Բաց մի թողեք
Թրամփի նավթային մոլուցքի խնդիրն ու Եվրամիությունը. Ո՞ր կողմում կցանկանայիք լինել
Պուտինը ցույց չի տալիս, որ պատրաստ է խաղաղության. Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան հաստատել են զորքերի ներկայությունը Ուկրաինայում
«Կամավորների կոալիցիան» պատրաստ է աջակցել Ուկրաինային Ռուսաստանի նոր հարձակման դեպքում. հայտարարության նախագիծ