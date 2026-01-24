Մերցը մեկնում է Իտալիա՝ Մելոնիի հետ գագաթնաժողովին՝ ԵՄ բյուրոկրատիան ցնցելու նոր գաղափարներով

Մելոնիի և Մերցի միջև ավելի սերտ դաշինք է սպասվում՝ ֆրանս-գերմանական առանցքի տասնամյակների գերիշխանությունից հետո Եվրոպան փոխելու հավակնությամբ։
Դավոսում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ներկայացրեց միջկառավարական գագաթնաժողովի նախնական տարբերակը, որը նրան սպասում է Հռոմում ուրբաթ օրը Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հետ։
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում իր ելույթում Մերցն ասաց, որ Մելոնիի հետ միասին մշակել է «նոր գաղափարներ»՝ Եվրոպական Միությունը վերափոխելու համար, «որոնք շուտով կառաջարկվեն», այդ թվում՝ դաշինքի «բյուրոկրատիայի համար արտակարգ արգելակ»։
Մերցի կողմից խոստացված փոփոխությունը՝ դադարեցնելու Եվրոպայի «ներուժի զսպումը», մաս է կազմում «մեծ տերությունների կողմից գլխավորվող նոր դարաշրջանի», այլ ոչ թե միջազգային կանոնների, որոնք քննարկվել են Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում (ՀՏՖ) և, կարծես, անցնում է իտալա-գերմանական առանցքի միջով։
Իտալիայի վարչապետը «դառնում է ավելի ու ավելի կարևոր դաշնակից», ուրբաթ օրը գրել է գերմանական Handelsblatt օրաթերթը։
Հռոմի գագաթնաժողովի օրակարգը
Գերմանիայի կառավարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ Իտալիայում կանցլերը Մելոնիի հետ կքննարկի «երկկողմ հարաբերությունները, եվրոպական և տնտեսական քաղաքականության հարցերը, ինչպես նաև անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության հարցերը»։
Իտալիայի վարչապետի գրասենյակի տվյալներով՝ Հռոմի գագաթնաժողովը տեղի կունենա երկու փուլով. նախ՝ ժամը 11:30-ին Վիլլա Դորիա Պամպիլիում կայանալիք ինստիտուցիոնալ հանդիպումներին կհաջորդեն աշխատանքային նախաճաշ և մամուլի ասուլիս, ապա ժամը 16:00-ին իտալացի և գերմանացի գործարար առաջնորդները կհանդիպեն «Պարկո դեյ Պրինցիպի» հյուրանոցում բանակցություններ վարելու համար։
Միջազգային ասպարեզում տիրող խառնաշփոթը, որը մասամբ առաջացել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան Դանիայից բռնակցելու սպառնալիքներից, Հռոմի և Բեռլինի կառավարություններին հանգեցրել է համաձայնության մի շարք հարցերի շուրջ, որոնք արդեն քննարկվել էին հինգշաբթի երեկոյան Բրյուսելում կայացած Եվրոպական խորհրդում։
Առաջինը մրցունակությունն է, որի վերաբերյալ Մերցը բողոքում է, որ Եվրոպան հետ է մնում։ «Մենք կքննարկենք մրցունակությունը և թե ինչպես բացել Եվրոպան նոր ներդրումների համար», – բացատրել է կանցլերը Դավոսում, ընդգծելով իսկական եվրոպական կապիտալի շուկա ստեղծելու անհրաժեշտությունը։
Կանցլերը հայտնեց, որ երեքշաբթի օրը Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում հանդիպել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագիի հետ՝ «երկար զրույցի համար, թե ինչպես շարունակել իր «Եվրոպայում մրցունակության ծրագրի» առաջարկների շուրջ, որոնցից, իմ կարծիքով, միայն 10 տոկոսն է իրականացվել»։
Handelsblatt-ը շեշտեց Իտալիայի հետ Գերմանիայի համաձայնությունը միգրացիոն քաղաքականության և ավտոարդյունաբերության երաշխիքների հարցում՝ կոչ անելով տեխնոլոգիական չեզոքության՝ ԵՄ «Կանաչ գործարքի» նպատակներին հասնելու համար, և ոչ թե պարտադիր կերպով այրման շարժիչների վերացմանը։
Գերմանական բիզնես օրաթերթը նաև խոսում է համատեղ փաստաթղթի մասին, որը պետք է ներկայացվի ԵՄ-ին փետրվարի 12-ին՝ տեքստ, որը վերաբերում է եվրոպական մրցունակության բարելավմանը, որը պետք է ընդունվի Հռոմում և ներկայացվի Առաջնորդների համաժողովին՝ «մինչև տարեվերջ» նորարարության օգտին կարգավորիչ բարեփոխումների նպատակով, գրում է իտալական «Il Sole 24 Ore» ֆինանսական թերթը։
Սակայն երկու առաջնորդների ընդհանուր օրակարգը գերազանցում է տնտեսությունը։ Պարտքերի և Գրենլանդիայի հարցում Մելոնին և Մերցը կիսում են մի նախազգուշացում, որը նրանց տարբերակում է Ֆրանսիայի կողմից մինչ այժմ արտահայտված ուժի ազդեցությունից։ Երկուսն էլ ցանկանում են խուսափել Միացյալ Նահանգների հետ առևտրային պատերազմից, այնքան, որ նրանք դանդաղում են՝ ինչպես ԵՄ-ն վերջապես որոշեց՝ արկտիկական կղզու կողմը անցած երկրների նկատմամբ սահմանված մաքսատուրքերին պատասխանելու հարցում, որոնք ԱՄՆ նախագահը հետ վերցրեց Դավոսում։
«Ես ողջունում եմ նախագահ Թրամփի հայտարարությունը որոշ եվրոպական պետությունների նկատմամբ փետրվարի 1-ին նախատեսված մաքսատուրքերի սահմանումը կասեցնելու մասին։ Ինչպես Իտալիան միշտ պնդել է, հիմնարար նշանակություն ունի շարունակել խթանել դաշնակից երկրների միջև երկխոսությունը», – հինգշաբթի օրը «Պորտա ա Պորտա» ծրագրին ասել է Մելոնին։
Դիվանագիտական ուղին այն է, որի վրա Իտալիայի վարչապետը կենտրոնացել է Թրամփի՝ Սպիտակ տուն վերադառնալուց ի վեր՝ մեկ տարի առաջ, որով նա հաստատում է իր արտոնյալ մուտքը ԵՄ առաջնորդների շրջանում։
Հակազդեցություն փոխզիջման նկատմամբ Հռոմը նաև ցուցաբերել է Մերկոսուրի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի հարցում՝ Բեռլինի գնահատանքը առաջացնելով համաձայնագրի նկատմամբ մինչև այն աստիճան, որ նա խնդրել է այն «կիրառել ժամանակավոր հիմունքներով»՝ մինչև կանաչ լույսի ստացումը։
Ֆրանսիայի հետ հավասար ազգային ֆերմերների պահանջները ներկայացնելուց հետո Իտալիան ընդունել է ԵՄ հանձնաժողովի առաջարկած ֆինանսական փոխհատուցումը՝ համաձայնություն տալով համաձայնագրի ստորագրմանը, որը նույնպես պետք է սպասի Եվրոպական խորհրդարանի կողմից Արդարադատության դատարանի կարծիքին՝ վավերացման համար։
Հակիրճ ասած՝ Հռոմի և Բեռլինի միջև կա ռազմավարական հարաբերություն, որը, ըստ Il Foglio օրաթերթի, երկու կառավարությունները նախատեսում են թղթի վրա գրանցել Հռոմի գագաթնաժողովի ժամանակ՝ ստորագրելով տասնյակ համաձայնագրեր։
Նոր «իտալա-գերմանական գործողությունների ծրագիրը» ներառում է ընդհանուր նպատակներ և նախաձեռնություններ՝ տնտեսությունից մինչև տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև պաշտպանության և տիեզերքի ոլորտներում ավելի սերտ համագործակցություն՝ Լեոնարդոյի և Ռայնմետալի միջև համատեղ ձեռնարկության մեկնարկից հետո։
