Եվրոպան ցանկանում է «խուսափել Գրենլանդիայի շուրջ ցանկացած սրացումից» ԱՄՆ-ի հետ, ասում է Ֆրիդրիխ Մերցը

Եվրոպացի առաջնորդները միավորում են իրենց շարքերը՝ ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի կողմից Գրենլանդիայի ձեռքբերումը պարտադրելու համար լրացուցիչ մաքսատուրքերի սահմանման սպառնալիքի։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել է, որ Եվրոպան կպատասխանի «անհրաժեշտության դեպքում»։
Եվրոպացի առաջնորդները ձգտում են մեղմել լարվածությունը Միացյալ Նահանգների հետ Գրենլանդիայի ապագա վիճակի շուրջ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Դոնալդ Թրամփը կրկնապատկում է իր սպառնալիքները՝ ութ եվրոպական երկրների վրա լրացուցիչ մաքսատուրքեր սահմանելու մասին՝ ընդարձակ կղզու վաճառքը պարտադրելու համար։
«ՆԱՏՕ-ն 20 տարի շարունակ Դանիային ասում է, որ «դուք պետք է հեռացնեք ռուսական սպառնալիքը Գրենլանդիայից»։ Դժբախտաբար, Դանիան ոչինչ չի կարողացել անել դրա հետ կապված։ Հիմա ժամանակն է, և դա կարվի!!!», – գիշերը գրել է Թրամփը Truth Social-ում։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը Թրամփի սրացումը որակել է «լիովին սխալ» և խոստացել է գտնել «պրագմատիկ, խելամիտ, կայուն» լուծում «լուրջ» ճգնաժամի համար։
«Մաքսային պատերազմը ոչ մեկի շահերից չի բխում», – ասաց նա երկուշաբթի առավոտյան մամուլի ասուլիսում՝ կոչ անելով «ամբողջ երկրին միավորվել»։
Բեռլինից Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը կոչ արեց երկխոսության և զգուշացրեց, որ մաքսերի հանկարծակի բարձրացումը կվնասի Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերին էլ։
«Մենք ցանկանում ենք խուսափել այս վեճի ցանկացած սրացումից, եթե հնարավոր է», – ասաց Մերցը։ «Մենք պարզապես ցանկանում ենք փորձել միասին լուծել այս խնդիրը, և ամերիկյան կառավարությունը գիտի, որ մենք կարող ենք նաև հակահարված տալ։ Ես չեմ ուզում, բայց անհրաժեշտության դեպքում մենք, իհարկե, կպաշտպանենք մեր եվրոպական շահերը, ինչպես նաև մեր գերմանական ազգային շահերը»։
Դավոսի Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում, որտեղ այս շաբաթ կհավաքվեն աշխարհի առաջնորդները, նախատեսվում են բազմաթիվ հանդիպումներ, այդ թվում՝ եվրոպացիների և ամերիկացիների միջև։ ԵՄ առաջնորդները ավելի ուշ կհավաքվեն Բրյուսելում՝ արտակարգ գագաթնաժողովի համար։
