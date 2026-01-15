Մելոնին ծայրահեղ աջ պոպուլիստ է, որը պետք է բացառվի ԵՄ որոշումների կայացումից

Եվրոպան աջ շրջվեց. ժամանակն է, որ կենտրոնամետները նույնպես դա անեն, ասում է Մանֆրեդ Վեբերը։ ԵԺԿ ղեկավարն ասում է, որ դեռ ցանկանում է համագործակցել ավանդական դաշնակիցների հետ, բայց նրանք պետք է հարմարվեն։
Մանֆրեդ Վեբերն ասել է, որ կենտրոնամետ աջակողմյանները «հաջողությունների միջոցով են գործում» և որ իրեն «ոչ ոք չի կանգնեցնի» կուսակցության ծրագիրն իրականացնելու գործում։
ԵՄ կենտրոնամետ տերությունները պետք է աջ շրջվեն՝ արտացոլելու նոր քաղաքական իրականությունը, ըստ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերի։
ԵԺԿ-ն անցյալ տարի աղմուկ բարձրացրեց Բրյուսելում, երբ քվեարկեց ծայրահեղ աջակողմյանների կողքին, այլ ոչ թե իր ավանդական դաշնակիցների՝ սոցիալիստների և լիբերալների հետ։ Վեբերի դիտողությունները մինչ այժմ ամենաուժեղ ազդանշանն են այն մասին, որ նա ցանկանում է կամուրջներ վերականգնել մյուս երկու կուսակցությունների հետ, որոնք տասնամյակներ շարունակ կառավարել են ԵՄ-ն։ Այնուամենայնիվ, նա հստակեցրեց, որ նույն այդ դաշնակիցները պետք է պատրաստ լինեն հարմարվելուն՝ բացառիկ հարցազրույցում, անդրադառնալով 2025 թվականին և սպասելով 2026 թվականին։
Սոցիալ-դեմոկրատները և Renew-ը զայրացած էին ենթադրյալ դավաճանության համար՝ ասելով, որ ԵԺԿ-ն չափազանց հեռու է գնացել՝ քվեարկելով ծայրահեղ աջերի հետ և կոտրելով ծայրահեղ աջերին որոշումների կայացումից հեռու պահելու համար նախատեսված պատնեշը։
Սակայն Վեբերը պնդում էր, որ ինքը ոչ մի սխալ բան չի արել՝ ասելով. «Ես ուզում եմ դադարեցնել պոպուլիզմը և հակաեվրոպացիները» և հավելելով, որ ուրախ է աշխատել կենտրոնամետ կուսակցությունների հետ, բայց նրանք պետք է լսեն ընտրողներին։
2024 թվականի ԵՄ ընտրությունների արդյունքը, որը փոխեց խորհրդարանի թվաբանությունը աջակողմյան և ծայրահեղ աջ կուսակցությունների օգտին, «պետք է արտացոլվի» և «թարգմանվի» քաղաքականության մեջ՝ ցույց տալու համար, որ Բրյուսելը լսում է իր քաղաքացիներին, ասաց Վեբերը։
Հին կոալիցիայի համար դեռ շատ մարտահրավերներ կան՝ շրջակա միջավայրի կանոններին ուղղված ապակարգավորման փաթեթ, այրման շարժիչների արգելքի չեղարկում և միգրանտների արտաքսումը խթանելու օրինագիծ։
«Մենք կարող ենք լուծել կենտրոնում առկա խնդիրները, երբ խոսքը վերաբերում է միգրացիայի հարցերին, մեծ վախին և անորոշությանը շատ մարդկանց համար, ովքեր վախենում են կորցնել աշխատանքը… մենք պետք է լուրջ վերաբերվենք դրան»։
Ըստ Վեբերի՝ եվրոսկեպտիկ և պոպուլիստական կուսակցությունների դեմ պայքարի միջոցը նրանց քարոզարշավի հարցերը լուծելն է. «Խնդրում եմ նաև հաշվի առնել… թե ինչ պետք է անենք քարոզարշավի հարցերը պոպուլիստներից խլելու համար, սա է վտանգվածը», – հավելել է նա դեկտեմբերի վերջին տեղի ունեցած հարցազրույցում։
Նրա տրամաբանությամբ, եթե քաղաքացիները մտահոգված են միգրացիայով, ԵՄ-ն պետք է արտաքսի Եվրոպայում անօրինական գտնվող ավելի շատ մարդկանց. եթե մարդիկ կանաչ քաղաքականությունը համարում են տնտեսական աճը խոչընդոտող, Բրյուսելը պետք է վերացնի շրջակա միջավայրի վերաբերյալ հաշվետվությունների պահանջները. և եթե ավտոմեքենաների ոլորտում հազարավոր աշխատատեղեր են կորչում, Բրյուսելը պետք է արդյունաբերությանը ավելի մեծ ազատություն տա էլեկտրական մեքենաների արտադրությանը անցնելու հարցում։
«Իմ հրավերը վերաբերում է սոցիալիստներին, լիբերալներին և ուրիշներին. խնդրում եմ վերադարձեք այս մոտեցմանը»։
Կես ճանապարհին հանդիպեք ինձ
Վեբերը, որը 2004 թվականից Եվրախորհրդարանի անդամ է, 2014 թվականից՝ Եվրախորհրդարանում ԵԺԿ խմբակցության ղեկավարը, իսկ 2022 թվականից՝ Եվրոպական Ժողովրդական կուսակցության ղեկավարը, ասել է, որ աջ կենտրոնամետները «հաջողությունների միջոցով են գործում» և որ իրեն «ոչ ոք չի կանգնեցնի» կուսակցական ծրագիրն իրականացնելու հարցում։
Նա պնդել է, որ երբ ԵԺԿ-ն քվեարկել է ծայրահեղ աջերի հետ՝ անտառահատումների դեմ պայքարի օրինագիծը մեղմացնելու, բիզնեսների համար կանաչ հաշվետվությունների պահանջներ ընդունելու և միգրանտներին երրորդ երկրներ արտաքսելու կանոնները մեղմացնելու համար, դրանք «արմատական դիրքորոշումներ» չեն և արտացոլում են ազգային կառավարությունների և Եվրոպական հանձնաժողովի տեսակետները։ Քվեարկությունները «արմատականացման մի տեսակ չեն»։
Նա ասաց, որ լիբերալ «Renew Europe» խմբի կեսը քվեարկել է բիզնեսների համար կանաչ հաշվետվությունների պահանջների կրճատման օգտին, և ԵԺԿ-ն քվեարկել է Սոցիալ-դեմոկրատների հետ «Եվրախորհրդարանում բոլոր ձայների ավելի քան 85 տոկոսի» համար՝ բնակարանային պայմաններից մինչև կլիմա, այդ թվում՝ 2040 թվականի ածխածնի արտանետումների կրճատման նպատակի վերաբերյալ, որը, նրա խոսքով, պետք է մնա ուժի մեջ, չնայած իր խմբի որոշ անդամներ ցանկանում են չեղարկել այն։
Մանֆրեդ Վեբերը կոչ է արել կենտրոնամետներին համագործակցել Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կուսակցության և Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբի անդամի հետ, որը ԵԺԿ-ի աջ կողմում է։
«ԵԺԿ-ն իրականացրեց այս խնդիրը, մենք հավատարիմ ենք 2040 թվականի նպատակներին… Անկեղծ ասած, դա նաև հեշտ չէր իմ կուսակցությունում»։
Մելոնիի հետ բարեկամանալը
2024 թվականի ԵՄ ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկից ի վեր Վեբերը կոչ է արել կենտրոնամետներին համագործակցել Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կուսակցության և Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբի անդամի՝ ԵԺԿ-ի աջ կողմում գտնվող «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցության հետ։
Սա զայրացրել է սոցիալիստներին և լիբերալներին, որոնք պնդում են, որ Մելոնին ծայրահեղ աջ պոպուլիստ է, որը պետք է բացառվի ԵՄ որոշումների կայացումից։
Երբ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Իտալիային շնորհեց գործադիր փոխնախագահի պաշտոն իր երկրորդ թիմում, Մելոնին այդ պաշտոնի համար առաջադրեց Ռաֆայելե Ֆիտտոյի թեկնածությունը, ինչը սոցիալիստների և լիբերալների կողմից անհաջող փորձ առաջացրեց նրա նշանակումը խոչընդոտելու համար։
Երբ Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Իտալիային շնորհեց գործադիր փոխնախագահի պաշտոն իր երկրորդ թիմում, Մելոնին այդ պաշտոնի համար առաջադրեց Ռաֆայել Ֆիտտոյի թեկնածությունը, ինչը սոցիալիստների և լիբերալների կողմից անհաջող փորձ առաջացրեց նրա նշանակումը խոչընդոտելու համար:
ԵԺԿ-ն պաշտպանեց Ֆիտտոյի թեկնածությունը՝ հղում անելով Մելոնիի պրագմատիզմին և հուսալիությանը ԵՄ մակարդակում: Ֆիտտոն այժմ համախմբվածության և բարեփոխումների գծով գործադիր փոխնախագահն է։
Վեբերն ասաց, որ ժամանակը ապացուցել է իր ճիշտ լինելը: Ընտրություններից մեկուկես տարի անց «կարծում եմ՝ ոչ ոք չի կարող ասել, որ Ռաֆայել Ֆիտտոն աջ ծայրահեղ պոպուլիստ է… նա շատ լուրջ գործընկեր է»:
Նա մեղադրեց իր կենտրոնամետ դաշնակիցներին հռետորաբանության և «գաղափարախոսական բանավեճի» վրա կենտրոնանալու մեջ՝ «տեղում իրականությանը» նայելու և Եվրոպայի նոր աջակողմյան քաղաքական իրականությունը հասկանալու փոխարեն:
Մելոնին «պահում է իրեն», ասաց Վեբերը, և «նա պատրաստ է փոխզիջումների գնալ»:
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն դիմադրում է, Սպիտակ տունը պնդում է, որ կղզու վերահսկողությունը կվերցնի «հեշտ կամ դժվար ճանապարհով»
Հայացք ԵՄ-ից․ Արդյո՞ք պատերազմը ԱՄՆ-ի կամ Իսրայելի հետ անխուսափելի է, և ի՞նչ կփոխվի ․․․
ԵՄ բյուջեի պարզ կանոնները, Ֆոն դեր Լեյենը և «Եվրոպայի հայրենասերները»