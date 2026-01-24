Եվրոպայի ծայրահեղ աջերի համար Թրամփը դարձել է բեռ

ԱՄՆ նախագահի Գրենլանդիայի վերաբերյալ սպառնալիքները ստիպել են ազգային առաջնորդներին հեռանալ այն գործչից, որին նրանք մի ժամանակ գովաբանում էին։
Եվրոպայի աջակողմյան և ծայրահեղ աջ շարժումների համար Դոնալդ Թրամփի «Կրկին մեծացնենք Ամերիկան» շարժումը թարմ օդի շունչ էր։
Եվրոպացի պոպուլիստները հեռանում են ԱՄՆ նախագահից, որին նրանք մի ժամանակ բացահայտորեն հիանում էին։
Քանի որ Դոնալդ Թրամփը սրում է իր հարձակումները մայրցամաքի վրա, նրա անբարոյական մոտեցումը տրանսատլանտյան հարաբերություններին դառնում է քաղաքական բեռ՝ նույնիսկ այն առաջնորդների համար, ովքեր նախկինում օգտվել էին նրա հետ իրենց կապից։
Եվրոպայի աջակողմյան և ծայրահեղ աջ շարժումների համար Դոնալդ Թրամփի «Կրկին մեծացնենք Ամերիկան» շարժումը Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմից հաստատում էր նմանատիպ պոպուլիստական շարժումների համար՝ մինչև դրա առաջնորդը սկսեց սպառնալ եվրոպական տարածք ներխուժմամբ։
Մինչ չորեքշաբթի օրը Թրամփը հետ քաշվեց իր վարչակազմի սպառնալիքներից՝ ասելով, որ ուժով չի վերցնի Գրենլանդիան և կդադարեցնի իր սակագնային սպառնալիքները, մայրցամաքի մայրաքաղաքներում և ԵՄ հիմնական հաստատություններում ազդեցիկ աջակողմյան գործիչներն արդեն փոխել են իրենց պատմությունը՝ հարմարվելու տրանսատլանտյան թշնամանքին՝ ընդօրինակելով իրենց կողմից ատելի կենտրոնամետ առաջնորդներին և ուժեղացնելով ամերիկյան իմպերիալիզմի դեմ հռետորաբանությունը։
«Կարծում եմ՝ մենք պետք է ազնիվ լինենք», – ասաց Նիկոլա Պրոկաչչինին՝ Եվրախորհրդարանում աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբի առաջնորդը, որը նաև Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի աջ ձեռքն է պալատում։ «Երբ Թրամփը սխալվում է, մենք պետք է ասենք, որ նա սխալվում է, երբ նա ճիշտ է, մենք պետք է ասենք, որ նա ճիշտ է»։
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորման» նախագահ Ջորդան Բարդելան և «Reform UK»-ի պոպուլիստ առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը դատապարտեցին Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի սրվող սպառնալիքները և սակագների օգտագործումը որպես հարկադրանքի լծակ այն երկրների դեմ, որոնք նրանք հույս ունեն կառավարել։ Երկուսն էլ զգուշանում են չափազանց մոտ լինել այն անձին, որը հանրային կարծիքի, այդ թվում՝ իրենց ընտրողների կողմից, ավելի ու ավելի է ընկալվում որպես թշնամական ուժ։
Գրենլանդիայի նկատմամբ Թրամփի ագրեսիվ ճնշումը «դիվանագիտական անհամաձայնությունից շատ ավելի հեռու է գնում», – երեքշաբթի օրը Եվրախորհրդարանում ասաց Բարդելան՝ ԱՄՆ նախագահի սակագնային սպառնալիքները որակելով որպես «շանտաժ» և մեղադրելով նրան Եվրոպայի «վասալացման» փորձի մեջ։
Նույն ելույթում նա կոչ արեց ԵՄ-ին ակտիվացնել իր այսպես կոչված առևտրային բազուկան, որը հայտնի է նաև որպես հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիք՝ համաձայնվելով իր մրցակից՝ նախագահ Էմանուել Մակրոնի դիրքորոշման հետ։ Սա Բարդելլային հակասության մեջ է դնում այն առաջնորդի հետ, որի նկատմամբ նա վաղուց է կապվածություն զգում. Մելոնիի հետ, որի կառավարությունը դեռևս պաշտպանում է «հանգիստ մնանք և բանակցենք» մոտեցումը։
Նույնիսկ ծայրահեղ աջ «Գերմանիայի համար այլընտրանք» կուսակցությունը, որը մի ժամանակ բացահայտորեն ընդունում էր Թրամփի վարչակազմի աջակցությունը, փորձում է վերակազմակերպվել։
Ցանկացողներ ընդդեմ գործող պաշտոնյաների
Պաշտոնավարող պոպուլիստ առաջնորդները զգուշորեն են գործում՝ լավ գիտակցելով հզոր, բայց անկանխատեսելի դաշնակցին օտարացնելու ռիսկը։
Իտալացի Մելոնին, որի Թրամփի մասին խոսող լինելու կարգավիճակը բարձրացրել է նրա միջազգային հեղինակությունը, մինչ այժմ խուսափել է ԱՄՆ նախագահի Եվրոպայի ինքնիշխանության դեմ ուղղված հարձակումը ուղղակիորեն քննադատելուց։
Երբ Թրամփը հայտարարեց, որ պատժիչ մաքսատուրքեր կսահմանի ՆԱՏՕ-ի այն դաշնակիցների համար, որոնք դեմ են եղել Գրենլանդիայի վերաբերյալ իր քայլին, նա նկատելիորեն խնայեց Իտալիային, որը քննադատել է եվրոպական զորքերի տեղակայումը Արկտիկայում։
Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին, որը Թրամփի հավատարիմ կողմնակից է, ասաց, որ ԱՄՆ-ն մնում է իր երկրի «շատ կարևոր դաշնակիցը»։ | Արթուր Վիդակ/ՆուրՖոտո՝ Getty Images-ի միջոցով
Նմանապես, Դավոսից խոսելով՝ Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին, որը Թրամփի հավատարիմ կողմնակից է, ասաց, որ ԱՄՆ-ն մնում է իր երկրի «շատ կարևոր դաշնակիցը»։ Սակայն նույնիսկ նա դեմ էր ԱՄՆ նախագահի վերջին նախաձեռնություններից մեկին, իսկ նրա օգնականներից մեկը մտահոգություն հայտնեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ ԱՄՆ-ի գլխավորած «Խաղաղության խորհրդի» մեջ ընդգրկվելու վերաբերյալ։
Եվրախորհրդարանում Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի զորքերը շարունակում են սերտ կապեր հաստատել Թրամփի հետ և նվազեցնում են անեքսիայի սպառնալիքները՝ պնդելով, որ Գրենլանդիան միայն Դանիայի և Միացյալ Նահանգների միջև խնդիր է։
«Նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ գալիս է խաղաղությունը», – երեք օր առաջ X-ում ասել էր Օրբանը։
Ի տարբերություն դրա, ծայրահեղ աջ գործիչները, որոնք դեռևս ձգտում են ավելի բարձր պաշտոնների, փոխել են իրենց հռետորաբանությունը։
Ֆրանսիայում «Ազգային միաբանությունը» միշտ զգույշ է եղել Թրամփի նկատմամբ իր մոտեցման մեջ՝ փորձելով պահպանել առողջ հեռավորություն։ Սակայն Բարդելլան ինքը՝ անցյալ ամիս, գովեստի խոսքեր ասաց ԱՄՆ նախագահի մասին, երբ BBC-ին տված հարցազրույցում ասաց, որ Թրամփը «ազատության քամու, ազգային հպարտության օրինակ է, որը փչում է արևմտյան բոլոր ժողովրդավարություններում»։
Նույն հարցազրույցում Բարդելլան կարևորեց Թրամփի հաջողությունները հայրենիքում և «որոշակի բարի կամքով ողջունեց» Թրամփի ազգային անվտանգության ռազմավարությունում եվրոպական ազգայնական կուսակցություններին տրամադրված բարոյական աջակցությունը։
