Մերցը թերագնահատում է եվրոպական խաղաղապահ բանակ ստեղծելու գաղափարը, մեծ խաղադրույք է կատարում անօդաչու թռչող սարքերի վրա

Գերմանիան մեծ խաղադրույք է կատարում մարդասպան անօդաչու թռչող սարքերի վրա: Ուկրաինայում դրանք չկարողացան հարվածել իրենց թիրախներին:
Երկրի նոր պաշտպանական արդյունաբերության սիրելի մատակարար Helsing-ը պնդում է, որ իր անօդաչու սարքերը հուսալի են, սակայն առաջնագծի տվյալները հակառակն են վկայում:
Ուկրաինայում տեղակայման դաշտային տվյալները ցույց են տալիս, որ անօդաչու թռչող սարքերը շատ ավելի ցածր են աշխատել, քան սպասումները, հաջողությամբ հասնելով իրենց թիրախներին միայն մեկ երրորդում:
Գերմանիան պատրաստվում է հարյուր միլիոնավոր եվրո ծախսել նոր զինված անօդաչու թռչող սարքերի համակարգի վրա, հենց այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայից ստացված մարտադաշտի տվյալները հարցեր են առաջացնում այն մասին, թե որքանով լավ է այն աշխատում:
Պաշտպանական Helsing ստարտափից նախատեսված 267.7 միլիոն եվրոյի գնումը Գերմանիայի կողմից իր բանակը արդիականացնելու և Բունդեսվերը պատերազմ մղելու ունակ ուժի վերածելու ջանքերի կենտրոնական մասն է կազմում, որը բազմամիլիարդ եվրո արժողությամբ ջանք է, որը հրատապ է դարձել ռուսական սպառնալիքի և ԱՄՆ-ի կողմից Եվրոպայում իր ավանդական անվտանգության դերից նահանջի պատճառով:
Helsing-ը Մյունխենում գործող պաշտպանական տեխնոլոգիաների ստարտափ է, որը հիմնադրվել է 2021 թվականին և մասնագիտանում է արհեստական բանականությամբ հագեցած ռազմական համակարգերի, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտում: Մոտ 12 միլիարդ եվրո գնահատվող ընկերությունը դարձել է Գերմանիայի ամենահայտնի նոր պաշտպանական ընկերություններից մեկը՝ անցյալ տարի ներգրավելով 600 միլիոն եվրո նոր ֆինանսավորում, այդ թվում՝ Spotify-ի նախկին գործադիր տնօրեն Դանիել Էկից, որն այժմ ընկերության նախագահն է:
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության ներքին տեղեկատվության համաձայն՝ Ուկրաինայում տեղակայման դաշտային տվյալները ցույց են տալիս, որ անօդաչու թռչող սարքերը շատ ավելի ցածր են աշխատել, քան սպասումները, հաջողությամբ հասնելով իրենց նպատակներին միայն մեկ երրորդ դեպքում, ըստ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության ներքին տեղեկատվության:
Անհաջողությունների մեծ մասը պայմանավորված է ոչ թե ռուսական հակազդեցություններով, այլ տեխնիկական խնդիրներով՝ անկայուն տեսահաղորդում, թիրախի որոնման սահմանափակումներ և կոշտ սենսորային համակարգեր:
Ուկրաինայից ստացված տվյալները բարձրացնում են այն հավանականությունը, որ Գերմանիայի վերջին ռազմական հզորությունը կարող է անցնել Բունդեսվերի ծանոթ մոդելին՝ նոր սարքավորումների մեջ գումարներ ներդնելով, որոնք դաշտում թերակատարվում են, կրկնելով անցյալի անհաջողությունները, որոնք կործանիչներն գետնին են թողել, ուղղաթիռները՝ անօդաչու, իսկ զինվորները՝ անվտանգ ռադիոկայաններից մինչև զինամթերք, որոնք փորձում են ձեռք բերել հիմունքներ:
Հելսինգը հրապարակայնորեն ընդգծել է իր HX-2 անօդաչու թռչող սարքերի տեղակայումը որպես դրանց հուսալիության ապացույց: Գերմանիան նախատեսում է ձեռք բերել 4350 անօդաչու թռչող սարքեր, ինչպես նաև սիմուլյատորներ, վարժական սարքավորումներ և տեխնիկական պարագաներ։
«HX-2-ը հաջողությամբ փորձարկվել է Ուկրաինայի առաջնագծում գործողություններում, և համակարգի աշխատանքը փաստաթղթավորված է», – ասվում է ընկերության կայքում՝ հավելելով, որ համակարգը հաստատվել է մարտադաշտում օգտագործման համար և գրանցված է Ուկրաինայի կենտրոնական ռազմական պատվերների համակարգում։
Իր հայտարարության մեջ ընկերությունը նաև մատնանշում է Ուկրաինայից դուրս լայնածավալ փորձարկումները: Հելսինգի խոսքով՝ HX-2-ը հասել է «մոտ կամ 100 տոկոսի» հարվածի մակարդակի Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Քենիայում բրիտանական բանակի հետ փորձարկումների ժամանակ, արդյունքները, ըստ ընկերության, փաստաթղթավորված են գրավոր փորձարկումների զեկույցներում։
Ուկրաինան կասկածում է
Սակայն գնահատված առաքելությունների հիման վրա՝ HX-2-ի հաջողության մակարդակը կազմել է ընդամենը 36 տոկոս, ինչը նշանակում է, որ անօդաչու թռչող սարքը հասել է իր նպատակին 14 տեղակայումներից հինգում։ Տվյալները նշում են, որ կորուստները հիմնականում պայմանավորված են եղել համակարգի հետ կապված խնդիրներով։
Հելսինգը, սակայն, զգուշացրել է, որ ուկրաինական տվյալների բազան չափազանց սահմանափակ է։ Ընկերությունը հայտարարել է, որ մինչ այժմ առաջնագծում տեղակայվել է HX-2 անօդաչու թռչող սարքերի միայն «երկնիշանոց» քանակություն, ինչը, ըստ ընկերության, չափազանց քիչ է մարտադաշտի արդյունավետության վերաբերյալ վիճակագրորեն հուսալի եզրակացություններ անելու համար։ «Այդ առումով ցանկացած գնահատական անվստահելի է», – ասել է ընկերությունը՝ ընդգծելով, որ մարտական պայմաններում ցածր հարվածների մակարդակը անսովոր չէ։
Փաստաթղթերը հստակ չեն տալիս, թե արդյոք Գերմանիայի կողմից գնվելիք անօդաչու թռչող սարքերը նույնական են Ուկրաինայում տեղակայվածներին, թե՞ ավելի առաջադեմ տարբերակներ են։ Գաղտնիության պայմանների պատճառով Հելսինգը հրաժարվել է մեկնաբանել հաճախորդին հատուկ տեխնիկական կարգավորումները կամ տարբեր զինված ուժերին մատակարարվող տարբերակների միջև եղած տարբերությունները։
Գերմանիայի գնումների գործընթացին ծանոթ երկու պաշտոնյաներ ասել են, որ պաշտպանության նախարարությունը հաշվի է առնում ուկրաինական տվյալները իր սեփական գնումների ներքին գնահատման մեջ։
Պաշտպանության նախարարությունը հրաժարվել է մեկնաբանել տվյալները կամ մրցույթը։
Ընկերությունը պաշտպանեց գինը՝ նշելով, որ HX-2-ը առաջարկվում է «շուկայում ամենամրցունակ գներից մեկով»։ Այն ընդգծեց, որ արժեքը ներառում է ոչ միայն անօդաչու թռչող սարքի սարքավորումները, այլև մարտագլխիկները, ծրագրային ապահովումը, ցամաքային կառավարման սարքավորումները և աջակցությունը։ Ուսուցման ծախսերը կազմում են միայն փոքր մասը, քանի որ համակարգն արդեն հասուն է։
Գործարքը կառուցված է որպես շրջանակային համաձայնագիր, որը ներառում է մինչև 20,000 լրացուցիչ անօդաչու թռչող սարքերի և լրացուցիչ ցամաքային կառավարման կայանների տարբերակներ, ինչը նշանակում է, որ գնումների ընդհանուր ծավալը կարող է շատ ավելի մեծ լինել, քան խորհրդարանի կողմից ներկայումս հաստատվելիք պահանջն է։ Պայմանագրի արժեքի տասնհինգ տոկոսը պետք է վճարվի նախապես։
Գերմանիայի խորհրդարանը պետք է հաստատի 25 միլիոն եվրոյից բարձր բոլոր ռազմական պայմանագրերը։ Որոշումը սպասվում է փետրվարի վերջին։
Bloomberg-ը այս շաբաթ հաղորդել է, որ Գերմանիան նախատեսում է բաժանել իր ավելի լայն թափառող զինամթերքի գնումները Helsing-ի և գերմանական Stark Defence ստարտափի միջև, մասամբ՝ մեկ մատակարարից կախվածությունից խուսափելու համար։ Խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացված 267.7 միլիոն եվրոյի պայմանագիրը վերաբերում է միայն Helsing-ին, և հայտնի գործառնական տվյալները վերաբերում են բացառապես HX-2-ին։
Սա օրենսդիրներին դնում է ծանոթ գնումների դիլեմայի առջև. ինչպես կշռադատել ռազմական հրատապ կարիքը իրական աշխարհի կատարողականի տվյալների հետ, հատկապես, երբ այդ տվյալները գալիս են ակտիվ պատերազմական գոտուց և վերաբերում են սերիական արտադրության համար պատրաստ համակարգի։
Մերցը թերագնահատում է Վեբերի՝ Ուկրաինայում եվրոպական խաղաղապահ բանակ ստեղծելու գաղափարը
Վեբերը նաև պնդում է ԵՄ միասնական ընդհանուր առաջնորդի նոր դերի վրա։ Սակայն Մերցն ավելի շատ կենտրոնացած է անմիջական նպատակների վրա։
Խորվաթիայի Զագրեբ քաղաքում կայացած ԵԺԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում ելույթ ունենալով՝ Մերցը ողջունեց Վեբերի՝ ԵՄ-ն վերափոխելու փորձերը, սակայն ասաց, որ այդ գաղափարները չեն ներկայացնում Եվրոպայի խնդիրների անհապաղ լուծումներ։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ուրբաթ օրը սառը ջուր լցրեց աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերի առաջարկի վրա, որ համատեղ եվրոպական բանակը կարող է դեր խաղալ Ուկրաինայում պատերազմից հետո խաղաղապահության գործում։
Վեբերը վերջին շաբաթներին մի շարք ցնցող առաջարկներ է արել՝ միջազգային ասպարեզում ԵՄ-ի ավելի մեծ իշխանություն ցուցադրելու համար։ Ուկրաինայում «եվրոպական դրոշի» ներքո գործող զինվորներից բացի, նա կոչ է արել մեկ ընդհանուր եվրոպական առաջնորդի՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնների միավորման։
Խորվաթիայի Զագրեբ քաղաքում կայացած ԵԺԿ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում ելույթ ունենալով՝ Մերցը ողջունեց Վեբերի՝ ԵՄ-ն վերափոխելու փորձերը, սակայն ասաց, որ այդ գաղափարները չեն ներկայացնում Եվրոպայի խնդիրների անհապաղ լուծումներ։
«Մենք պետք է կենտրոնանանք այժմ առկա խնդիրների վրա», – պատասխանեց Մերցը, երբ նրան հարցրին Վեբերի նախաձեռնությունների մասին։
Կանցլերը հավելեց, որ ինքը խնդիր չունի «մենք բազմիցս ինստիտուցիոնալ հարցեր տալով» Եվրոպան ավելի հզոր և միասնական դարձնելու վերաբերյալ, և ընդգծեց, որ «սրանք հարցեր են, որոնք պետք է կրկին ու կրկին քննարկվեն»։
Այնուամենայնիվ, Մերցը քիչ ցանկություն ցուցաբերեց խճճվել Վեբերի առաջարկների համար անհրաժեշտ լայնածավալ եվրոպական բարեփոխումների մեջ։ «27 անդամներից բաղկացած Եվրոպական Միությունում պայմանագրային փոփոխությունների հասնելը բավականին դժվար խնդիր է», – ասաց կանցլերը: «Ես խորհուրդ եմ տալիս, որ մենք նախևառաջ կենտրոնանանք այն խնդիրների վրա, որոնք այժմ սեղանին են»։
Նա ասաց, որ դրանք պաշտպանական կարողությունների բարելավումն ու մայրցամաքի արդյունաբերական մրցունակության թուլացումն են։
Մինչ Մերցը սառնասրտորեն էր վերաբերվում Վեբերի եվրոպական բանակի վերաբերյալ առաջարկներին, նրա կառավարությունը դեռ պետք է որոշում կայացնի Ուկրաինայում գերմանացի խաղաղապահների հետ կապված իր պարտավորությունների վերաբերյալ: Մինչ Բեռլինը Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի նման առաջադեմ չէ խաղաղապահներ տրամադրելու հնարավորության բարձրացման հարցում, Մերցը պնդել է. «Մենք սկզբունքորեն ոչինչ չենք բացառում»։
Գերմանիան նաև շեշտում է, որ արդեն իսկ գործում է որպես տարածաշրջանային անվտանգության երաշխավոր Ռուսաստանի սահմանին՝ Լիտվայում տեղակայված մոտ 5000 զորքով և Արևելյան Եվրոպայում օդային ոստիկանության առաքելություններով։
Երբ Մերցի իր առաջարկների վերաբերյալ կասկածամտության մասին հարցրին, Վեբերը պատասխանեց. «Մենք երկխոսության մեջ ենք: Մենք քննարկումների մեջ ենք»։
Բաց մի թողեք
Ի՞նչ պետք է անի Եվրոպան՝ հաղթահարելու Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունների արագ վատթարացումը
Մեմերից այն կողմ. մրցակիցների քարոզչության ծանր հրետանու դեմ մնում է ջրային ատրճանակ
ԵՄ-ի պաշտպանական կախվածության վերաբերյալ ԱՄՆ-ից բեռնաթափել է պետք