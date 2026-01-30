Մեմերից այն կողմ. մրցակիցների քարոզչության ծանր հրետանու դեմ մնում է ջրային ատրճանակ

Փարիզը մշակում է առճակատման առցանց ռազմավարություն՝ Միացյալ Նահանգներից և այլ երկրներից եկող ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու համար։
Երբ Ֆրանսիայի կառավարության հաշիվը հրապարակայնորեն վիճաբանեց Սպիտակ տան հետ Գրենլանդիայի շուրջ X-ի շուրջ, դա սխալ կամ որևէ անբարեխիղճ դիվանագետի աշխատանք չէր։ Դա Փարիզի կողմից Ռուսաստանից, Չինաստանից և, ավելի ու ավելի, Միացյալ Նահանգներում MAGA-ին միացած ձայներից եկող առցանց ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու միտումնավոր նոր ռազմավարության մի մասն էր։
Փոխազդեցությունը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Սպիտակ տան հաշիվը Արկտիկական կղզու աշխարհաքաղաքական ապագան ներկայացրեց որպես ընտրություն՝ միանալ ԱՄՆ-ին կամ ընկնել Ռուսաստանի կամ Չինաստանի ձեռքը։ Փարիզի պատասխանը եկավ Արտաքին գործերի նախարարության French Response հաշիվից, որը պատասխանեց մեկ էմոջիով՝ Եվրամիության դրոշը։
Կարճ գրառումը խորհրդանշական էր ֆրանսիական դիվանագիտության մեջ տեղի ունեցած տեղաշարժի համար։ Փարիզը ընդունում է ավելի առճակատման առցանց ռազմավարություն՝ ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու համար, լրացնելով ավանդական, հանգիստ հաղորդագրությունները մեմերով, սարկազմով և իրական ժամանակի հերքումներով, և ավելի ու ավելի թիրախավորելով ԱՄՆ հաշիվները՝ պատմական պետական հակառակորդների հետ միասին։
Այս մոտեցումը արտացոլում է քաղաքական հաղորդակցության ավելի լայն զարգացումը, քանի որ հիմնական ուժերը ընդունում են իրենց աջակողմյան պոպուլիստական հակառակորդների կոպիտ առցանց մարտավարությունը: Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմի հետ միասին, ով ուշադրություն է հրավիրել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին տրոլինգի ենթարկելու համար, «Ֆրանսիական արձագանքը» դարձել է այդ փոփոխության ամենաակնհայտ արտահայտությունն է։
Օգոստոսին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայից առաջ գործարկված հաշիվն այժմ մոտենում է 150,000 հետևորդի սահմանին: Վերջին օրերին այն անդրադարձել է տեխնոլոգիական ձեռնարկատեր Էլոն Մասկին՝ Եվրամիության թվային կանոնների կիրառման հարցում, Թրամփին՝ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորքերի մահվան մասին արված արած նսեմացնող դիտողություններին, և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեին՝ հիշեցնելով նրան, որ իր աշխատանքն է ներկայացնել դաշինքի բոլոր անդամներին (և ոչ միայն Վաշինգտոնին):
Նոր դիրքորոշումը հաստատվել է կառավարության ամենաբարձր մակարդակներում: Արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն այս ամսվա սկզբին դեսպաններին ուղղված իր ամենամյա ուղերձում անդրադարձել է «Ֆրանսիական արձագանքին»: «Սկսված տեղեկատվական պատերազմում միակ ճիշտ վերաբերմունքը մեր ձայնը բարձրացնելն ու ձայնը բարձրացնելն է», – ասաց նա՝ հավելելով, որ հույս ունի, որ հավաքված դիվանագետները «կոգեշնչվեն մեթոդով և կեցվածքով»։
Նախագիծը գլխավորում է արտաքին գործերի նախարարության ռազմավարական հաղորդակցությունների ավագ խորհրդական Մարի-Դոհա Բեսանսոն՝ մոտ կես տասնյակ մարդկանցից բաղկացած թիմի հետ միասին, որոնք ամեն օր պաշտոններ են կազմում և կառավարում հաշիվը։ Բեսանսոն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի օգնականն էր հանրային դիվանագիտության հարցերով, նախքան այդ գերատեսչությունը վերակառուցվեց անցյալ տարի։
Աշխատանքներին մասնակցող դիվանագետները պնդում են, որ այն պաշտպանական է և արդարացված՝ հաշվի առնելով Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմից եկող հարձակումները։ Հաշվետվությունն ունի երկու նպատակ՝ իրական ժամանակում հերքել թշնամական ապատեղեկատվությունը և ուղարկել այն ուղերձը, որ Փարիզը պատրաստ է հակահարված տալ։ Հումորը նախատեսված է հակառակորդներին թուլացնելու համար՝ առանց առաջնորդների միջև իրական կյանքում բախումներ առաջացնելու։
«Տրամաբանությունը դեֆլյացիայի տրամաբանությունն է, որը սրման հակառակն է», – ասաց ֆրանսիացի դիվանագետներից մեկը, որը լիազորված չէր հրապարակայնորեն խոսելու։
Հաշիվը բացվել է որպես Փարիզում ԱՄՆ-ից եկող թշնամական պատմությունների վերաբերյալ աճող մտահոգությունների անմիջական պատասխան, ըստ նույն ֆրանսիացի դիվանագետի և երկրորդ ֆրանսիացի դիվանագետի։ Ռուսաստանը և Չինաստանը նախկինում Ֆրանսիային և նրա դաշնակիցներին խաթարելուն ուղղված առցանց արշավների հիմնական աղբյուրն էին։ Սակայն, մինչ Մոսկվայից եկող սպառնալիքը մնում է ամենալուրջը, MAGA-ի հետ կապված հաշիվներից կամ դրանցով ուժեղացված գրառումները այժմ ողողում են սոցիալական հարթակները, ասել է Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնյան։
ԱՄՆ Ազգային անվտանգության ռազմավարության անցյալ ամիս հրապարակումը, որում Սպիտակ տունը հայտարարեց Եվրոպայի ազգայնականներին աջակցելու իր ծրագրերի մասին, սրեց մտահոգությունները ֆրանսիական դիվանագիտական կորպուսի շրջանակներում։
«Մինչև 2023 թվականը, երբ մենք խոսում էինք տեղեկատվական սպառնալիքների մասին, մենք հիմնականում նկատի ունեինք բոտեր, տրոլներ և կեղծ հաշիվներ», – նոյեմբերին Սենատի լսումների ժամանակ ասել է Viginum-ի՝ Ֆրանսիայի առցանց ապատեղեկատվության դեմ պայքարի գործակալության ղեկավար Մարկ-Անտուան Բրիլյանը։
Այժմ, ասաց նա, «իրավիճակը զգալիորեն վատթարացել է»՝ «մեր թվային հանրային բանավեճում չարամիտ արտաքին ակտիվության պատճառով»։
«Այս ակտիվությունը գալիս է ինչպես պետական գործիչների կողմից, լինեն դրանք ռուսական, չինական, թուրքական, թե իրանական, այնպես էլ օտարերկրյա ոչ պետական կազմակերպությունների, ինչպիսին է MAGA (Make America Great Again) շարժումը», – հավելեց նա, ըստ Սենատի արձանագրության։
Մեմերից այն կողմ
Քննադատները պնդում են, որ «Ֆրանսիական արձագանքը» ռիսկի է դիմում չափազանցնելու իր ազդեցությունը և բաց թողնելու իրական նպատակը: Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնյան նշել է, որ Meta-ի և TikTok-ի նման հարթակները շատ ավելի լայնորեն են օգտագործվում, քան X-ը, ինչը հարցեր է առաջացնում այն մասին, թե արդյոք Փարիզը տեղեկատվական պատերազմ է մղում ճիշտ դաշտում:
Թիմի արագ տեմպը կրում է անհաջողությունների ռիսկ: Վերջերս հրապարակված գրառման մեջ հաշիվը ծաղրել է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի դատական կոմիտեի թեման, որը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից X-ին տուգանելու որոշումը «գաղտնի» էր անվանել՝ չճանաչելով, որ որոշման մանրամասները ներկայումս գաղտնի են:
Ջանքերի կողմնակիցները պնդում են, որ այն արտացոլում է Ֆրանսիայի դիվանագիտական դիրքորոշման ավելի լայն վերանայում տեղեկատվական պատերազմի նկատմամբ: Ռազմավարությունը ներառում է դիվանագետների համար առցանց ազդեցության գործողությունների վերաբերյալ թիրախային վերապատրաստում, արտասահմանում դիվանագետների համար իրավաբանական աջակցության ուժեղացում և Փարիզի կողմից ԵՄ թվային կանոնների ավելի խիստ կիրառման ճնշում՝ վնասակար խորը կեղծիքների կամ ալգորիթմների կասկածելի մանիպուլյացիայի դեմ պայքարելու համար:
«Նոր ռազմավարությունը չի սահմանափակվում միայն [Ֆրանսիական արձագանքով]», – ասել է պատմաբան Դեյվիդ Քոլոնը, Sciences Po-ի պրոֆեսոր և առցանց մանիպուլյացիայի փորձագետ: «Այն առաջին հերթին ինստիտուցիոնալ է, դիվանագիտական կորպուսը մոբիլիզացված է 24/7 հսկողության համար»։
Փոխակերպումն արդեն տեսանելի է Փարիզից այն կողմ։ Հարավային Աֆրիկայում Ֆրանսիայի դեսպանատան X հաշիվը հետ է մղել իր ռուս գործընկերոջ քննադատությունը երկրի հետգաղութային տարածքների վերաբերյալ և մերժել է անանուն հաշիվների կողմից տարածվող Կրեմլի համար բարենպաստ պատմությունները։
Ավելի լայն ջանքերը պաշտպանել է Էմանուել Մակրոնը։ Նոյեմբերի վերջին Ֆրանսիայի նախագահը հրավիրել է իր պաշտպանության խորհրդի նիստ, որին մասնակցել են պաշտպանության և արտաքին գործերի բարձրաստիճան պաշտոնյաները՝ քննարկելու արտաքին միջամտության և տեղեկատվության մանիպուլյացիայի դեմ պայքարը։
Մակրոնը, որը 2017 թվականի նախագահական քարոզարշավի ժամանակ Ռուսաստանին վերագրվող կիբերհարձակման թիրախ էր դարձել, վաղուց է աջակցել Ֆրանսիայի առցանց սպառնալիքներին հակազդելու կարողությունների զարգացմանը։ 2022 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ կառավարությունը ստեղծել է Viginum-ը՝ գործակալություն, որը պատասխանատու է առցանց գործունեության և հնարավոր ապատեղեկատվական արշավների մոնիթորինգի և վերլուծության համար։
Այժմ մի քանի տասնյակ գործակալներով համալրված և Պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող գործակալությունը կարևոր դեր է խաղացել վերջին առցանց անկայունացման արշավները Ռուսաստանին վերագրելու գործում։ Viginum-ը նաև գովասանքի է արժանացել այլ եվրոպական երկրների վրա ենթադրյալ օտարերկրյա հարձակումների վերաբերյալ իր աշխատանքի համար, այդ թվում՝ TikTok արշավի, որը, ի վերջո, հանգեցրեց Ռումինիայի սահմանադրական դատարանի կողմից երկրի 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների չեղարկմանը։
Գործակալությունն այժմ գտնվում է Ֆրանսիայի առաջիկա ընտրություններին միջամտությունը կանխելու ջանքերի առաջնագծում, այդ թվում՝ մարտին կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններին և, ամենակարևորը, 2027 թվականին նախատեսված հաջորդ նախագահական ընտրություններին։
Եվրոպական արձագանք
Ֆրանսիայի ջանքերը ազգային նախաձեռնությունների աճող ցանցի մի մասն են, որոնք ուղղված են Եվրոպայի պաշտպանությունը ամրապնդելուն ինչպես Արևելքից, այնպես էլ Արևմուտքից եկող առցանց սպառնալիքների դեմ։
«Ֆրանսիական արձագանքը» նաև նպատակ ունի հակազդել Ֆրանսիայի եվրոպացի դաշնակիցներին ուղղված ապատեղեկատվությանը՝ հակահարված տալով, օրինակ, Միացյալ Թագավորության կամ Գերմանիայի դեմ սոցիալական ցանցերում հարձակումներին։ Cercle Pegase վերլուծական կենտրոնի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ դաշնակից երկրների շարքում «Ֆրանսիական արձագանքը» ամենից հաճախ փոխազդել է բրիտանական կառավարական մարմիններին պատկանող հաշիվների հետ։
Գերմանիան, բախվելով հիբրիդային պատերազմի աճող թվի, վերջերս կանչել է Ռուսաստանի դեսպանին՝ իր օդային երթևեկության կառավարման մարմնի դեմ կիբերհարձակման և անցյալ տարվա դաշնային ընտրություններին ազդելու արշավի կապակցությամբ: Բեռլինը մշակում է Viginum-ի իր սեփական տարբերակը՝ ZEAM անվամբ, որը տեղակայված է ներքին գործերի նախարարությունում:
Այլ երկրներ, այդ թվում՝ Հյուսիսային և Արևելյան Եվրոպայում, որտեղ ռուսական քարոզչությունը վաղուց տարածված է, ունեն իրենց սեփական ջանքերը: Շվեդիայի հոգեբանական պաշտպանության գործակալությունը հաճախ նշվում է որպես աչքի ընկնող ջանք, մինչդեռ Բալթյան և Սկանդինավյան երկրները ստեղծել են ad hoc քաղաքականություն և ինստիտուտներ՝ տեղեկատվական պատերազմին հակազդելու համար:
«Չկա մեկ մոդել, որը կարելի է պատճենել և տեղադրել», – ասաց Ալեքսանդր Ալաֆիլիպպեն, EU Disinfo Lab ՀԿ-ի գործադիր տնօրենը: Նա հավելեց, որ կենտրոնական հարցն այն է, թե որքանով են ԵՄ երկրները պատրաստ միավորել իրենց ջանքերը՝ մատնանշելով Եվրոպական ժողովրդավարության վահանի առաջարկվող փաթեթի շուրջ ընթացող քննարկումները, որը կներառի Եվրոպական ժողովրդավարական դիմադրության նոր կենտրոն՝ ազգային ռեսուրսները համակարգելու համար:
Այն, թե արդյոք այլ մայրաքաղաքներ պատրաստ են ընդունել ակտիվ, հանրությանը ուղղված առցանց արձագանք, նման ֆրանսիական արձագանքին, մնում է բաց հարց:
ԵՄ մեկ այլ խոշոր երկրի երկու դիվանագետներ նշել են, որ տոնի և դիրքորոշման մեջ ճիշտ հավասարակշռության հասնելը կարևոր կլինի։ Ռիսկն այն է, որ ֆրանսիացի դիվանագետները կտարվեն և կխամրեն զսպման և սադրանքի միջև եղած սահմանը։
Նատալի Լուազոն ասել է, որ հումորը դիվանագիտական նրբանկատության մշուշը ճեղքելու համար լավ գաղափար է։
